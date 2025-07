La estación de metro de Paiporta tendrá un mirador homenaje a las víctimas de la dana

La estación de metro de Paiporta contará con un mirador en homenaje a las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre a propuesta de la dirección de la obra. Lo ha anunciado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha visitado la estación de Paiporta, ya activa dentro de la recuperada línea 1, por la que hace un mes volvió a circular el metro después de la destrucción generada por la riada. El conseller ha explicado que 40.000 pasajeros han pasado ya por la línea desde que se retomó el servicio el pasado 27 de junio.

Eso sí, las obras en la estación de Paiporta, que en principio debían estar acabadas el 31 de julio se prolongarán hasta el 15 de septiembre, una vez recuperada “la funcionalidad de la estación”. Entre otras cosas, queda por concluir la obra en la zona de la cafetería, y la instalación de marquesinas en parte del andén, muy necesarias sobre todo en verano. El contrato de obra es compartido con las actuaciones en la estación de Picanya, de modo que en esta otra instalación se alargarán también las obras, y se aprovechará para hacer obras de accesibilidad.

Un mirador con mensaje

Es una estación de metro “estéticamente muy agradable a la vista y muy práctica para los usuarios”, según el responsable de Infraestructuras, que ha dicho estar “satisfecho de cómo está yendo el proceso de recuperación”. “No solo recuperamos lo que ya había sino que tendremos incluso algo un poco mejor y con más servicio”.

Una nueva estación, además, con un homenaje a las víctimas de la dana. Como ha explicado el conseller, ha sido una propuesta de la dirección de la obra y es un recordatorio sutil de la tragedia. El punto escogido es un mirador o balcón exterior con unos bancos y una barandilla. La distancia del banco a la barandilla es de 2,4 metros, un recordatorio de 2024, mientras que la superficie de los bancos juega con los números 29 y 10, del 29 de octubre. En ese espacio se colocará una explicación de esa simbología.

El mirador que será un homenaje a las víctimas de la dana / Germán Caballero

400.000 pasajeros

Martínez Mus ha hecho balance de un mes en el que el metro ya funciona a pleno rendimiento por la zona cero. Por la recuperada línea 1 han pasado 400.000 pasajeros, sobre todo por la estación de Paiporta y las de Torrent y Torrent Avinguda, que vuelven a ser, como antes de la dana, las más transitadas de la línea.

Ha sido un regreso al servicio marcado por las incidencias, aunque el conseller cree que es lo que ocurre en “cualquier instalación que se estrena, que tiene más dificultades al principio”. Sobre las 75 averías en los primeros once días de funcionamiento , Martínez Mus ha dicho: “Benditas incidencias, porque son señal de que ya tenemos metro de València-Sud a Castelló de la Ribera”. Sobre la consideración del comité de empresa de FGV de que esas incidencias “suponen un peligro porque se reduce la seguridad y se expone al personal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y a los viajeros", cree que no había “ningún” problema de seguridad. “Todo el proceso de reapertura se ha hecho, como no podía ser de otra manera, con la tutela de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria”, ha detallado el conseller, que ha lamentado que “intencionadamente” se haya hecho ver que la seguridad estaba comprometida. En cualquier caso, indica que no eran incidencias graves y que con el tiempo, estas últimas semanas ha estado funcionado “con total normalidad”.

Sobre las reacciones de los usuarios, ha reconocido que “son muy sensibles porque a nadie le gusta llegar tarde a su trabajo”. Pero a lo largo de las semanas “la sensación es de mejoría”, ha asegurado. “Estamos en un estado de total normalidad con las incidencias que pueda haber en un año normal”, ha defendido Martínez Mus.

Además, ha recordado que esta misma semana arranca el servicio nocturno de metro, los viernes y los sábados hasta las 3 de la mañana.

El conseller Vicente Martínez Mus y el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, en su visita a la estación de metro / Germán Caballero

El auditorio en el corredor verde, un “complemento”

El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, anunció la semana pasada que el plan metropolitano antirriada de 1.500 hectáreas en la zona cero también incluirá un auditorio para 40.000 personas, y Martínez Mus reconoce que es un anuncio que “ha generado mucha expectación”. Pero el conseller ha querido templar las expectativas. Solo es un idea, ha asegurado, de “cualquiera de las oportunidades que genera un corredor verde de esas características”.

Sobre la ubicación, dice que no está definida. En cualquier caso, recalca, ese recinto tendrá una función “complementaria”. “Es un complemento a las obras de encauzamiento y de protección, digamos grises, las que hay que hacer desde hace mucho tiempo”, ha asegurado. Dónde vaya “cada cosa” se decidirá con el tiempo, ha añadido. El 1 de septiembre la Conselleria se reunirá con todos los ayuntamientos de los municipios en cuyos terrenos se ejecutará el proyecto para tratar este y otros temas.