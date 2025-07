La reconstrucción tras la dana ya es la mascletá más grande de la historia

Sigue habiendo mucho artificio en todo lo que tiene que ver con las instituciones ante la dana catastrófica del pasado otoño. Las partes, tras la depresión y el noqueamiento más absoluto, entraron en un estado de excitación que dura hasta hoy. Planes faraónicos, prisas, mala letra y la doctrina del “y tú más” hacen de este proceso de reconstrucción un sinvivir.

Los corredores verdes vendidos por Mazón, para mí, son un ejemplo claro de matar moscas a cañonazos. La parte meteorológica del proyecto ya tiene un tufo político que tira para atrás, con datos exculpatorios e interesados, que presentan a aquella tormenta como un leviatán imposible de anticipar, gestionar y después asimilar. La ausencia de un seguimiento digno del episodio (nowcasting), los planes deficientes de alerta temprana y la toma de decisiones, que en ningún momento estuvo a la altura, hicieron una amalgama aún más monstruosa.

Las líneas verdes enormes que en el vídeo del proyecto iban chafando zonas urbanas, industriales y de huerta me provocaron un tic en el ojo. Eran auténticas apisonadoras del paisaje. Las construcciones en zonas inundables, bueno, pues como aquel -y ojo con las expropiaciones-, pero eso de modificar las llanuras de inundación ya permeables, con su huerta, no me entusiasma nada. Espero que la Universitat Politécnica de València y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo pongan cordura, como participantes.

Hacen falta planes estructurales en las cuencas del Turia, Poyo y Magro, sin duda, pero deberían poner el mismo ahínco en presentar los cambios en la recepción de datos meteorológicos e hidrológicos, el procesamiento de los riesgos derivados de ellos y qué protocolos se activarán en consecuencia. En explicar qué tendrá que hacer la población que frecuenta las zonas inundables cuando vuelvan las lluvias torrenciales.

También harían bien en no volcar todos los recursos y los esfuerzos en esta zona, y que la respuesta sea más equitativa para todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Tapando estas fugas van a dejar de lado otras grietas en Castellón o Alicante, no sé si iguales o más grandes.

Quienes tienen las riendas de nuestro futuro deben tomarse una tila, dejar de lado las próximas elecciones y hacer caso omiso a los informes de cualquier otro ámbito que no sea el científico. Tienen que dar una respuesta responsable a Valencia, al resto de la comunidad y del país sin eslóganes grandilocuentes. Clavaris del Crist d’Aldaia, no va a ser fácil trascender entre tanto humo.