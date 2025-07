Periodismo de trinchera, derechos humanos, superación personal y buena praxis en los Premios Solidarios de la ONCE

El Grupo Social ONCE entrega cada año sus premios autonómicos para reconocer a las personas físicas o jurídicas que destacan por su labor solidaria. Este año ya hay ganadores, que recibirán el premio en una emotiva gala que tendrá lugar el día 24 de septiembre, a las 19:00 horas, en el teatro La Rambleta de Valencia.

El Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG es para Fundación por la Justicia en su 30 aniversario, por la promoción y defensa de los derechos humanos en España y en los países más desfavorecidos de Asia, África y América Latina. Desde su constitución, Fundación por la Justicia ha gestionado más de 200 proyectos de cooperación internacional al desarrollo, educación para la ciudadanía global, sensibilización y acción social.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación el premio ex aequo es para ‘Las Provincias’ y ‘Levante-EMV’, por la cobertura informativa de los acontecimientos acaecidos como consecuencia de la dana que ha permitido que la sociedad valenciana y española "estuvieran y estén perfectamente informadas de todo cuanto acaece en torno a la dramática situación vivida en buena parte de la provincia de Valencia desde el día 29 de octubre de 2024. Por convertirse en altavoces de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad".

La primera, en España

El jurado ha otorgado el Premio Solidarios a la Persona Física a Mar Galcerán, por su esfuerzo personal "en superar las dificultades derivadas de su discapacidad y haber conseguido, entre otros logros, ser la primera diputada con Síndrome de Down del Estado español, convirtiéndose así en un referente para las personas con discapacidad y en una punta de lanza de su participación política".

Imagen del jurado de este año de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE. / Levante-EMV

El premio en la categoría de Empresa es para Sprinter, por su "avance decidido en la contratación de personas con discapacidad en general y, por su incorporación al proyecto ‘Pisadas con dignidad’ para la contratación de personas con acondroplasia".

Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el premios es para el Ayuntamiento de Valencia, Dirección General de Personas con Discapacidad, por integrar la accesibilidad integral en todas las estrategias marco de la ciudad de Valencia, "teniendo en cuenta las necesidades de todas las entidades que representan a las personas con discapacidad de la ciudad".

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad Valenciana 2025 lo han formado Aurora Aranda Heras, directora de Caritas Valencia; Bárbara Congost Mirón, directora general de la Discapacidad de la Generalitat Valenciana; Mónica Ros Rubio, periodista; Ana Díaz Alonso, consejera General de Políticas Sociales y Consejos Territoriales de la ONCE; José Manuel Pichel Jallas, delegado de la ONCE en la Comunidad Valenciana, y Enrique Llin Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana.