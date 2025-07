El apoyo de Génova a Mazón en Alicante: más visitas que palabras de apoyo

Génova se ha propuesto ayudar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su fase de crecimiento político, en el intento de recomponer su figura después de haberse visto en el ojo del huracán por su controvertida gestión de la dana de Valencia. La ayuda que se está ofreciendo desde la dirección nacional del PP consiste en acompañarlo en actos en Alicante. Hace poco más de un mes, el pasado 10 de junio, lo hizo el presidente, Alberto Núñez Feijóo. Este viernes ha sido el turno del nuevo secretario general de los populares, Miguel Tellado.

Ambos líderes han seguido un mismo patrón: acudir a Alicante, en “territorio Mazón”, lejos del foco de la catástrofe, y con una línea argumental muy similar y centrando sus mensajes en atacar al PSOE de Pedro Sánchez. Espoleados por los escándalos de presunta corrupción, han insistido en que la etapa del presidente del Gobierno está en su fase final y que urge la convocatoria de elecciones. “Es la hora de golpear al sanchismo con una montaña de votos”, ha manifestado Tellado este viernes en Alicante.

Recuperación tras la dana

En el discurso de los dos dirigentes populares la recuperación de la Comunidad Valenciana tras la dana ha ocupado una parte capital. Pero el apoyo a Mazón se ha detenido ahí, en su presencia. Ni Feijóo en junio ni Tellado ahora han pronunciado palabra alguna de respaldo al jefe del Consell, no hay un solo extracto de sus discursos en el que se pueda confirmar, o al menos deducir, que Mazón está legitimado por Génova para culminar la legislatura actual , ni para volver a ser el candidato que presente el PP en las próximas elecciones autonómicas.

Los dos principales protagonistas de la cita de este viernes han llegado juntos al restaurante El Sorell, sede habitual de los cónclaves de los populares en Alicante. No han admitido preguntas de la prensa, por lo que no se les ha podido interrogar a Tellado por la actualización de su currículum en la web del PP ni por su apoyo explícito a Mazón como candidato popular en la Comunidad Valenciana. El jefe del Consell sí había atendido previamente a los medios en otro acto celebrado este viernes en Alicante, relacionado con el Plan Vive, en una comparecencia en la que no ha aclarado si está colegiado como abogado tras haber sido señalado por el PSPV.

Carlos Mazón y Miguel Tellado saludan a Toni Pérez, este viernes, a su llegada al acto del PP / Alex Domínguez

Tras la confusión inicial sobre si accederían por la puerta delantera o por la trasera del restaurante, finalmente lo han hecho por la trasera, Mazón y Tellado han sido recibidos por los principales dirigentes populares en Alicante, con el presidente provincial, Toni Pérez, a la cabeza. Junto a él se encontraban Juanfran Pérez Llorca, Ana Serna y Luis Barcala. “Presidente”, ha sido el saludo que Mazón le ha dedicado a Toni Pérez. Acto seguido ha visto al presidente provincial de Valencia, Vicent Mompó, al que le ha dedicado un “¡Che, Vicent!”. En su intervención posterior, Mazón ha tenido unas palabras muy afectuosas para el valenciano, después de su comparecencia de la semana pasada ante la jueza de la dana. “Es un ejemplo de honestidad, trabajo y valor. Han ido a por él como han ido a por todos”, ha pronunciado el alicantino mientras Mompó recibía un notable aplauso.

Ya en el interior del recinto del restaurante, Mazón y Tellado han seguido saludando a miembros del PP autonómico y provincial. Ese segundo grupo contaba con la presencia de la vicepresidenta Susana Camarero y los dos consellers alicantinos, José Antonio Rovira y Marián Cano. Ahí también había una destacada presencia de alcaldes, como los de Elche (Pablo Ruz), Orihuela (Pepe Vegara), Torrevieja (Eduardo Dolón), San Vicente del Raspeig (Pachi Pascual) o Sant Joan d’Alacant (Santi Román). Otra de las presencias destacadas era la de la diputada en el Congreso Macarena Montesinos, madrina política de Mazón y figura clave en su conexión con Tellado. Su papel ha sido determinante para que el líder autonómico y el “número dos” forjen una buena conexión, lo que ha supuesto un balón de oxígeno para el presidente regional a ojos de Génova.

Discursos

Tras los saludos iniciales ha llegado el momento de los discursos. “El Gobierno está en 'KO' técnico y el PP tiene una misión histórica: derrotar al sanchismo”, ha proclamado Tellado, en una intervención en la que ha pedido a la militancia alicantina que tenga la maquinaria engrasada ante cualquier escenario electoral. Mazón ha defendido su labor al frente de la Generalitat, en uno de sus discursos más enérgicos en mucho tiempo. Estar ante los suyos también le ayudaba. Antes que ellos ha tomado la palabra Toni Pérez, que, en plena batalla de currículums entre el PP y el PSOE, ha cargado duramente contra Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, a la que también ha acusado de “haber mentido ante el juez”. “Falseó su vida, su currículum, su día a día y sigue sin dimitir. Frente a ello, una miembro del PP, Noelia Núñez, ha dimitido de todos sus cargos. Esperamos que Bernabé pida perdón y que el PSOE exija su dimisión. Si no, solo queda el camino del cese fulminante”.

La cita tampoco había pasado desapercibida para los socialistas. Antes se había pronunciado el síndic del PSPV en las Cortes, José Muñoz, señalando que Tellado tenía “una oportunidad de oro” para exigir la dimisión de Mazón por su gestión de la dana. Sobre el hecho de que la junta directiva de los populares se celebrara en un restaurante, había apostillado que el secretario general del PP acudía “al Ventorro alicantino para mostrarle su apoyo” a Mazón.