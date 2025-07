El 112 ya recogía a las 11 horas del 29-O avisos en Quart de Poblet y la A-3 por posibles “crecidas de barrancos"

El supervisor de sala de atención de llamadas del teléfono de emergencias 112 ya recogía a las 11 horas del 29 de octubre de 2024 avisos de "Quart de Poblet y la A-3. Son zonas en las que prácticamente no ha llovido y parece que los avisos pueden ser a consecuencia de las crecidas de barrancos, ramblas, etc", según recoge el informe de la subdirección general de Emergencias remitido al juzgado de Instrucción 3 de Catarroja que instruye la causa de la dana por los 228 fallecimientos del 29-O. Un detalle que refleja que la preocupación por los barrancos y ramblas ya existía a media mañana del fatídico día y que los profesionales eran conscientes de que, aunque no lloviera en determinadas zonas, cabía estar alerta por lo que sucedía aguas arriba de las cuencas.

Unos informes solicitados por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, tras las declaraciones como testigos de una docena de trabajadores de Emergencias y del teléfono 112 durante los meses de junio y julio. La magistrada reclamó a Emergencias "copia de los informes emitidos por el supervisor de la sala de atención de llamadas del 112, durante la noche del 28 al 29 de octubre de 2024, y los tres informes redactados durante todo el día 29 de octubre, para traslado de información en el cambio de turno de los supervisores".

La alusión de los problemas en barrancos y ramblas a las 11 de la mañana aparece en el informe redactado por el supervisor de sala del 112 que realizó el turno de 7.30 a 15 horas del 29 de octubre. "Se comienza el turno con carga muy alta heredada del turno de noche. Episodio de lluvias intensas inicialmente localizado en la zona de la Ribera Alta. Se mantienen estos niveles de carga hasta las 10.00 horas. Todos los tramos por encima de las 500 lldas/hora (llamadas hora) y como es habitual en estos episodios, con un nivel de procedencia muy elevado", relata el trabajador del 112 (servicio público subcontratado con la empresa Ilunion).

La noche del 28 al 29 había transcurrido "con normalidad" hasta las 5.30 horas cuando "las llamadas aumentan debido a dos accidentes en carreteras importantes, con los que el 112 abre dos incidentes que generaron 17 llamadas asociadas". Esas primeras horas del 29-O son frenéticas. "En el periodo de 5 a 6 horas se reciben 152 llamadas (en comparacion [con las] 156 a las 00h-1h) con tan solo 5 operadores", relata el supervisor. En esas primerísimas horas del día de la dana "los primeros avisos meteorológicos se empiezan a recibir a partir de las 5.16 horas, los primeros casos son de viento y sobre las 6.00 am de lluvia en provincia de Valencia", resume el supervisor. También refleja "llamadas que no suelen producirse de forma habitual: para consultar el estado de las carreteras y si los colegios [están] operativos".

Se trata además de llamadas que se producen con "una incidencia técnica heredada del turno de noche". "Problema generalizado, en las llamadas entrantes: el operador se escucha a sí mismo y no escucha al llamante. En la llamada el llamante indica que no le escuchaban. Problema que afecta a la sala de manera importante, ya que el desempeño de estas llamadas se alarga".

Durante estas primeras horas, como es sabido y queda reflejado en el informe, "la zona geográfica más afectada sigue siendo la Ribera Alta con avisos habituales durante estas situaciones, tales como vehículos bloqueados, rescates por lluvias, etc. A partir de las 10:00 las precipitaciones se van estabilizando con una evolución lenta hacía el nord-oeste". Hay un leve respiro y el servicio se refuerza. La "evolución lenta" sumada "a los refuerzos en cuanto a horas extras, hace que la carga comience a ser mucho más asumible", refleja el supervisor en el informe aportado a la causa de la dana.

Pero en breve los acontecimientos comenzarán a precipitarse de nuevo. "A partir de las 11.00 horas la evolución de las lluvias hace que las precipitaciones más intensas se concentren en la zona de la Hoya de Buñol y la Plana Utiel-Requena. Se comienzan a recibir avisos de esa zona, así como de la zona de Quart de Poblet y municipios colindantes a la A-3", refleja el supervisor en un episodio que atribuye claramente "a la crecida de barrancos y ramblas". Una situación que ya no mejorará. "La situación continúa evolucionando de forma negativa en la zona del Utiel-Requena. Así se finaliza el turno", a las 15 horas, señala el acta.

Cabe recordar que desde las 7.36 horas del 29 de octubre, la Aemet (Agencia estatal de meteorología) había decretado la alerta roja para el litoral sur. El 112 recoge a las 7.53 horas que "Aemet establece nivel rojo en todo el litoral e interior norte de la provincia de València". A las 12.18 "se recibe aviso especial de alerta hidrológica en el rio Magro. Aumento de caudal y vigilancia por los municipios ribereños y los del Júcar, desde Algemesí hasta Cullera". A las 12.31 "se recibe aviso de alerta hidrológica en la Rambla del Poyo", a donde se envían bomberos forestales que se retirarían a las 14.30 horas. Desde las 13:40 horas ya "se observan casos de la zona de Requena" para los que los bomberos solicitaban helicópteros de rescate. Aunque el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado), el cerebro de la emergencia, no se convocó hasta las 17 horas.