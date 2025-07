Las víctimas, sobre el memorial a la dana en el nuevo parque metropolitano: “Mazón nunca nos pregunta”

“Si así lo decide la sociedad valenciana, contará con un memorial para las víctimas de la dana, cuyo emocionado recuerdo siempre estará con nosotros". Con estas palabras ha presentado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, esta mañana, su propuesta de que el nuevo gran parque metropolitano de 1.500 hectáreas que ampliará el jardín del Túria incluya un espacio o un monumento en recuerdo a las personas fallecidas en la riada del pasado 29 de octubre.

No ha ofrecido más detalles, y la propuesta, que quedará concretar, ha sido una sorpresa para las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados por la dana. Les ha sorprendido porque ni el president ni nadie del Consell les ha trasladado su intención de diseñar un memorial. Ni les han preguntado por su opinión, ni por cómo les gustaría que fuera ese lugar de recuerdo.

"Lo que queremos es que dimita"

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O explica que se ha enterado por la prensa de la propuesta de la Generalitat. A priori, el ofrecimiento no es “demasiado bienvenido”, pero no por la propuesta en sí, sino por el hecho de que no se les ha consultado, ni eso ni nada. “Lo que queremos es que dimita y se ponga a disposición de la justicia”, ha reivindicado Álvarez. Esa es la prioridad. Y se pregunta por qué ahora se plantea hacer un monumento a “sus muertos”.

De la misma opinión es Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024. Cree que no sirve de nada entrar a valorar o a opinar propuestas de quien “no entiende la participación”. “Mazón no nos pregunta para nada, nunca”, denuncia. Cree, pues, que “no tiene sentido opinar cuando no nos hace caso”.

“Para nada” petición de las asociaciones

“Que haya un monumento de homenaje a las víctimas me parece esencial”, matiza Christian Lesaec, portavoz de la Asociación Damnificados de la Dana Horta Sud Valencia. Pero no de este modo. “Es como quien prepara la casa para vivir sin contar con el inquilino”, compara. Por eso, Lesaec asegura que “para nada” ha sido una petición de las asociaciones. De hecho, la comunicación está rota en las últimas semanas. Por eso, echa en falta comunicación y atención por parte del Consell. “Del mismo modo que no estuvimos en la presentación del plan de reconstrucción de Gan Pampols, tampoco se nos ha llamado ahora”, concluye.