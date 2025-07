La Fiscalía investiga al comisionado del Gobierno para la dana tras acusarlo Antifraude de falsear un título

Un informe de la Agencia Antifraude del Consell ha abierto un nuevo frente al Gobierno, pero también a los socialistas valencianos. La agencia que preside Eduardo Beut sostiene que el comisionado para la reconstrucción y presidente del PSPV, José María Ángel, logró una plaza de grupo B (actualmente sería A2) en la Diputación de Valencia gracias a que presentó un título falso de diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de Valencia a mediados de los años 80.

La revelación de este informe provocó ayer un terremoto político local. A partir de este informe, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación. La diputación también anunció que estudiará la vía penal, aunque se trata de hechos ocurridos hace cuatro décadas. El Gobierno evitó un respaldo explícito: la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, pedía “prudencia” a la espera de unas explicaciones convincentes. El comisionado presentó esas explicaciones por la noche. Un comunicado en el que señala que en ningún caso se le exigió una titulación superior para obtener ninguna de las dos plazas. En el comunicado no hay referencias, en todo caso, al presunto título falsificado.

La investigación de Antifraude, que había sido llevada discretamente en la Diputación de Valencia, donde el comisionado tiene su plaza, comenzó con una denuncia anónima el pasado 9 de abril, una "presunta falsedad en documento público" al haberse certificado por parte de personal de la diputación que un funcionario de la misma "accedió a un puesto del subgrupo B (actual A2) presuntamente sin estar en posesión del título habilitante".

Una fotocopia de una diplomatura

El 16 de abril, funcionarios de la Agencia se personaron en oficinas de la diputación para examinar documentos. Según recoge la resolución, en el servicio de Personal de la diputación encontraron una fotocopia no certificada de un presunto título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía de la Universitat de Valencia. Ese título está fechado en septiembre de 1983. Según las indagaciones de Antifraude, no consta en la universidad. De hecho, según confirmó a este diario la propia UV, en el año 1985 -cuando presuntamente se habría presentado el documento- no había ninguna diplomatura con el nombre "Archivística y Biblioteconomía". No fue hasta 1990 cuando se creó la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, que es el antecedente de la actual carrera de Información y Documentación.

Título señalado por Antifraude. / Levante-EMV

Durante la jornada de este martes, el entorno de José María Ángel insistió en que se desconoce de dónde ha salido esa fotocopia de un título inexistente, que está en los archivos de la diputación. Su argumento central, respondiendo a la presunta ilegalidad, es que ingresó en la Diputación de València realizando dos procesos selectivos y superando los dos, acreditando en ambos las exigencias administrativas que incluían las convocatorias. Entre esas exigencias no estaría en ningún caso un título superior. Atribuyen esta investigación a una "cacería política" del PP, hecha pública además un día 29, aniversario de la dana. De hecho, se señala que Ángel se habría convertido en pieza de caza tras empezar a colaborar con la delegada del Gobierno en plena batalla entre el Gobierno y la Generalitat de Carlos Mazón. José María Ángel, además, es el presidente del PSPV-PSOE, un puesto honorífico en el partido que dirige Diana Morant.

En la diputación desde 1981

Ángel tiene una trayectoria de casi 45 años en la función pública, en concreto, en la diputación. Entró en 1981, como contratado laboral, auxiliar administrativo, prestando servicio en el Archivo General. En 1983 fue nombrado funcionario de carrero, grupo C, como auxiliar técnico de archivo y biblioteca. Era un concurso-oposición libre, y bastaba con el título de bachiller. Desde ahí escaló.

Así aparece certificado en sendos expedientes firmados por responsables de recursos humanos de la corporación, y colgados en el portal de Transparencia de la Generalitat. Antifraude también señala a estos funcionarios. Dice que actuaron de manera negligente al no acreditar la veracidad de esta titulación. En 1986 Ángel llega a la segunda plaza de funcionario, una promoción interna, donde radica la controversia. Según explica, fue un proceso de tres nuevas plazas de técnico medio, un grupo B entonces, que equivale al actual A2. Eran una pruebas selectivas restringidas. Según Ángel, los únicos requisitos eran tener una plaza como la que ya estaba ocupando del cuerpo de auxiliares de archivos, una memoria y un examen escrito. Nada de títulos superiores. El exalcalde de l’Eliana logró promocionar a esa plaza de funcionario de carrera ayudante técnico de archivos. Es el que ahora estaría en cuestión.

Entre la diputación y la política

Desde ahí, el actual comisionado fue pasando por diferentes puestos, vinculados a su trayectoria política. El 16 de septiembre de 1987 pasa en comisión de servicios al puesto de secretario de la Presidencia, equiparándolo a jefe de sección. En esa época, el presidente de la diputación era Antoni Asunción. En agosto de 1988 cesó en el cargo de secretario de Presidencia y fue adscrito a un puesto de documentalista en Presidencia. Y en noviembre de 1989, se aprobó el catálogo de puestos de trabajo de la diputación y el puesto al que se encontraba adscrito se catalogó como jefe de gabinete de presidencia, grupo A/B. En marzo de 1993, su adscripción a ese puesto de jefe de gabinete de presidencia pasa a ser definitiva.

A principios de 1994, Ángel es nombrado asesor del ministro del Interior, Antoni Asunción, y entra en situación de servicios especiales. En septiembre de ese año, reingresa como jefe de gabinete de Presidencia. Tras las elecciones de 1995, en que el PP gana la diputación, Ángel se convierte en diputado provincial. Ángel sería alcalde de l’Eliana entre 1997 y 2015, pero sigue su vinculación con la casa. En 2002 su plaza pasa a la de centro de Personal de apoyo a los grupos políticos, con la clasificación de asesor técnico, grupo A/B.

En edad de jubilación, pero en prórroga

El 2011, de nuevo entra en servicios especiales al ser designado senador, plaza que enlaza luego con su etapa como secretario autonómico de Emergencias entre 2015 y 2023. En otoño de 2023, regresó a su puesto, de grupo A/B, como personal adscrito a los grupos políticos, con el PSPV. Allí estuvo hasta su nombramiento como comisionado de la dana para la reconstrucción. Aunque este mes de diciembre cumple 69 años, se encuentra en situación de prórroga del servicio activo, una decisión que depende de Presidencia de la Diputación.