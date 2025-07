La zona dana reclama mayor celeridad en la reconstrucción 9 meses después

Puentes por reconstruir, sistemas de agua que reformar, carreteras que reabrir. Queda mucho trabajo en la zona cero de la dana y los ayuntamientos ordenan sus prioridades. El ritmo es lento. Después de nueve meses de la riada del 29 de octubre, los municipios de la zona cero están haciendo frente a múltiples tareas de reconstrucción que engloban diferentes áreas como la movilidad, las instalaciones deportivas y culturales y los centros escolares.

En algunos casos, como el de los municipios de l’Horta, los puentes sobre el barranco del Poyo son lo más urgente para conectar las diferentes zonas de las localidades. En otros, como los de los pueblos de los Serranos, son las comunicaciones por carretera o caminos la principal prioridad. Mientras, Utiel o Chiva comienzan la reconstrucción de barrios enteros devastados, como San Isidro, el barrio de la Fuente o el barrio del Mercado, en el primero, o el casco urbano que cruza el Poyo, en el segundo.

Reclaman celeridad

Los alcaldes y alcaldesas coinciden en que se está trabajando. Casi todas las actuaciones están empezadas, y las que no, lo harán después del verano. Pero la cantidad de trabajo es ingente, y pocas obras se dan, nueve meses después, por concluidas. Los responsables municipales agradecen que las diferentes administraciones -Diputación, Generalitat, Ministerios- estén trabajando, pero se muestran «preocupados».

Después del verano, vendrá el otoño y, con él, el recuerdo de la catástrofe y el miedo a que pueda repetirse otra dana. Por eso, entre las actuaciones que más urgen están las obras hidráulicas, sobre todo las de emergencia. Las que puedan contener el avance del agua y proteger los municipios, pero también el ensanchamiento de barrancos y la restauración de infraestructuras.

Respecto a la movilidad, los municipios más afectados de la zona cero en l’Horta son Paiporta y Picanya, que cuentan con múltiples puentes y pasarelas sobre el barranco del Poyo. En Paiporta han empezado las obras de la pasarela Convent (1,7 millones de euros), el Pont Nou y el puente de la carretera CV-406.

Tanto el consistorio del ahora alcalde Vicent Ciscar como el Ministerio de Transportes afirman que estas tres infraestructuras estarán finalizadas a finales de año o principios de 2026. Una vez estén acabadas, el alcalde ha confirmado que se llevará a cabo la rehabilitación del Pont Vell, un puente que el año que viene cumplirá 100 años y que se tiene que adaptar a las normativas vigentes.

Actualmente, este es el único viaducto que conecta las dos partes de un municipio separado por el barranco y se ha convertido en imprescindible para la movilidad de los peatones, sobre todo para aquellos que van de la parte más antigua a la más nueva de la localidad, que incluye servicios como la estación de metro de FGV, otra de las grandes infraestructuras que ya se ha recuperado, o el ayuntamiento.

En el pueblo vecino, Picanya, hay dos pasarelas en construcción, la Poeta Ángel González (2,1 millones de euros) y María Cambrils (1,9 millones de euros), y los puentes de la calle València y de la travesía de Diputació. Todas las pasarelas y puentes se están reconstruyendo con nuevos criterios que aumentan la resistencia de las infraestructuras y su capacidad hidráulica ante futuras riadas.

En cuanto a las obras municipales asumidas por la Generalitat, en torno al medio centenar, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, señaló ayer, en una entrevista en Europa Press, que «todas ellas están ya en ejecución» y «estarán terminadas o prácticamente» en verano. Mus aseguró que su departamento «lleva ya 600 millones de euros destinados a la reconstrucción en poco más de ocho meses. Si el 2 de noviembre me hubieran dicho que hoy estaríamos como estamos, no me lo hubiera creído».

Los colegios, otra prioridad

Otra de las actuaciones prioritarias en los municipios es la vuelta de los centros educativos. Los más perjudicados y los que más tarde volverán son aquellos que tienen que derribarse para construirlos de cero. La Conselleria de Educación ha avanzado que esta demolición se llevará a cabo en agosto. En concreto, se trata del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el CEIP Orba del Parque Alcosa, el CEP Luis Vives y la escuela infantil Ausiàs March, ambos en Massanassa, y en la Ribera el CEIP Carme Miquel (Algemesí). Todos ellos sufrieron graves daños como consecuencia de la riada. En este sentido, el alcance de la intervención a realizar para garantizar la seguridad de las personas usuarias hace necesario su derribo y reposición íntegra.