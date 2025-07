El PSPV exige a Mazón y Feijóo que aprueben las entregas a cuenta: 1.323 millones para la C. Valenciana

El portavoz de Hacienda del PSPV en las Corts Valencianes, José Díaz, ha exigido hoy a Mazón que rectifique el “castigo” del PP a la Comunitat Valenciana y reclame a Feijóo que vote mañana a favor de la llegada de 1.323 millones por la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Díaz ha censurado el “silencio vergonzoso” de Mazón ante el veto del PP en enero a la actualización de estas entregas a cuenta tanto para las comunidades autónomas como para las entidades locales, y ha destacado que el PP tiene la oportunidad mañana de rectificar y respaldar la llegada de estos nuevos recursos para la Comunitat Valenciana.

El responsable socialista de Hacienda ha subrayado que los valencianos “no podemos estar pagando cada día la factura de Mazón para que Feijóo le perdone su negligente gestión en la dana que ha costado 228 vidas”. “El servilismo de Mazón, unido a una incapacidad manifiesta de gestión, es el que ha llevado a la asfixia de la Generalitat y al impago a las farmacias y a los proveedores”, ha lamentado José Díaz.

José Díaz ha instado a Mazón a actuar con responsabilidad y reclamar “sin miedo” dentro del PP la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana ante la nueva votación prevista en el Congreso. “Mañana martes, el PP tiene una segunda oportunidad. Ya votaron en contra del objetivo de déficit que ofrecía más margen presupuestario, y también se han opuesto a la condonación parcial de la deuda autonómica. Ahora, con más de 1.300 millones de euros sobre la mesa, no pueden volver a fallar”, ha señalado Díaz, quien ha censurado que el PP, “con tal de intentar desgastar al Gobierno, es capaz de castigar a los proveedores y empresas de la Comunitat Valenciana”.

“La pregunta es sencilla: ¿Está Mazón con la Comunitat Valenciana o con la estrategia de bloqueo de su partido en Madrid?”, ha planteado el portavoz socialista. José Díaz ha subrayado que el Gobierno de España ha estado a la altura tras la DANA, activando todos los mecanismos de ayuda y cooperación con la Comunitat Valenciana. “Pedro Sánchez ha demostrado compromiso y eficacia. Lo que falla aquí no es el apoyo del Estado, es la gestión del Consell, más centrado en la confrontación que en ofrecer soluciones”, ha señalado.

Frente a la mayor financiación ordinaria de la historia –un 61% más que en 2018, 5.300 millones adicionales–, el Consell de Mazón sigue acumulando impagos y excusas, continúa el comunicado de los socialistas. “Si faltan fondos para pagar a las farmacias, que asuma su responsabilidad”, ha afirmado Díaz, quien ha recalcado que “nunca la Comunitat Valenciana había recibido tantos recursos del Estado como ahora”.

El portavoz socialista ha instado a Mazón a “dar un paso al frente” y defender ante Feijóo un cambio de actitud, porque los valencianos y valencianas no pueden seguir pagando el precio de su silencio ante Génova. “Si con más dinero que nunca la gestión no funciona, entonces el problema no es la financiación, es Mazón”, ha zanjado.

“El PP legisla a cambio de comisiones”

Díaz ha señalado también que, tras el caso Montoro, “ahora sabemos que en el PP se legisla a cambio de comisiones y previo pago de las empresas”, por lo que se ha preguntado “si el PP necesita un incentivo económico para votar a favor de una ley que beneficiará claramente a la Comunitat Valenciana”.