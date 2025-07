Un joven con autismo destinado a un centro especial acaba el instituto y aprueba la PAU

La historia de Óscar comienza hace seis años, cuando era un niño de 12 años que debía pasar a cursar la ESO en el instituto. Fue noticia por primera vez porque la Conselleria de Educación lo enviaba a un centro de educación especial hasta los 21 años y su padre, Juan Diego Rodríguez, consiguió, por vía judicial en una sentencia pionera, que no fuera así. El juez dictaminó que tenía derecho a acudir a clase a un centro ordinario con los apoyos que necesitaba. En aquella época, una quimera. Óscar era un niño (y es un joven) con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), altas capacidades y dificultades sociales, pero Juan Diego, su padre, confiaba (y confía) en lo que sí es capaz de hacer. Apartaron la etiqueta de la discapacidad y se centraron en la capacidad. Y menos mal.

Ha habido mucho avance al respecto y hoy muchos niños y niñas con discapacidad acuden a clase con su Asistente Personal Infantil (PATI). Pero fue Óscar quien abrió el camino de la inclusión educativa real al conseguir, junto a su padre, que la entrada en los centros del asistente personal fuera una realidad. Porque la entonces Conselleria de Igualdad reguló esta figura en la cartera de servicios de la ley de Dependencia, pero la conselleria de Educación no tenía la normativa que permitiera su entrada en los centros educativos. Así que Óscar volvió a ser noticia cuando consiguió que la conselleria permitiera que su PATI entrara al instituto de Torrent donde iba. Volvía a ser pionero porque su caso, con su exposición mediática, fue el que obligó a que se modificaran las normativas en aras de una inclusión educativa real.

Ahora vuelve a ser noticia tras finalizar el Bachillerato y examinarse de la PAU, aprobar con un 9 y asomarse a un futuro bien diferente al que la administración había previsto para él. Y Óscar vuelve a salir en prensa esta vez, con cara y rostro, porque se ha hecho mayor y cumplir 18 años implica, entre otras cosas, hacerse visible si así lo quiere. Este joven, de mirada limpia y dulce sonrisa, no da crédito al ver el interés que despierta su historia en un medio de comunicación que presupone para "gente súper importante". Pero Óscar lo es.

En primera persona

Óscar resume sus años de instituto en el IES Veles e Vents de Torrent como cualquier otro joven de su edad y la naturalidad de quien no comprende lo extraordinaria que es su situación, ejemplo de superación personal, de esfuerzo. Habla de profesores con sus nombres y apellidos "para agradecerles que siempre me han apoyado en todo, me han ayudado mucho". Cuenta su graduación, sus planes de futuro. "Voy a estudiar un ciclo formativo de programación de aplicaciones web y multiplataforma", explica. Nombra a las distintas PATI que han pasado por su vida y lo importante que ha sido su ayuda. Explica los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y cómo hizo el mismo examen que el resto de sus compañeros. Y también cuenta cómo le costaba "estudiar porque hace calor y no apetece mucho después ya de todo el año" y de cómo le gusta salir "y divertirse", aunque no hay demasiado "ocio para personas como yo". El joven habla tranquilo, sonríe casi todo el tiempo y cuando hay temas más delicados, o recuerdos más sensibles, se recuesta en su padre, su gran apoyo, su mejor amigo, su número uno. La complicidad es evidente.

Padre e hijo, en un momento de la entrevista. / Miguel Ángel Montesinos

Mente privilegiada y víctima de acoso

Óscar tiene una mente privilegiada y dificultades para las relaciones sociales que no vienen de serie, que tienen una explicación. Y Óscar no lo dice, pero su padre, Juan Diego, sí. "Cuando Óscar acaba Primaria tenía serios problemas conductuales. En su primera Infancia sufrió un acoso escolar terrible, un bullying tremendo que ha dejado heridas y cicatrices visibles e invisibles. Necesitaba acompañamiento para sus relaciones sociales porque yo sabía que tiene una mente privilegiada y que era capaz de muchas cosas. A los 12 años lo mandaba a un centro de educación especial y allí estaría hasta los 21 años, pero yo veía a mi hijo y sabía que podía tener un futuro diferente. Solo necesitaba ayuda, pero encontrarla fue un camino difícil". Y entonces habla de la abogada Sandra Casas (de Acción para la Justicia Social) y de un camino en los tribunales que luego hubo que continuar en la Administración. Y Óscar, que abrió camino, hoy sigue siendo ejemplo.

"El esfuerzo es la clave de todo porque en la vida si quieres lograr algo, tienes que esforzarte", asegura. Explica que le gusta el inglés, y su padre recalca que es "una máquina con los idiomas". "El inglés y la informática", añade. Habla de las clases de Historia en el instituto y de cómo relaciona conceptos. Padre e hijo quieren destacar el mundo del asociacionismo y cómo la asociación Aspau les cambió la vida hace muchos años y cómo ahora la asociación Asperger Valencia les ayuda en una nueva etapa en una adolescencia que invita a hacer planes con amigos. "Ahora colaboro con las asociaciones para explicar y promocionar la figura del asistente personal entre las familias, porque a nosotros nos cambió la vida", explica Juan Diego. La quita noticia de Óscar en Levante-EMV llega a su fin y en esta ocasión, con vídeo incluido, porque aunque él no se crea noticia tiene una historia digna de contar. Por abrir camino, por visibilizar la vida y por ser ejemplo para muchos.