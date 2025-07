Mazón no aclara si está colegiado como abogado tras ser señalado por el PSPV

“Una cosa es el lenguaje común que se puede utilizar en las redes sociales y otra un título oficial que no es verdad”. Así se ha defendido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando ha sido preguntado por los medios de comunicación este viernes sobre su colegiación como abogado después de que el PSPV le señalara por este asunto.

La polémica ha resurgido tras la dimisión de la diputada del PP en el Congreso, Noelia Núñez, por haber mentido en su currículum, donde figuraban títulos universitarios que no había obtenido. A partir de esta situación diversos políticos han sido señalados por casos aparentemente relacionados, aunque no similares.

Uno de ellos es el del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que este viernes ha visitado el Muelle 5 del Puerto de Alicante para asistir a una jornada de trabajo sobre el plan Vive. El jefe del Consell se autodescribe en sus redes sociales (que no en su currículum oficial) como “abogado” pero, según señalan desde el principal partido la oposición, no figura como colegiado en el Colegio de la Abogacía, condición indispensable para ejercer este oficio que Mazón no practica, pese a ser licenciado en esta disciplina.

Críticas a adversarios políticos

El jefe del Consell se ha defendido señalando a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, quien tras ser nombrada secretaria de Igualdad de su partido, en el portal web del PSOE se colgó un currículum donde figuraba que era “licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València”, hecho que no era cierto. Estas licenciaturas no figuraban en otros currículums públicos de Bernabé y desde el PSOE se excusaron diciendo que aquello fue “un error”. Noelia Núñez, la diputada del PP recientemente dimitida, señaló precisamente a Bernabé (y a otros políticos de izquierdas) tras su renuncia.

Mazón también lo ha hecho. “Lamento que el PSOE esté acorralado en todo esto”, ha afirmado, y tras reiterar que era “licenciado”, sin hacer referencias a su colegiación, ha pedido que le pregunten “a la delegada del Gobierno”, que “todavía hoy va defendiendo que tiene carrera cuando no la tiene”. El jefe del Consell también ha cargado contra su predecesor, el socialista Ximo Puig, “que decía que era periodista y no tenía la licenciatura de periodista pero que se sentía periodista. Si ese es el nivel…”.

A su vez, el actual presidente de la Generalitat ha ironizado diciendo que “yo no tengo ningún máster, ningún ni ningún 'monster'. Y como no los tengo no los he puesto en mi currículum”. Ante la insistencia de los medios por su colegiación, cuando Mazón se refería a su condición de licenciado, el jefe del Consell ha insistido pidiendo que “vayan a preguntar a quien tiene carreras sin tenerlas”, y finalmente, sobre su caso, ha argumentado que “creo que no pasa nada, independientemente del lenguaje común que se pueda utilizar en redes sociales. A lo mejor de lo que se trata ahora es de preguntarle a todos los médicos a los que habitualmente se les llama ‘doctor’ si están doctorados o no lo están. Mi padre era médico y cuando le decían ‘doctor’, el respondía “licenciado”. Una cosa es el lenguaje común que se puede utilizar y otra un título oficial que no es vedad”, ha argumentado, sin llegar a confirmar nada sobre su colegiación.

Una polémica que viene de lejos

En junio del año pasado el PSPV ya sacó este mismo tema en las Cortes. El síndic del PSPV, José Muñoz, aseguró “haber averiguado” si el presidente de la Generalitat era colegiado, y el Colegio de la Abogacía “nos dice que no”, dijo en aquel momento. “La política y la vida se construyen sobre la verdad; estamos cansados de mentiras y de fraudes”, criticó. Mazón, en aquel momento, se refirió también a su predecesor, Ximo Puig, quien no acabó la carrera de Periodismo.