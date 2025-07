Solicitantes de asilo a la espera de la deportación: "Estamos condenados a muerte"

"Volver es mi pena de muerte". Así lo aseguran los 21 jóvenes, de entre 19 y 24 años, que permanecen encerrados en el CIE de Zapadores y que han solicitado protección internacional tras huir de su país por participar en el movimiento estudiantil y militar en el partido político de la oposición. En Banglades las revueltas estudiantiles se saldan con centenares de muertos.

Los jóvenes llegaron en patera a las islas Baleares en dos grupos. El primer grupo de 12 personas fue trasladado a Zapadores a finales de junio; el resto, pocos días después. "Nadie les planteó la posibilidad de explicar su situación de riesgo en su país ni se les ofreció la posibilidad de pedir asilo. Desde que llegaron no se relacionan con nadie del interior del CIE porque sólo hablan bengalí, comen escasamente y sufren crisis de angustia ya que no acaban de comprender la razón por la que están privados de libertad", explican a través de un intérprete de la organización "Valiente Bangla", una entidad que está colaborando con la Campaña CIE's No, que persigue el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y el fin de las deportaciones.

Sin embargo, al llegar a Zapadores, todos manifestaron (gracias a la ayuda de "Valiente Bangla") su voluntad de solicitar asilo. Así, los jóvenes han comenzado a presentar las solicitudes, asistidos por sus abogados y abogadas de oficio y acompañados por el servicio jurídico de la Campaña. "Pertenecen al partido político Liga Awami y/o a su ala estudiantil, la Liga Chhatra. Esta formación estuvo en el poder hasta agosto del pasado año, cuando las protestas antigubernamentales provocaron la dimisión de la primera ministra. El nuevo Gobierno, presidido por el empresario y Nobel de la Paz, Muhammad Yutus, prometió elecciones, pero este año las pospuso indefinidamente y se desató la persecución de los opositores", explican edsde CIE's No.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que el anterior gobierno "abusó del poder para silenciar a sus oponentes", pero actualmente "el uso de métodos similares" contra las personas partidarias de la Liga Awami "también violaría estas mismas libertades fundamentales", según afirma Human Rights Watch. "En los dos primeros meses del cambio de gobierno comenzaron los procesos judiciales contra miles de opositores o supuestos opositores, en muchos casos con pruebas falsificadas. El pasado mes de mayo se prohibieron todas las actividades de la Liga Awami y la Liga Chhatra. Paralelamente, se han producido muchos ataques de muchedumbres incontroladas contra las personas cercanas a la oposición", explican.

Protestas en Blangadesh en febrero de este año. / Efe/Monrirul Alam

Con documentación y pruebas

Según Human Rights Support Society (organización de derechos humanos bangladesí), desde que el gobierno interino asumió el poder "han sido asesinadas 119 personas vinculadas a la Liga Awami y otras 74 han resultado heridas". Sin embargo, a pesar de esta represión sistemática documentada, el Ministerio del Interior ha comenzado a rechazar las primeras solicitudes de asilo presentadas y mantiene encerrados a los opositores. Los jóvenes han concretado las situaciones en que fueron perseguidos. "se presentaron en la casa de su madre (…) y le advirtieron que, si su hijo no abandonaba el partido político Liga Awami, lo matarían", según consta en una de las solicitudes, y han aportado documentación que prueba su vinculación política (fotografías de carnés, certificados), pero Interior "no lo considera suficiente ni siquiera para estudiar sus peticiones de protección internacional. Esta inadmisión de solicitudes en Zapadores demuestra que no está garantizado el derecho al asilo en frontera (los CIE se consideran frontera) ya que si se hubieran tramitado en territorio español con toda probabilidad se habrían admitido y estarían siendo valoradas".

Sin acuerdo de repatriación ni mecanismos para deportarlos

Además, resulta "más incomprensible y contraria al respeto a los derechos humanos" la posición del Ministerio del Interior si se tiene en cuenta que España no tiene firmado ningún convenio específico de repatriación con Bangladés. "Existen acuerdos de readmisión entre algunos estados miembros de la UE y Bangladesh, pero en los últimos años - según los datos de Euroestat- no se ha producido deportaciones. En 2021, otro grupo de personas de Bangladesh fueron internadas en Zapadores, pero se les puso en libertad tras solicitar asilo. Pero ahora, aunque no se dispone de mecanismos legales para deportarlos, el Gobierno español está privando de libertad en el CIE de Zapadores de València a 21 jóvenes que temen perder la vida si les obligan a regresar a su país y que han aportado pruebas de que son perseguidos", concluyen.