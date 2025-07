La dana lastra la recaudación del Consell pese multiplicarse el impuesto por las donaciones

La dana del 29 de octubre se ha colado en la recaudación de la Generalitat. Casi nueve meses después, los efectos de la barrancada se siguen notando en los presupuestos de la Administración autonómica y no solo por el lado de los gastos. Así, además del desembolso para paliar los daños y reconstruir las zonas afectadas, los ingresos vía impuestos se han erigido como otro coste extraordinario para las arcas públicas valencianas con una caída del 5 % en la primera mitad de 2025 en la provincia de Valencia respecto al mismo periodo de 2024.

La bajada en la recaudación en Valencia de los tributos gestionados por la Generalitat es la excepción en un contexto de auge de ingresos generalizado debido a la "paralización economica" en esta zona tras las inundaciones, según explicó el director de la Agencia Tributaria Valenciana, Ángel Zaera. Es el único de los tres territorios que representa un resultado negativo en los seis primeros meses de este año: pasa de los 410 millones ingresados en 2024 a 386.

No obstante, el impacto se presupone mucho mayor que esos 24 millones de mengua vistas las subidas que registran los impuestos en Castellón (43 millones, un 45 %) y de Alicante (1114 millones más, 24 %). Además de una bajada del 6 % en los impuestos sobre el juego o del 20 % en las operaciones societarias en este territorio, la clave está en la caída del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, vinculado a la venta inmobiliaria, con un desplome de 14 %.

Y eso que no todos los impuestos en Valencia han caído. De hecho, hay algunos que se han multiplicado, como el de Donaciones principalmente debido a la "solidaridad" que, no obstante, no tiene un gran peso en el montante final. Este tributo pasa de uno a tres millones y grava las donaciones dadas principalemente por el grupo de parentesco 4, donde están incluidos primos y personas extrañas. También ha habido una subida del 16 % del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, motivo por el que Hacienda ve "brotes verdes".

El director de la Agencia Tributaria, Ángel Zaera, y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, explican el balance de recaudación tributaria, este miércoles. / Levante-EMV

La situación en la provincia de Valencia es una excepción dentro de una recaudación al alza que ha servido a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, para reivindicar las reformas fiscales del Ejecutivo autonómico. Merino ha defendido la cuadratura del círculo de bajar impuestos e incrementar los ingresos vía fiscal en un 13,6 % en la primera mitad de este 2025. En total, 1.105 millones frente a los 970 del mismo periodo de 2024. Estos han sido sostenidos principalmente por el tirón inmobiliarios y los impuestos vinculados a este compensando el "ahorro" en otros tributos.

Batalla ideológica

El debate fiscal se ha convertido en uno de los campos donde izquierda y derecha, oposición y gobierno en la Comunitat Valenciana y viceversa en España, libran su batalla ideológica. Y este miércoles el Consell ha querido dar un golpe con los datos de la recaudación del primer semestre. Así, tras dos años al frente y tras varios cambios legislativos en lo que respecta a impuestos, la Generalitat ha obtenido vía ingresos tributarios 1.105 millones, 133 millones más que en el mismo plazo de 2024 y 27 más que en 2023, cuando gobernó la izquierda.

"Bajar impuestos y aumentar la recaudación es posible si se hace de manera responsable", ha explicado Merino quien ha reprochado los "mantras" de la oposición sobre estas reformas fiscales y ha exhibido los números globales. En estos hay un claro elemento pujante: el mercado inmobiliario y sus impuestos vinculados, tal y como ha admitido Zaera señalando previsiones incluso de llegar a cifras próximas a las de la burbuja en 2006 a final de año.

Tres de cada cuatro euros

Estos tributos, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), registran un auge del 10 %, llegando hasta los 891 millones y representan tres de cada cuatro euros de más que se ha recaudado en el último semestre. En total, son 80 millones más que hace un año y 95 más que hace dos, cifras con las que se compensa la bajada impulsada por el propio Ejecutivo autonómico en el Impuesto de Sucesiones o Donaciones respecto a 2023 y que, según Merino, ha supuesto un "ahorro" en los ciudadanos valencianos de 169 millones que, sumado a la última rebaja del ITP, asciende a los 183.

El otro frente de batalla de los impuestos está en la reforma de la financiación. El Gobierno central ha afeado al Ejecutivo autonómico que reclame más fondos cuando se dedica a reducir sus ingresos impositivos, una acusación ante la que este miércoles ha replicado Merino calificando de "analfabeto fiscal" e "irresponsable demagogo" a quienes intenten vincular ambas situaciones y ha criticado que con estas palabras algunos "prentendan que los ciudadanos valencianos paguen de sus bolsillos con subidas de impuestos la infrafinanciación".