Compromís se desmarca del frente electoral que alienta Rufián

Gabriel Rufián quiere que Compromís forme parte de un frente común de la "izquierda periférica" en unas hipotéticas elecciones generales. El portavoz de ERC estudia, tal y como ha publicado El Mundo, la conformación de un "espacio plurinacional de verdad" con partidos como Bildu, BNG o Adelante Andalucía y en el que se puedan incluir los valencianistas. Sin embargo, el proyecto no acaba de convencer a la coalición conformada por Més, Iniciativa y Verds, que marcan distancia con una posible candidatura conjunta.

"Creo que ahora le toca a una izquierda periférica conformar un espacio que intente sumar, pero sumar de verdad", expresó Rufián esta semana mostrando su interés en este conglomerado. "Hay un espacio huérfano", insistió en un movimiento que no ha contado con el visto bueno dentro de su propia formación, pero que no ha supuesto su paralización. "Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado", defiende, aunque este de momento no convence a Compromís.

Fuentes de la coalición valencianista remarcan la buena relación con ERC, a quien consideran un buen aliado en el Congreso (e incluso en el europarlamento, siendo parte del mismo grupo); un partido con el que compartir iniciativas, votaciones y ejercicios de presión al Gobierno. Pero hasta ahí. O dicho de otra manera: pese al 'match' lanzado por Rufián a los valencianistas, en Compromís los ven más bien como amigos parlamentarios sin ningún tipo de derecho al roce electoral que conlleva compartir papeleta.

"Respuesta política propia"

En ese no es por ti, es por mí que podrían llegar a decir en Compromís, distintas fuentes de la coalición niegan que haya habido ningún tipo de propuesta formal ni negociación al respecto de las intenciones mostradas por Rufián. Insisten en que hay interlocución, pero del día a día en las Cortes Generales y nada electoral. Pero que si la hubiera, no acabaría de convencer a las diferentes sensibilidades internas que coinciden en desmarcarse de ese frente, aunque por distintos motivos.

Miembros de la ejecutiva de Compromís. / Germán Caballero

El debate de las confluencias entronca en la línea de acción de la coalición. En este sentido, la diputada Àgueda Micó, una de las referentes de Més, insiste en la situación "excepcional" de la Comunitat Valenciana tras la dana y reclama una "respuesta política propia". "Queremos abrir un nuevo proceso de apertura a la sociedad civil, para fortalecer nuestro proyecto y seguir creciendo como referente político valencianista y progresista", añade centrado en "representar a ese 80 % de valencianos que quieren que Carlos Mazón y su gobierno se vayan".

Dicho de otra manera, la estrategia de Compromís (al menos, la del antiguo Bloc) es centrarse en las posibilidades electorales autonómicas donde "es posible un vuelco a la izquierda" y para ello es mejor ir sin amarras ni alianzas exógenas donde no toda adición significa suma. De ahí, por ejemplo, el movimiento de la propia Micó de salirse del Grupo Plurinacional Sumar e ir al Mixto. No lo dice Micó, pero una cosa es buen rollo con ERC y otra poder alejar a posibles votantes en caso de ir con un partido independentista, más con las siempre tentaciones de acusar a la coalición de 'catalanistas'.

"Cuanta más unidad, mejor"

Otras voces de la formación, especialmente en la pata de ecosocialista de Iniciativa, insisten en que todavía no hay elecciones a la vista y explican que el planteamiento de Rufián de un frente de izquierdas periféricas no tendría sentido porque las candidaturas se presentan en circunscripciones provinciales por lo que no podría haber una papeleta conjunta con formaciones que están circunscritas en sus respectivos territorios.

El portavoz de ERC puso de ejemplo la "experiencia de las elecciones europeas" donde ERC, Bildu y BNG fueron juntas (y ampliarlo a Compromís o Adelante Andalucía), pero la diferencia con esos comicios es sustancial, ya que en estos (celebrados hace un año) hay circunscripción única y se suman todos los votos por igual. Eso sí, fuentes de Iniciativa no cierran la puerta a otros pactos con otros partidos de izquierdas: "Cuanta más unidad, mejor". Ese melón todavía está por abrir dentro de Compromís y no tiene pinta de resolución sencilla.