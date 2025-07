El PP carga contra las explicaciones de Ángel: "Son una tomadura de pelo"

Al PP no le han convencido las explicaciones dadas por José María Ángel, comisionado del Gobierno central para la reconstrucción de la dana, respecto a la presunta falsificación de su título universitario para ascender en el escalafón funcionarial de la Diputación de Valencia. "Son una auténtica tomadura de pelo", ha explicado este miércoles el portavoz del Grupo Popular en Comisión de investigación de la dana en las Corts, Fernando Pastor, que lamenta que todavía continúe en el cargo

"Hay preguntas que solo él puede responder: ¿quién falsificó su título? y ¿a quién beneficiaba la falsificación de ese título?", ha incidido Pastor horas después de que Ángel asegurase en un comunicado que no había realizado "ninguna irregularidad" en los distintos accesos a las plazas públicas. Es más, justifica que en la plaza que actualmente tiene en propiedad, y que es de nivel A2, por lo que requeriría ser diplomado o licenciado, no se necesitaba ningún título universitario para acceder, señalando que así constaba en las bases.

En un comunicado enviado el martes por la noche, Ángel señaló: "Como se puede comprobar, los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito. Un proceso que superé satisfactoriamente". En esta resolución del BOP se puede leer: "Podrán tomar parte de las pruebas los funcionarios en propiedad de esta corporación que desempeñen plazas de técnicos auxiliares de archivo adscritos al Archivo Provincial de la misma y que fueron declaradas a extinguir por el pleno del 27 de diciembre de 1984".

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido al PP que ha lamentado que José María Ángel todavía permanezca en el cargo de comisionado del Gobierno para la dana y ha insistido en que "los valencianos no nos merecemos un falsificador" como máximo responsable de la reconstrucción. Es más, entre la falta de explicaciones señala la duda de por qué aparece la fotocopia del presunto título incorporado en su expediente en el que señala al comisionado como Diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de Valencia, pese a que esta institución no ofertaba la carrera hasta 1996.

"Guarda silencio"

"Tenemos un falsificador que no solo supera los anteriores, sino que además falsifica documentos públicos para avalar la mentira, el engaño y el timo, en este caso en una administración pública para poder ascender en la carrera de funcionario", ha expresado Pastor quien ha añadido que el Partido Socialista "está rodeado de un ambiente de timo y engaño, con un expresidente de la Generalitat que dice que es periodista y no lo es y una delegada del Gobierno que dice que tiene dos licenciaturas y no tiene ninguna".

Todas las criticas le han llevado a apuntar directamente contra la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, a quien le ha reprochado que mientras toda la polémica surge "Morant guarda silencio, un silencio que además de hacerla cómplice y le da credibilidad a lo que se publica en los medios de comunicación, lo que se investiga en Antifraude y lo que yo estoy hoy aquí diciendo, porque si no habría salido inmediatamente a desmentir, a desmontar y a llevar la contraria a todo lo que se está diciendo".