Ens Uneix y Mompó exhiben sintonía en la semana más difícil del presidente provincial

El pacto de la Diputación de Valencia lanza señales de solidez. Y esta mañana se ha vuelto a demostrar, en medio de la semana más complicada para Vicent Mompó desde que es presidente, coincidiendo con su declaración ante la jueza de la dana y el ruido que ha provocado su testimonio sobre el 29-O, frente a los testimonios anteriores ofrecidos ante los medios estos meses.

Vicent Mompó ha realizado una comparecencia ante los medios junto a la vicepresidenta y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, en la que han exhibido la complicidad total del gobierno de coalición: “Somos un gobierno sólido, responsable y municipalista. Formamos parte de un gobierno que más ha hecho por los pueblos y ciudades. Hemos demostrado otra forma de hacer las cosas. Hemos pasado con nota excelente la dana. Nuestra manera de gestión va más allá de banderas e intereses partidistas”, ha dicho Enguix, poniendo en valor tanto su contribución como el papel del gobierno provincial. Mompó ha correspondido con halagos: “Hemos sido capaces de sentarnos dos proyectos que pensaban diferente en algunas cosas, pero con ganas de trabajar y pensando en la gente, llegamos al punto medio. La vicepresidenta se está convirtiendo en un sello de nuestra institución”.

Esa idea de la diputación como oasis de entendimiento en un contexto marcado por la fuerte polarización ha sido reivindicado por Mompó, que no se ha ahorrado críticas ante el contexto actual post-dana. “Es vergonzoso lo que pasa. Quiero tener un gobierno y una Generalitat que se olvide de todo y quiera ayudar. Me parece ridículo. No me he planteado nunca en mi pueblo dar una licencia por el carnet de partido”. Eso sí, ha apuntado hacia Madrid: “Se está castigando a la C. Valenciana porque gobierna el PP. […] Tiene más responsabilidad el presidente del Gobierno que el de la Generalitat. Me hubiera gustado que alguien pusiera orden, olvidarnos de competencias y ponernos a trabajar. No ha habido una reunión en la peor catástrofe entre los dos presidentes. No tiene sentido”.

Presupuestos post-dana

La comparecencia ha servido para realizar balance en el ecuador de la legislatura, donde se han puesto en valor los presupuestos de la reconstrucción, aprobados sin votos en contra, el Pla Obert d’Inversions de 350 millones (62 más que el anterior), los 200 millones comprometidos ante la dana, el futuro teatro Escalente o la reconstrucción de la escuela de capataces.

Nueva ciudad administrativa

Además, se han fijado varios objetivos para lo que queda de legislatura. Uno de ellos es la construcción de una nueva ciudad administrativa que centralice buena parte la plantilla, un proyecto de entre 10 y 12 millones, en Patraix (Valencia), con un complejo de cuatro edificios de unos 10.500 metros cuadrados y subterráneos para aparcar, como ya publicó Levante-EMV.

Se busca sede para museo

Además, Mompó ha ratificado el compromiso de crear un museo para abrir al público el ingente 'tesoro' cultural de la diputación. Hay opciones sobre la mesa, como el Palacio de Montortal o el edificio de la vieja sede de Hacienda, compartido con el ayuntamiento, aunque ninguna de las dos opciones entusiasma ni a los técnicos ni al propio equipo de gobierno.

Mompó también anunció para los próximos días la presentación de una colección de filología valenciana en la Institució Alfons el Magnànim. “El IAM vuelve a ser una apuesta por los autores valencianos, para que se reflexione sobre cuestiones culturales y sociales, y que haya debate”, señaló, insistió en que todo se hará dentro del respeto al marco de la AVL. Lo capitanearán Abelard Saragossà y Emili Casanova.

La vicepresidenta Enguix, por su parte, ha sacado pecho de las áreas que gestiona, con avances inversores en Cooperación (incluidas las agencias de la ONU señaladas por el Consell y Vox); Igualdad, elevando ayudad a entidades y ayuntamientos, y memoria democrática, de 1,6 millones a 2,1 de presupuesto frente al gobierno anterior.

Comarcalización, adn progresista

Además, Enguix ha lanzado dos anuncios para el próximo curso: primero, la puesta en marcha del plan de comarcalización, un asunto que forma parte del adn de la izquierda valenciana y que el equipo de Jorge Rodríguez ya trató de poner en marcha antes de su salida en 2018, así como una campaña de bonos para inyectar 5 millones en el comercio local de los municipios de la dana, y un congreso internacional de memoria democrática, el 21 y 22 de octubre, por los diez años del área de memoria democrática de la diputación. Enguix presumió de políticas de izquierda, normalizándolo en el contexto de un gobierno de “trellat”.