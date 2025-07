Gan Pampols se muestra "dolido" tras la salida de Ángel y tiende la mano a la nueva comisionada

Francisco Gan Pampols quería hablar del Plan Endavant, plan aprobado oficialmente este jueves en un pleno extraordinario del Consell, pero la primera pregunta que se ha encontrado ha sido sobre la dimisión del comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción de la dana, José María Ángel. "He venido a hablar del Plan Endavant", ha señalado antes de soltarse y admitir la "relación especial" que le unía al exdirigente socialista, con quien mantenía una amistad previamente. "Me siento dolido", ha añadido.

Ha sido de las pocas palabras a nivel personal que le ha dedicado a Ángel, con quien pese a esa amistad, ha agregado que no había tenido una "relación operativa" como comisionado del Ejecutivo central que se acabara "sustanciando en acuerdos". Es decir, que una cosa es la conexión personal que tuvieran previamente, surgida de la coincidencia profesional cuando el teniente general retirado tenía altas responsabilidades en el cuartel de la OTAN de Bétera, y otra que esa vinculación previa sirviera para la acción política.

"No hemos dispuesto de una estructura formal de la participación de quienes tienen responsabilidad en la recuperación", ha justificado. Es por eso que no ha explicado que la salida del exdirigente socialista pueda torpedear la relación entre gobiernos para la reconstrucción porque esta, directamente, no se daba, pese a las reiteradas peticiones del vicepresidente segundo del Consell sobre la necesidad de una comisión mixta para coordinar las labores de recuperación.

Reunión con Pérez

En ese empeño sigue, con la esperanza como último elemento que se desvanece. Para eso, Gan Pampols ha asegurado que ya ha pedido tener el contacto de la nueva comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, para poder dirigirse a ella para felicitarle por el nombramiento y solicitarle una reunión. Con Ángel, pese a la buena sintonía personal que mantenían ambos, este primer encuentro tardó casi dos meses en llevarse a cabo y no ha tenido réplicas públicas. La petición para Pérez es la misma: comisión mixta.

Y si Gan Pampols ha evitado incidir en la dimisión del excomisionado, no ha dudado en hacerlo la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, a su lado en la mesa. "Yo sí tengo cosas que decir", ha indicado antes de señalar que Ángel se va "no por dignidad" sino porque es "incapaz de demostrar su título universitario" y, de paso, criticar el "extraño silencio" de la líder del PSPV, Diana Morant, desde el martes hasta la salida del que era su presidente del partido. "Es un momento en el que hay que demostrar el liderazgo y no ha sido capaz de reaccionar", le ha afeado.