Vuelve el servicio nocturno de Metrovalencia este fin de semana

El servicio nocturno de Metrovalencia vuelve este fin de semana después de meses suspuendido a raíz de la dana del pasado 29 de octubre. Ya se anunció cuando, el mes pasado, se recuperó el servicio de metro en la zona cero de la dana y los convoyes volvieron a circular por la arrasada línea 1 entre l'Horta y Castelló. En ese momento, finales de junio, ya se anuncó que el metro volvería a circular por las noches en verano, a partir de agosto y en las mismas condiciones en las que se ofrecía antes del 29 de octubre de 2024.

Es decir, que habrá circulaciones de metro y tranvía las noches de los viernes y sábados. El servivcio se alargará hasta las tres de la madrugada, como ha explicado el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en su visita de este lunes a la reabierta estación de Paiporta. Se busca, ha dicho, dar servicio a los usuarios del metro para permitirles hacer planes de "ocio" nocturno.

400.000 pasajeros

En su visita a Paiporta, Martínez Mus ha hecho balance de un mes en el que el metro ya funciona a pleno rendimiento por la zona cero. Por la recuperada línea 1 han pasado 400.000 pasajeros, sobre todo por la estación de Paiporta y las de Torrent y Torrent Avinguda, que vuelven a ser, como antes de la dana, las más transitadas de la línea.

Ha sido un regreso al servicio marcado por las incidencias, aunque el conseller cree que es lo que ocurre en “cualquier instalación que se estrena, que tiene más dificultades al principio”. Sobre las 75 averías en los primeros once días de funcionamiento , Martínez Mus ha dicho: “Benditas incidencias, porque son señal de que ya tenemos metro de València-Sud a Castelló de la Ribera”. Sobre la consideración del comité de empresa de FGV de que esas incidencias “suponen un peligro porque se reduce la seguridad y se expone al personal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y a los viajeros", cree que no había “ningún” problema de seguridad. “Todo el proceso de reapertura se ha hecho, como no podía ser de otra manera, con la tutela de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria”, ha detallado el conseller, que ha lamentado que “intencionadamente” se haya hecho ver que la seguridad estaba comprometida. En cualquier caso, indica que no eran incidencias graves y que con el tiempo, estas últimas semanas ha estado funcionado “con total normalidad”.

Sobre las reacciones de los usuarios, ha reconocido que “son muy sensibles porque a nadie le gusta llegar tarde a su trabajo”. Pero a lo largo de las semanas “la sensación es de mejoría”, ha asegurado. “Estamos en un estado de total normalidad con las incidencias que pueda haber en un año normal”, ha defendido Martínez Mus.

Un homenaje a las víctimas

En concreto, además, la estación de metro de Paiporta contará con un mirador en homenaje a las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre a propuesta de la dirección de la obra. El mirador cuenta con un banco de hormigón, ubicado a 2,4 metros del borde del estribo de la antigua pasarela peatonal y representa también el año 2024, fecha en la que ocurrió la dana. El mismo banco de hormigón tiene una longitud de 10,29 metros como representación del 29 de octubre.

Eso sí, las obras en la estación de Paiporta, que en principio debían estar acabadas el 31 de julio se prolongarán hasta el 15 de septiembre, una vez recuperada “la funcionalidad de la estación”. Entre otras cosas, queda por concluir la obra en la zona de la cafetería, y la instalación de marquesinas en parte del andén, muy necesarias sobre todo en verano. El contrato de obra es compartido con las actuaciones en la estación de Picanya, de modo que en esta otra instalación se alargarán también las obras, y se aprovechará para hacer obras de accesibilidad.