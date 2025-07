Los bomberos elevan la presión sobre la diputación: “Si hay un incendio preguntaremos al político si va él”

La huelga de celo que protagonizan los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dependiente de la diputación, cumplirá la próxima semana un mes, la más larga de su historia y no tiene visos de resolverse. La negociación está estancada. La plantilla se aferra al preacuerdo firmado el pasado mes de marzo y que se ha anulado por parte del consorcio por vulnerar la regla de gasto. Desde la diputación, se han llevado a la mesa dos propuestas rechazadas por los sindicatos, “limosna”, señalan. Desde el equipo de gobierno no tiene previsto presentar nuevas propuestas de inmediato, y preguntan por qué la parte laboral no presentan sus propuestas por escrito. La pérdida de confianza es total, atendiendo a unos y otros.

Protesta de los bomberos en València / Miguel Angel Montesinos

La plantilla ha vuelto a levantar el tono esta mañana, con una protesta de más de una hora ante las puertas de la diputación, que por momentos parecía asediada, con varios furgones policiales y una decena de agentes de la Policía Nacional con los cascos puestos y blindando la puerta. Ha habido peticiones de dimisión al presidente, e insultos al diputado responsable, Avelino Mascarell. Ha volado un huevo y ha estallado algo de pirotecnia. La protesta también ha tenido un punto pintoresco, al juntarse con otra animalista: menos toreros y más toreros, ha sido uno de los gritos de guerra.

“No entendemos por qué no han querido escucharnos, qué miedo tienen”, señalaban los portavoces de la plantilla, tres bomberos que han sido autorizados a entrar al pleno, pero solo como público. El secretario general no ha permitido activar el escaño 32 para que explicaran su propuesta.

Según el colectivo, “todos los ayuntamientos están riesgo todos los ayuntamientos, estamos por debajo de mínimos”. Según señalan, desde hace semanas, como promedio, tres de los 17 parques de la provincia están cerrados cada día. Se están dando casos como un accidente de tráfico en Oliva atendido por efectivos de Alicante; o un incendio en Moncada, a 4 minutos del parque, atendido con 16 minutos de retraso por el parque de la Pobla.

“Estamos pidiendo un aumento de plantilla, estamos bajo mínimos. De los 250 nuevos efectivos que hablan ya hay 150 trabajando. Solo son 100 personas. Los estudios de la UV y la parte técnica del consorcio, ademas de esos 250 hacen falta cien personas más. De cara a otoño tenemos el riesgo de las danas. Tendrían que ser serios e invertir en el cuerpo de bomberos, pedimos un plan de inversión para modernizar, comprar vehículos, mas personas en el día a día dentro de los parques, reclamábamos un plan de actuación ante emergencias de gran envergadura”. ¿Y qué harán si hay un gran incendio? “Preguntar al político si va a ir él, o si tenemos que ir como en la dana con horas extra. Todo se basa en horas extra, no se puede mantener un servicio con horas extra”, concluían antes de entrar en el pleno.