La factura de teléfono de Mompó: 53 llamadas el día de la dana (aunque no incluye a Mazón)

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, compartió este miércoles un detalle de sus llamadas telefónicas del 29 de octubre que aclararía que la confusión que han provocado sus declaraciones, sus recuerdos sobre lo que habló o creía que habló, entre otros con Carlos Mazón, no sería deliberado ni malintencionado. "No llamé a mi hermana". Lo ha reconocido él mismo hoy en la diputación, tras revisar su factura y tras comprobar, en contra de lo que él mismo había dicho, que no telefoneó a su familiar a las cinco y media para advertirla de lo que estaba sucediendo en la comarca de la Ribera esa tarde. Es uno de los aspectos que más se le ha criticado, como él mismo ha recordado: avisar a su familia, pero no a la provincia de Valencia. Lo de ir sin filtros, venía a decir, ha ido en contra de sus intereses. En realidad, todo fue fruto del caos de la jornada y de la falta de recuerdos consistentes sobre lo que ocurrió el intenso 29-O.

Mompó ha revelado este detalle anecdótico preguntado en una rueda de prensa de balance de los dos primeros años de mandato. Lo ha hecho preguntado por su declaración ante la jueza de la dana de la semana pasada, que le ha tomado la palabra y lo ha citado para mostrar su registro telefónico de ese día. Será el próximo 20 de agosto.

En esa factura aparecen 53 llamadas, 24 desde su línea personal y 29 desde el teléfono de la diputación. Ahí no aparecen las llamadas de Whatsapp, que es la aplicación con la que se comunicó, dos veces y brevemente, con Carlos Mazón, a las 17.50 y a las 18.27 horas, cuando éste todavía no se había incorporado al Cecopi.

Mompó también reconoce que hay una llamada a las seis de la tarde con Miguel Polo, presidente de la Confederaciópn Hidrográfica del Júcar, que no recuerda haber tenido.

"Desde el primer día he contado lo mismo, no he cambiado en nada". "No soy una persona que mienta. Intento siempre ayudar", ha señalado Mompó, que ha defendido su actuación de aquella jornada y su proceder desde entonces, atendiendo a los medios y dando explicaciones. No se arrepiente de participar en la entrevista con 'Salvados', dice, aunque todos le aseguran que se equivocó. En esa entrevista dio unas explicaciones sobre lo que creía que habló con Mazón sobre el EsAlert que, posteriormente, ante la jueza, nego que se produjera.