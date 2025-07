Compromís adopta el 'poli bueno, poli malo' en el Congreso

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez no son policías, sino diputados de Compromís y no están ante la negociación para resolver un caso, sino en el centro de la tormenta política del Congreso con (teóricamente) dos años por delante de legislatura. Sin embargo, su papel en la Cámara Baja como representantes de la coalición valencianista bien podría haberlos introducido en la estrategia, conocida por las películas y series del género, del 'poli malo, poli bueno' ante Pedro Sánchez. Con la salvedad de que en los dos parlamentarios no es una táctica coordinada.

El pasado martes Micó e Ibáñez llevaron la separación en dos grupos distintos, la primera en el Mixto y el segundo en Sumar, a la pantalla de votaciones en la actualización de las entregas a cuenta. Vinculada a la financiación autonómica, es un tema que toca de lleno a la coalición y que llevó a Micó al voto en contra y a Ibáñez a favor. 'Poli mala' la dirigente de Més, crítica, marcando distancias con el Gobierno y afeando que no hay reforma del sistema; 'poli bueno' el de Iniciativa, exhibiendo conciliación y destacando que el contenido suponía una mejora para la Comunitat Valenciana.

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, interviene en el pleno del Congreso, este martes. / EFE/Chema Moya

Fuentes de Compromís explican a Levante-EMV que la divergencia de voto entre sus dos representantes no estaba planificada, pero sí comunicada. Los dos diputados hablaron antes del pleno y se trasladaron lo que votarían. Sin más. Los valencianistas consideran que esa diferencia de voto es una continuación a la separación de ambos en dos grupos distintos, la consecuencia práctica. De hecho, fuentes próximas a Micó resaltan que precisamente para eso se llevó a cabo la marcha de Sumar y que no será la última vez.

Va a ser "habitual", admiten en la coalición donde se entrecruzarán las dos visiones distintas de relacionarse con el Gobierno central. La de Micó será desmarcándose de este y tratando de erigirse en un socio independiente más con el que el PSOE deberá negociar al estilo BNG o Coalición Canaria. "Cumplan el acuerdo de investidura", amenazó la dirigente de Més señalando el fondo de nivelación o la reforma del sistema. Es la línea "poli malo", con la esperanza de ser determinante en alguna votación y arrancar acciones concretas en un momento, además, de cierta debilidad de los socialistas ante el caso Cerdán.

El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, junto al escaño vacío de Àgueda Micó este martes en el Congreso.. / F. Sánchez/EP

Otro camino está tomando Ibáñez. El 'poli bueno' destaca los pasos dados en "contenido" que al final "es lo que se vota" en una forma de exhibir capacidad de influencia. Ante las entregas a cuenta, fuentes de su equipo enviaron una nota explicativa remarcando que el decreto tenía "aspectos positivos" ya que suponía un nivel de ingresos (1.323 millones más) para la Comunitat Valenciana "un punto por encima de la media". El día de antes, también aplaudió que el Ministerio de Cultura aprobase medio millón de euros de ayudas para entidades valencianas (Escola valenciana o Acció Cultural) recortadas por el Consell.

Esta situación llega con un otoño previsiblemente movido en el que se decidirá el futuro de la legislatura. Ahí ambos diputados (que representan dos de las almas de Compromís) desplegarán su estrategia con unos hipotéticos Presupuestos para 2026 y la reforma de la financiación autonómica como los grandes melones por abrir. Cómo se consigue más, si con el palo y la zanahoria con el guante de seda se podrá ver entonces. Si es que por el camino no hay un adelanto electoral. De momento, el balance de mitad de legislatura que haga Pedro Sánchez este lunes podrá volver a exhibir los distintos tonos.

¿Y en las Corts?

Esa dicotomía no se extrapolará a las Corts. Al menos, no de manera general. Fuentes de los valencianistas inciden en que en el parlamento autonómico todos los diputados de Compromís están en un mismo grupo, donde hay una reunión en la que se decide el posicionamiento conjunto. No obstante, algunas voces dentro de la coalición admiten que sí que podría haber discrepancias cuando se trate de asuntos que sirvan sobre pronunciamientos replicados en el Congreso, especialmente en temas como la financiación.

Este debate llega en un ambiente enrarecido dentro de Compromís que no acaba de cerrar su brecha interna. Hay una clara destensión después del punto álgido de mediados y finales de junio, aunque hay quien teme que se trate más de una sensación estival que un acercamiento real. Las conversaciones entre los principales referentes de la coalición no han parado sin que se abran nuevas guerras. No obstante, no son pocos los frentes (desde futuros presupuestos a hipotéticas alianzas en la izquierda hasta retomar el proyecto de la federación) que podrían volver a estirar las costuras de la formación.