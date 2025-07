Comisión en la diputación: Las víctimas de la dana exigen unidad al Gobierno y al Consell para la reconstrucción

Las asociaciones de víctimas y afectados de la dana del 29 de octubre de 2024 han llevado hoy a la Diputación de Valencia un mensaje claro: la exigencia a las dos principales administraciones, Generalitat y Gobierno, de que cooperen. Es la primera ocasión en que las víctimas de la dana pueden expresarse en una institución pública española, nueve meses después de la barrancada. Sin noticias todavía de la citación en las Corts Valencianes, el Congreso de los Diputados o el Senado, la institución que más ha avanzado en su propia comisión. Solo había tomado la palabra en la Delegación del Gobierno, tras la primera reunión con el presidente Sánchez.

Enguix, Mompó y Mazzolari, en la comisión. / Miguel Angel Montesinos

La idea de su participación en esta ‘comisión no permanente de estudio’ surgió, precisamente, en una visita a Bruselas, donde sí fueron atendidos por autoridades comunitarias (la presidenta Von der Leyen, la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, o la máxima representante del Comité de las Regiones). Allí también coincidieron con la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, que inició las gestiones. Todos los partidos han apoyado estas comparecencias, en una sesión marcada por un tono sobrio, sin apenas confrontación política. No ha habido reproches, sino respeto a los testimonios y consultas técnicas sobre la la reconstrucción.

Christian Lesaec, portavoz de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia, ha reclamado a los políticos que acuerden medidas: “La sensación es que 9 meses después cada uno hace su camino por su cuenta. Consideremos que sería lógico y esencial que esos dos planes [el Endavant de la Generalitat y el de la CHJ del Gobierno] se conviertan en uno, y que de una vez la sociedad tenga la sensación de que los dos colaboran en lugar de seguir en la pelea. Nueve meses después, Sánchez y Mazón no se han reunido para tratar un tema tan serio”, ha defendido Lesaec. El portavoz también ha lamentado que la “deferencia” que tuvo la ministra Aagesen, presentando a las víctimas el proyecto, “no la ha tenido Gan Pampols". A la presentación del plan Endavant que se realizó en el Saló de Corts “se invitó a mucha gente, pero no a las asociaciones”, lamentó. La tensión entre las entidades mayoritarias y el Palau de la Generalitat sigue siendo máxima y no se ha reconducido, nueve meses después.

A ese malestar le puso palabras, también, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, que agradeció a Ens Uneix y a la diputación la invitación. “Hemos tenido que soportar que se haya intentado evitar nuestra presencia en otras comisiones”, comenzó.

Álvarez se mostró muy crítica con la actuación de la Generalitat –“la inoperancia el fatídico 29 y sus días previos”-. “El 29 de octubre sufrimos un fenómeno adverso, pero también una negligente actuación de los que deberíamos protegernos”. “Si las autoridades se hubieran tomado en serio los avisos y hubieran hecho su trabajo, la inmensa mayoría se hubiera salvado. La instrucción apunta claramente en ese sentido. Como sociedad necesitamos representantes a la altura del reto del cambio climático y de las competencias que tienen atribuidas”, señaló.

Christian Lesaec, de la asociación de damnificados. / Miguel Angel Montesinos

Y añadió. “Exigimos cosas básicas: que Mazón asuma su responsabilidad, al menos política, y presente su dimisión como responsable. Que colabore con la justicia. Y pida perdón de manera pública y oficial a toda la sociedad valenciana que estuvo en peligro. Que la verdad de lo sucedido sea considera de interés general”.

Apoyo a los bomberos

Álvarez apuntó también a la situación de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, en estos momentos en pie de guerra con la diputación por un conflicto laboral. Desde la oposición, tanto el socialista Fernández Bielsa como la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, apremiaron al presidente a abordar esta huelga.

Por su parte, la presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre 2024, Mariló Gradolí, mostró un “agradecimiento sincero” a la diputación, y también por haber cerrado la institución el 29-O: “Aquella decisión salvó vidas. Con la misma información que el Consell ignoró. Aunque algunos se burlaran, esa decisión fue valiente y necesaria ante la inacción”.

En este sentido, Gradolí puso en valor que el presidente de la diputación, Vicent Mompó, estuvo en el Cecopi “desde el primer momento, que se centrara en lo importante y entendiera que hiciera falta enviar la alerta de una puta vez”. Gradolí también se ha mostrado muy crítica con el president de la Generalitat: “Mazón no estaba donde debía de estar, la gente se ahogaba mientras estaba de ‘dinarot’, y su permanencia es una falta de respeto”. “Exigimos reparación institucional, judicial y social de Mazón y su Consell por abandonar al pueblo valenciano el 29-O”.

A Mompó: "Ayúdenos a averiguar la verdad, haga memoria"

Lesaec, en este sentido, también agradeció a Mompó su presencia en el Cecopi: "Usted no tenía que haber ido pero fue". Pero le lanzó un ruego tras su declaración de la semana pasada ante le jueza. "Ayúdenos, haga memoria. Ayúdenos a averiguar la verdad, se lo pido de corazón". Mompó respondió recordando la dificultad de recordar en sede judicial, con exactitud, qué habló con cada personas y en qué momento exacto.

El portavoz socialista, con Rosa Álvarez. / Miguel Angel Montesinos

Además de algunos alcaldes de las zonas afectadas (Utiel, Alfafar, Massanassa, Aldaia, Benetússer o Pedralba), han participada otras asociaciones de vecinos y afectados, como Sociopolis-Faitanar-La Torre; la asociación de salvaguarda del patrimonio; o Ecos del Agua de Benetússer. El portavoz de esta última, reclamó también unidad a las instituciones. “Lo único que queremos es el bien para nuestros pueblos. Nos da lo mismo sea la diputación, la Generalitat, el Gobierno central. Dejémonos de tonterías, unámonos todos junto a las asociaciones y hagamos el bien para nuestro pueblo. Las peleas no nos van a llevar a ningún sitio. Si los políticos no quieren que nos quedemos todos en casa, que se unan, pero luchemos por nuestros pueblos. Todos queremos saber la verdad de lo que pasó. Únanse, tiren del carro y reconstruyamos nuestros pueblos”, concluyó.

PSPV: el foco en los bomberos

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha asegurado que las víctimas de la Dana "no están solas", ha exigido responsabilidades políticas por la inacción ante la catástrofe y ha lamentado "la precaria situación de los bomberos por la ineficacia del gobierno provincial". Ha lamentado la imagen de la diputación después de que la jueza haya llamado al diputado Mascarell ante la falta de concreción en la declaración de Mompó.

Mompó: "Deterioro de la confianza en la política"

Para terminar, el presidente provincial, Vicent Mompó, ha cerrado la sesión dirigiéndose a las víctimas, y con un mensaje autocrítico desde la política: "Escucharos es un acto de justicia y de dignidad. La peor catastrofe desbordó previsiones y respuestas. Hubo errores que se han de analizar. No para señalar culpables, que eso pasará donde tenga que pasar". Y ha añadido: "La autocrítica no es debilidad institucional, es responsabilidad pública. No podemos ignorar que ha habido intentos de convertir la catástrofe en una batalla. Hay quien ha estado más pendiente de señalar que de ayudar. En la confrontación no encontrarán a esta institución. En una catástrofe los valencianos no necesitan trincheras partidistas, sino unidad de todo el pueblo valenciano. Ningún partido tiene la solucion completa y ninguna administración puede caminar sola. La peor consecuencia es el deterioro de la confianza, la sensación de abandono. Reconstruir vínculos es lo que más va a costar, restaurar la confianza", ha concluido.