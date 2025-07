Bandera roja en todas las playas de València

Aunque con el temporal que atraviesa a gran parte de la Comunitat Valenciana bañarse en la playa no es quizás lo que más apetezca, sí lo es que puede haber personas que no conciban una jornada de julio sin pisar un arenal. Sin embargo, al menos durante esta tarde de jueves, disfrutar del agua del mar no será posible ya que todas las playas de la provincia de Valencia lucen el rojo en sus banderas.

Las temperaturas suavizadas por las tormentas del día también han provocado que los bañistas opten por otros planes de ocio durante el día ya que, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la máxima temperatura del día en la capital ha sido de 26,6 grados y se ha alcanzado a primera hora de la madrugada y la mínima ha sido de 21 que se ha resgistrado a las 12.00 horas coincidiendo con las tormentas que han descargado en la ciudad.

Bandera roja en València

Las playas que pertenecen a la ciudad de València como son las de la Malva-rosa, Cabanyal, Perellonet, Pinedo y Arbre del Gos no permiten el baño ante el oleaje y las inclemencias del tiempo que han llevado a activar la alerta amarilla en la mayor parte de la Comunitat Valenciana.

Pero esto no solo está sucediendo en la costa del Cap i casal sino que en la comarca de la Safor tampoco se puede entrar en el agua. Desde Tavernes de la Valldigna a Oliva, pasando por Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Miramar, Bellreguard y Piles, el panorama es el mismo: nada de bañarse.

Lo mismo sucede en la zona de Cullera donde los visitantes también han amanecido con un tiempo inestable y por ende, con bandera roja en la mayoría de las playas del municipio. En este caso únicamente Cap Blanc, Los Olivos y El Racó han exhibido bandera amarilla lo que significa extrema precaución en el baño.

Lo mismo sucede en los arenales de la Marina Alta. Dénia y Xàbia, dos de los municipios más frecuentados por turismo local y extranjero, tampoco han permitido el baño hoy en sus aguas. El temporal y el viento han obligao a restringir por completo el baño en les Rotes, l'Almadrava, els Molins, les Marinetes, les Bovetes y la Punta del Raset. Mientras, en Xàbia ondea la bandera roja en el Arenal y la amarilla en el Benissero, la Granadella y el Portitxol.