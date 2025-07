Los ayuntamientos bajan su deuda hasta ser 37 veces menos que la Generalitat

La deuda, ese quebradero de cabeza para las cuentas de la Generalitat (y también para el Gobierno central), no lo es tanto para los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Siempre hay excepciones, claro, pero tanto por los números absolutos, como por las comparativa relativa como por su evolución, el pasivo municipal no es en términos generales un problema que golpee a los consistorios y pueda poner en riesgo su viabilidad a medio plazo, algo que no se puede decir respecto otras administraciones.

Así lo muestra el 'Informe de fiscalización de la cuenta general de las entidades locales' de 2023 elaborado por la Sindicatura de Comptes hecho público este viernes. En este se señala que el endeudamiento total de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana ascendía a final del ejercici 2023 hasta los 1.553 millones, un número que parece amplio, pero que es 37 veces menos que lo que debía la Generalitat a final de ese año, 57.993 millones. O dicho de otra manera, la deuda local es un 2,6 % de toda la autonómica.

Cabe destacar que no se prestan los mismos servicios desde el ámbito autonómico (sobre quien recae las prestaciones más costosas como sanidad o educación), que la forma de financiación no es la misma y que, además, las normas de gasto habían dificultado la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos generando problemas hasta de desembolso, no obstante, resulta llamativa la diferencia de tendencia, con un incremento progresivo en el caso autonómico y de descenso de deuda en el municipal.

En este sentido, el endeudamiento ha tenido una evolución favorable en el periodo 2022-2023, al disminuir la dependencia de esta fuente de financiación para el conjunto de entidades locales en un 9,3%, cambiando la tendencia del ejercicio anterior, en el que aumentó un 7,2%. Esto ha tenido un reflejo en la deuda por habitante, que cae algo más de 30 euros, de los 515 de 2019 a los 481 de 2023. En el caso de la Generalitat, la deuda es de 12.000 por persona. La del Estado es de más del doble, por encima de los 30.000 euros por ciudadano.

O dicho de otra manera: por cada euro que un ciudadano valenciano debería pagar para ayudar a saldar la deuda de su ayuntamiento (de manera general y homogénea), debería poner otros 25 para aliviar de la misma forma el pasivo de la Administración autonómica y otros 62 para que ese recorte llegara también a la deuda del Estado.

Más allá del endeudamiento, la Sindicatura de Comptes señala que el 80% de las entidades locales de la Comunitat Valenciana rindió la cuenta general del ejercicio 2023 dentro del plazo legal, porcentaje superior al de la cuenta general del año anterior (73%). Hasta la fecha de agregación de las cuentas (31 de diciembre de 2024) este número ascendió al 97% del total, un punto por encima del porcentaje de rendición del ejercicio 2022.

Aviso por incumplimientos

A 31 de diciembre de 2024, 19 entidades locales no habían presentado la cuenta general de 2023. De esta cifra, siete entidades correspondían a municipios. Con posterioridad, hasta el 30 de abril de 2025, presentaron la cuenta nueve entidades. Sindicatura recuerda que la falta de presentación de las cuentas es "un incumplimiento muy grave de una obligación esencial de quien gestiona fondos públicos".

El órgano fiscalizador subraya su actitud proactiva en orden a la obtención de las cuentas, efectuando los recordatorios y requerimientos habituales. Según expone, el número de entidades que no cumplen la obligación de remitir las cuentas se mantiene en niveles bajos, "aunque debe aspirarse a que se reduzca a cero". A ello puede contribuir, como propone en el informe, la imposibilidad de percibir subvenciones de la Generalitat en el caso de no estar al día en la rendición de cuentas a la Sindicatura.