Las oficinas 24 horas que asisten a víctimas de violencia machista no cursan denuncias los fines de semana

El verano pasado reforzaron el servicio pero este año lo recortan. Hasta el pasado 3 de julio, las Oficinas de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género de la Comunitat Valenciana abrían los 365 días del año de 9 a 21 horas. Sin embargo, este verano funcionan a medio gas y carecen de policías autonómicos los fines de semana (el sábado desde las 15 horas y el domingo todo el día).

La presencia de agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana en unas oficinas administrativas era, precisamente, lo que marcaba la diferencia de este "proyecto piloto" que puso en marcha el Botànic de la mano de la consellera Gabriela Bravo. Se trata de ofrecer una "atención integral" a las víctimas de forma que reciban asesoramiento psicológico, jurídico y tramiten la denuncia allí mismo si así lo consideran. Y así funciona de lunes a sábado por la mañana. Y es que este mes de julio, los agentes de policía ya no están ni sábados por la tarde (se van a las 15 horas) ni los domingos. Se desconoce qué pasará a partir de septiembre.

En València, la oficina está físicamente abierta, pero las mujeres no pueden interponer la denuncia ni salir de allí con la orden de alejamiento, si fuera necesario y el caso lo precisara, según ha podido comprobar Levante-EMV en la sede de València. En Castelló, el colegio de abogados ha enviado una comunicación en la que informa sobre el cierre de la oficina de denuncias, los domingos, hasta septiembre. "La oficina de denuncias de víctimas de violencia de género de Castellón nos ha informado que han suprimido el servicio que prestaba los domingos a partir del 13/07/2025 (inclusive) por lo que procedemos a dejar sin ejecto las guardias asignadas hasta el 28/09/2025", explica el correo informativo.

Comunicación del ICAV de Castellón. / Levante-EMV

Para la portavoz de Justicia del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, esta medida solo responde "a un desmantelamiento de las oficinas" para "que no se conozcan, permanezcan ocultas y sin atenciones. Y prueba de ello es que, desde el pasado 3 de julio, la oficina de València está a medias los sábados por la tarde y los domingos, como si la violencia conociera de vacaciones o de fines de semana. Desde que las oficinas se abrieron han funcionado los 365 días del año, pero ya no es así. Reducen atenciones y horario", explica.

Los números marcan una tendencia a la baja del 67 % en las atenciones en tan solo un año en València. Así, en 2023 las Oficinas de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género de Valencia han pasado de atender a 1.904 mujeres en 2023 a 628 el año pasado, según la memoria anual de la red de oficinas. Si se hace referencia a las víctimas que fueron atendidas y finalmente presentaron denuncia, la cifra aún se reduce más al pasar de 935 mujeres en 2023 a 282 en 2024 (un 69 % menos). En las oficinas de Alicante y Castelló, sin embargo, las atenciones aumentan (en Castelló pasan de 492 atenciones en 2023 a 588 en 2024; y en Alicante pasan de 738 en 2023 a 861 el año pasado), en una tendencia al alza que se repite desde que la entonces consellera de Justicia Gabriela Bravo puso en marcha estas oficinas.

Restablecer el servicio

Andújar añade: "Es una irresponsabilidad recortar servicios en violencia de género, cuando todos sabemos que la administración debe ofrecer todas las facilidades y ayuda a las mujeres que sufren esta situación, por lo que no es concebible que la consellera de Justicia escatime esfuerzos y recursos para prestar este servicio fundamental que permite asesorar y prestar ayuda psicológica a las mujeres desde el primer momento".

"Una víctima no puede encontrase la oficina de denuncias cerrada por vacaciones" Alicia Andújar — Portavoz de Justicia del PSPV en las Corts Valencianes

Así, para el PSPV, una mujer víctima de violencia de género "no puede encontrarse la puerta de la Oficina de Denuncias cerrada por vacaciones", por lo que exige a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, que adopte "las medidas necesarias y restablezca de inmediato este servicio los domingos, como se ha venido prestando desde que se pusieron en marcha por el Botànic". "Las oficinas, en lugar de ir a más van a menos. Tenían presupuestada la de Elx que, finalmente, no ha abierto y las de València han reducido sus atenciones en más de mil mujeres. Estos datos responden a la política que están llevando a cabo porque el objetivo es acabar eliminándolas. Pero hacerlo directamente es demasiado llamativo, así que lo que hacen es dejarlas morir, desmantelarlas para luego decir que las cierran porque no dan servicio", añade la diputada.

Desde la Conselleria de Justicia, por su parte, afirman que las oficinas "continúan abiertas los fines de semana y nuestro personal de la Oficina de Atención a las Víctimas está a disposición de las víctimas para atenderlas todo el proceso".

Respuesta especializada y multidisciplinar

En la memoria anual de este año (que recoge los datos de 2024) se recalca que estas oficinas nacieron "con un enfoque claro de proporcionar una respuesta especializada y multidisciplinaria a las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas. Estas oficinas no solo cubren el aspecto de la denuncia, sino que también abordan las necesidades emocionales, psicológicas y sociales de las víctimas, lo que contribuye a una atención integral". El informe también destaca la "cobertura durante todo el año y las extensas horas de atención (de 9:00 a 21:00 horas)" como "aspectos clave para garantizar que las víctimas y sus hijos e hijas puedan acceder a ayuda en cualquier momento".

Según datos de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, que cuenta con efectivos en las 3 sedes (ahora solo de lunes a sábado por la mañana), entre las tres han asistido desde la apertura de la primera de las oficinas en Valencia a un total de 6.776 mujeres, de las cuales 3.942 han puesto denuncia. Durante 2024 han sido atendidas 2.077 mujeres de las que han acabado interponiendo denuncia 1.049 y ratificándose en sede judicial, "gracias al apoyo y acompañamiento que se realiza en este servicio casi un 75 %". En 2023, según las mismas fuentes, las oficinas atendieron a 3.134 mujeres, de las que 1.613 presentaron denuncia.