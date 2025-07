Los municipalistas buscan ‘pescar’ entre supervivientes de Ciudadanos

Unión Municipalista, la plataforma de partidos locales independientes que impulsan Jorge Rodríguez (Ens Uneix) y el alcalde de Nules, está en plena efervescencia. En paralelo a la iniciativa popular puesta en marcha para lograr una rebaja del listón electoral del 5 % al 3 % en las elecciones autonómicas, siguen ampliando la base. En pleno proceso de expansión, esta plataforma está siendo casa de acogida de otros partidos. La última incorporación ha sido la de las alcaldesas de Loriguilla y San Antonio de Benagéber, que han decidido desligarse de UCIN, el partido en el que estaban integrados, para sumarse a Unió Municipalista con sus propias siglas.

El entorno de Ciudadanos está siendo otro caladero en el que los municipalistas buscar pescar. Hace unas semanas, Unión Municipalista presentaba como rostro visible de su proyecto en Alicante ciudad a José Miguel Saval, un veterano de la política municipal cuya última aventura fue la candidatura a las Corts por Alicante en 2023 bajo la marca de Ciudadanos.

El partido que en su día fundó Albert Rivera ha sufrido en la C. Valenciana el mismo desgaste que la marca en todo el país, pero sigue manteniendo cierta implantación municipal. En las últimas elecciones valencianas, en mayo de 2023, la candidatura de Ciudadanos a la Generalitat obtuvo 36.147 votos, un 1,46 % del total. Ese mismo día, en las urnas municipales donde Cs se presentaba, logró 48.335 papeletas que le valieron para obtener 46 concejales pese a que, paradójicamente, la formación no contaba con listas en todos los ayuntamientos.

Desde Unió Municipalista descartan que se vaya a propiciar un acuerdo político con Ciudadanos o con ningún otro partido, ya que rompería con su mantra de transversalidad y suma de partidos independientes. Pero sí reconocen las buenas relaciones tejidas con representantes de Ciudadanos a nivel municipal. Alcaldes de municipios donde ex de Ciudadanos han montado sus propias siglas locales (Massalfassar es un ejemplo) se han integrado en UM.

Ruido en Castellón

En la provincia de Castellón, por otra parte, hay cierto ruido sobre un posible entendimiento entre ambas marcas. Desde Unió Municipalista se lanza guiños a la alcaldesa hasta hace unos días de Orpesa, la única vara de mando que logró Ciudadanos en 2023 en las comarcas del norte. Incluso se ha especulado con su salida dirección municipalista, ya que en el pasado ya tuvo un partido local independiente. “Si alguien quiere participar, tiene las puertas abiertas”, apuntan desde la plataforma municipalista. Araceli de Moya, con todo, ha sido nombrada recientemente coordinadora provincial del partido naranja.

Colaboración en el Camp de Túria

En el caso de la provincia de Valencia, se da la particularidad de la estrecha relación entre Unión Municipalista y el coordinador provincial de Ciudadanos, que es el exalcalde y actual concejal de Vilamarxant, Xavi Jorge. En la foto distribuida la semana pasada por los municipalistas para anunciar la incorporación de las alcaldesas de Loriguilla y San Antonio de Benagéber, también aparecía el propio Jorge, junto al alcalde Ontinyent, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, y el promotor de Unión Municipalista y alcalde de Nules, David García.

La relación es tan estrecha que los partidos independientes de la comarca tienen ‘delegada’ en el cabeza visible de Ciudadanos Jorge la representación dentro de la Mancomunitat del Camp de Túria, donde es vicepresidente. Entre esos partidos hay varios socios en la comarca de Unió Municipalista. “Trabajamos conjuntamente a nivel institucional, no orgánico, desde la Mancomunitat. Vamos organizados frente a los grandes partidos”, cuenta.

Ciudadanos no está con los municipalistas pero reconoce que, de cara a 2027, necesitarán alternativas para superar la barrera electoral (no superaron el 1,4 % de votos autonómicos), y esa alternativa pasa por alianzas, ya sea con Unió Municipalista o con otras fuerzas. Ya ha habido alguna charla informal. Eso no quiere decir integrarse, aclara, sino buscar sumar esfuerzos y alianzas. Con implantación local en muchas localidades, la base de Ciudadanos resulta atractiva para el proyecto municipalista. Otra cosa es que a un proyecto nuevo como el municipalista le interese vincularse a una marca con el desgaste de Ciudadanos o cualquier otra marca significada ideológicamente. Habrá que ver, cuando se acerque el horizonte de 2027, quién está en disposición de imponer sus condiciones.