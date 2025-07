No puedo entender qué sabe la Guardia Civil de meteorología para opinar sobre las acciones de AEMET. Primero critica a la Agencia por emitir muchos avisos a primera hora de la mañana y por cambiar de naranja a rojo en función de la evolución de la situación. Parece que de ahí se deduce la crítica también de emitir avisos rojos a toro pasado, después de producirse ya lluvias intensas. Los famosos avisos por fenómeno observado de Aemet se dan en estas primeras horas y solo en ese momento, para Utiel por ejemplo, pueden ser criticados, pero ya había un naranja previo bastante serio, en función del cual su Alcalde tomó medidas correctas, no pasó de cero a cien. Deben saber los agentes que la previsión no puede ser tan exacta. Curiosamente, la otra crítica es la de mantener durante horas un mismo aviso rojo, a pesar, según ellos, de las precipitaciones en aumento. No hay nada más allá del rojo, que supone un umbral de más de 180 mm en 24 horas, y no un máximo de precipitación que queda lejos de lo caido, como se han empeñado en decir desde la Generalitat. Lo que sucedió después del aviso rojo si se predijo antes de que sucediera. Desde primeras horas yo vi mensajes de José Ángel Núñez en tiempo real, y también entrevistas, en los que insistía en lo peligroso de la situación y en qué los cauces bajarían desbocados hacia zonas en las que no estaba lloviendo. Este último mensaje no le toca a Aemet sino a la Confederación, pero fue más que oportuno y desgraciadamente premonitorio, posiblemente gracias a su formación en Geografía y a su sentido común.

A la Benemérita se le pide una cronología de los hechos y no una extraña valoración de cosas que no conoce, como una previsión meteorológica.