Los primeros incendios del verano bajo control mientras se investigan las causas

Los incendios de la Font Roja (Ibi) y Villena que han tenido en alerta desde el viernes y durante todo el fin de semana a los efectivos de Emergencias entraron este domingo por la mañana, tras una noche de intenso trabajo, en situación «favorable». Los dos primeros incendios del verano están el primero controlado y el segundo estabilizado, aunque no extinguidos tras registrarse ayer un intenso día de calor, con viento de poniente, que disparó los termómetros por encima hasta los 40 grados.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se retiró el domingo por la mañana del incendio de Ibi. Con todo, los Bomberos no han bajado la guardia en todo el domingo dadas «las condiciones son adversas y todavía no se puede dar por controlado», ha explicado desde el puesto de mando el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Alberto Martín, quien apuntó que el incendio de Villena también está estabilizado. «Vamos por buen camino, pero hace mucho calor y hay que permanecer en el lugar».

Por su parte, el suboficial coordinador de incendios forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, Antonio Córdoba, detalló en relación al incendio de Ibi, del que se siguen investigando las causas concretas del fuego que se inició en el centro religioso El Cenáculo,que «se siguen manteniendo la vigilancia en el flanco derecho y el avance hacia el este porque hay viento de poniente y se podrían producir situaciones de riesgo». Los efectivos siguen «refrescando perímetro y asegurando zonas». En concreto, ha explicado el suboficial se «se trabaja mucho debajo de las carrascas donde se acumula hojarasca».

Sobre las cifras de hectáreas quemadas se confirman las 185 hectáreas de Ibi, la mayoría, en concreto 147, son del Parque Natural de la Font Roja, mientras Emergencias cifró en 56 la superficie quemada en Villena, donde este domingo por la tarde seguían trabajando tres dotaciones de bomberos.

Sobre la investigación del incendio de Ibi, el Seprona ya tiene «muy centrada» la investigación del origen del fuego que se inició, como ha publicado Levante-EMV, en el centro religioso El Cenáculo, donde se atiende a personas con problemas de adicciones. La Guardia Civil ha seguido este fin de semana con los interrogatorios a los 25 residentes del centro para determinar si el fuego, del que ellos mismos dieron aviso, tuvo que ver con una imprudencia.

No visitar la zona incendiada

Por lo que respecta a los desalojados, todavía no pueden regresar a sus casas. Bomberos de Alicante hizo un llamiento a no visitar la zona del incendio para no complicar las tareas de extinción. «Nos movemos por pistas muy estrechas con camiones pesados la gente se tiene que concienciar para evitar el tráfico». «Eviten pasear o curiosear por la zona de los incendios porque podría ser peligroso», advirtió Córdoba

Incendio de vegetación en el Puig / Emergencias

También en Alicante, esta vez en Torrevieja, se inició el sábado por la tarde un incendio en un cañar y se propagó hasta el Parque Natural de las Salinas que quedó extinguido a las pocas horas. Enel Puig, en València, se ha iniciado este domingo a las 18.30 horas un incendio de vegetación en cuya extinción intervienen varias dotacines de bomberos y un medio aéreo.

Mientras el conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama destacaba el sábado la rápida intervención de los efectivos de bomberos, la portavoz socialista de Emergencias en Les Corts, Alicia Andújar, denunció este domingo que «la Comunitat Valenciana se ha enfrentado al primer aviso especial de riesgo extremo de incendios forestales de este verano «con nuestros recursos al 50% debido a la negligente gestión en emergencias de Carlos Mazón.