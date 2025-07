El Consell aprueba el plan de reconstrucción entre exigencias al Gobierno

El Plan Endavant, la obra para la que fue reclutado el teniente general retirado Francisco Gan Pampols, ya está en vigor. El Consell se ha reunido este jueves de manera extraordinaria para aprobar la hoja de ruta de la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana, una guía que no solo servirá para "levantar las paredes que se cayeron sino para fijar los cimientos del futuro", según ha explicado el vicepresidente segundo, que ha reiterado las menciones al Gobierno central, especialmente en la creación de una comisión mixta para su impulso.

El plan fue presentado a finales de junio en un acto solemne en el Palau de la Generalitat y se ha aprobado definitivamente este jueves, con el mandato de que las administraciones referidas lo empiecen a poner ya en vigor. Este tiene previstas 339 medidas para la recuperación del territorio dañado por la barrancada del 29 de octubre con un presupuesto total de 29.000 millones de los que, 14.500 corresponderían a la Generalitat, 12.600 del Gobierno de España y 1.450 a ayuntamientos y sector privado.

"Es inmediata, entra en vigor hoy", ha explicado Gan Pampols recordando a nivel normativo es un acuerdo del Consell, no una ley, por lo que no requiere de un paso por las Corts, pese a que podría aterrizar en un futuro en forma de comisión que siguiera su desarrollo. Eso ya vendrá. De momento, su aprobación este jueves implica que "entra ya en acción" después de recibir 174 alegaciones de las que no ha aclarado cuántas han sido añadidas. Este periódico ha podido saber que, al menos, una treintena del Cermi sobre discapacidad sí han sido incluidas.

Esta entrada en acción es ya de ya. De hecho, las actuaciones marcadas con el plazo de T1 significa que se han de llevar a cabo en los próximos tres meses, aunque ha admitido que ya hay un 20 % que están en marcha. En el resto, serán las áreas que se señalan como responsables de su puesta en marcha las que han de comenzar su actuación. Las conselleries, por ejemplo, deben llevar a cabo su planeamiento al detalle, su desglose presupuestario y su posterior ejecución. "No hay verano para eso", ha añadido.

"Pedimos lealtad"

No obstante, muchas de estas medidas corresponden al Gobierno central, a quien se ha vuelto a dirigir. "Muchas de estas medidas son del Estado; pedimos lealtad y compromiso, no podemos mirar hacia otro lado, la coordinación entre administraciones es una obligación", ha indicado Gan Pampols. La principal reclamación, que ha citado como necesidad, es la puesta en marcha de una comisión mixta que permita tener "una única voz" en el proceso de reconstrucción para dirigirse, entre otros, a los ayuntamientos.

Entre estas medidas que circunscriben a actuaciones de carácter competencial estatal están las vinculadas a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), un organismo que se ha mostrado crítico con algunas de las aseveraciones del plan. De hecho, el propio Gan Pampols ha explicado que esta entidad ha presentado una cincuentena de alegaciones. "Le pedimos que sea más sensible respecto a las cabeceras", ha indicado el vicepresidente segundo entre las peticiones hechas a la CHJ a la que ha añadido un último reproche sobre medidas paisajísticas: "Se han preferido las lechugas a las personas".