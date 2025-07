Una barbacoa, principal hipótesis del incendio entre Ibi y Alcoy

El dónde está claro. Y lo estuvo horas después de comenzar el incendio. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, situaba ya el viernes por la tarde que el origen del incendio forestal estaba en el término municipal de Ibi, concretamente en el paraje de San Pascual, una zona por la que las llamas se extendieron rápidamente hacia parte del Parque Natural de la Font Roja, en Alcoy. El foco: la comunidad religiosa Cénaculo, ubicada en el municipio ibense. Faltaban, eso sí, las causas.

Este diario ha podido saber que la principal hipótesis que se baraja en estos momentos por parte de los investigadores apunta a un posible descuido relacionado con las brasas de una barbacoa. La investigación está siendo llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil. Se trataría, por tanto, de un incendio accidental, sin indicios de intencionalidad, una posibilidad que ya se consideró desde el inicio y que ahora, de confirmarse esta hipótesis, ganaría aún más fuerza. No obstante, se trata de un extremo que, por el momento, no ha sido confirmado oficialmente, ya que no se descartarían otras causas relacionadas con el inicio del fuego que también se están investigando.

Reinserción de usuarios

Según fuentes oficiales, en el momento en el que se originó el incendio había en la residencia unas 25 personas, entre monitores y residentes. Se trata de una comunidad cristiana que trabaja con usuarios en proceso de reinserción, tras superar problemas de adicción, y que encuentran en este entorno natural un espacio para la meditación y el cambio de vida.

La residencia se encuentra completamente rodeada de naturaleza, dentro del término municipal de Ibi, y dispone de una amplia zona de campo. Es ahí donde, presuntamente, se habría originado el fuego. Fueron los propios residentes de la comunidad religiosa quienes alertaron del incendio.

Mientras tanto, la Guardia Civil ya ha comenzado a tomar declaración a las personas que se encontraban en el lugar el pasado viernes a mediodía con el objetivo de esclarecer qué ocurrió exactamente y si pudo haberse producido alguna negligencia. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante recibió el aviso del incendio a las 13:15 horas.

Los investigadores, sin embargo, no habrían podido acceder al punto exacto del origen del fuego hasta al menos el domingo, ya que la zona seguía siendo un punto caliente. Antes, era necesario extinguir por completo esos focos para evitar rebrotes. Se estimaría que hubiera sido entonces cuando comenzaron a formularse las primeras hipótesis con mayor fundamento. La de las brasas de la barbacoa sería, por ahora, la más sólida, aunque cabe recalcar que no se descartarían otras causas.

El incendio, controlado

El incendio forestal entre Ibi y Alcoy ha afectado a 185 hectáreas, de las cuales 145 pertenecen al Parque Natural de la Font Roja, y aún no está extinguido. Se dio por controlado el domingo a las 18 horas, pero ayer por la tarde el Consorcio informaba que se sigue trabajando en la zona para refrescar el terreno. Entre otras tareas, se está aplicando agua en la raíz de los árboles, una labor fundamental para evitar el calor residual que podría provocar fuegos subterráneos y nuevos focos.

Continúa así un incendio cuyas consecuencias podrían haber sido devastadoras si hubiese llegado a penetrar de lleno en la umbría de la Font Roja. Hasta 200 efectivos -entre el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y Valencia, bomberos forestales de la Generalitat y la UME, desplegada a petición del Consell apenas unas horas después del inicio- en las horas más críticas, han trabajado por tierra y aire para contener las llamas.