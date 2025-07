El Consell aprueba hoy el plan de Gan Pampols en un pleno extraordinario

No se puede gestionar una emergencia si parte de la población es invisible. Es el convencimiento del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) y por eso han reclamado, vía alegación al Plan Endavant, que un representante de esta organización que agrupa a los colectivos de la discapacidad participe de forma “activa y formal” en los órganos de gestión de la emergencia, como el Cecopi. La Generalitat ha aceptado la propuesta, aunque no concreta, de momento, cómo será esa incorporación, que se valorará en el contexto del Plan Director posterior. Es una de las alegaciones presentadas por la organización de personas con discapacidad, que ha enviado hasta 50 propuestas al plan que se aprueba este jueves en un pleno extraordinadio.

No son los únicos: también los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) han presentado alegaciones, en las que reclaman no impulsar nuevas industrias en la zona cero para no perjudicar más la calidad del suelo. Y, en la misma línea, Xúquer Viu considera que el plan “no tiene como prioridad atender la seguridad sino el crecimiento económico indiscriminado”. De las 50 alegaciones presentadas por el Cermi, 30 se han aceptado, según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Rutas accesibles de reconstrucción

“La presencia de las organizaciones de la discapacidad en el Cecopi es operativa: permite asesorar en tiempo real y asegurar que las decisiones se tomen desde una perspectiva inclusiva”, justifica el Cermi su petición. Con ese mismo espíritu, han reclamado, y se ha aprobado, garantizar que los refugios y albergues para emergencia sean universalmente accesibles, por ejemplo, o que el personal de emergencias tenga formación específica en atención a personas con discapacidad.

Los trabajos de reconstrucción tras la catástrofe -o tras futuras catástrofes- incluirán la perspectiva de la discapacidad. Desde lo más físico: con la reivindicación de que todas las obras de reconstrucción en las calles garanticen siempre un itinerario peatonal accesible y seguro, pensando, por ejemplo, en las sillas de ruedas que no pueden subir escalones o atravesar zanjas. “La reconstrucción no puede suponer un confinamiento forzoso”, advierten desde el Cermi. Pero también se pretende que la reactivación económica no olvide a las personas con discapacidad. La Generalitat ha aceptado priorizar a las personas con discapacidad en los planes de empleo y reactivación económica. Además, habrá programas de apoyo en salud mental especializado en este colectivo.

Coordinador de inclusión en emergencias

Y, más allá de la accesibilidad, preocupan los problemas de salud que una catástrofe puede desencadenar en personas especialmente vulnerables. Por eso, y pensando en los cientos de personas con discapacidad de la zona cero de la dana que, durante semanas, no pudieron salir de sus casas para acudir a sus citas médicas, el Cermi ha pedido -y se ha aceptado-que se elabore un plan de contingencia para la continuidad de terapias de este colectivo. Además, y especialmente durante los primeros días de la emergencia, cuando muchas calles perdieron el suministro de luz, las personas que necesitan maquinaria médica para sobrevivir temieron por su vida. Por eso, se ha aceptado la alegación del Cermi que reclama la creación de un registro de personas electrodependientes y un protocolo de actuación prioritaria para atenderlas cuando todo se queda a oscuras.

Pero algunas de las alegaciones del Cermi, aunque a priori aceptadas, se articularán o se valorarán en el desarrollo posterior del plan y no se concretan ahora. Es el caso de su inclusión en el Cecopi, pero también de la creación de una cartografía inclusiva para emergencias, para mapear el territorio en cuanto a su accesibilidad, o de la presencia obligatoria de intérpretes de lengua de signos en todas las comparecencias públicas de emergencia, además de incluir subtitulado y pictogramas. También se valorará en el plan director la figura del coordinador municipal de inclusión en emergencias, como enlace entre las entidades de la discapacidad y el Cecopal.

Contra “el modelo de crecimiento infinito”

Los CLER y organizaciones ecologistas como Xúquer Viu también han presentado alegaciones. Lo han hecho afeando el plazo legal para hacerlo, de solo diez días, y que el plan llegue “después de nueve meses sin noticias”. Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción concluyen “después de estudiar el plan y no encontrar ninguna propuesta de resiliencia hidráulica, que a la Generalitat no le importa nuestra seguridad ni nuestras vidas”.

“Este plan incluye propuestas muy perjudiciales, como la implantación de toda una serie de industrias ajenas al territorio de sectores tan cuestionables en un escenario de crisis climática como la automoción, la fabricación de productos químicos, la defensa o ciberseguridad”, denuncian, y creen que responde al “modelo de crecimiento infinito” que nos ha llevado a la situación actual. Por eso, piden la retirada de propuestas del plan como “crear polos de emprendimiento e innovación en la zona dana” o “secundar e impulsar acontecimientos dedicados a la innovación automotriz sostenible”. En la misma línea, desde Xúquer Viu destacan que ninguna organización ambiental ha sido consultada como sí lo han sido más de un centenar que han participado en la redacción del plan. También rechazan el enfoque económico del protocolo. “Fomentar la implantación de más industrias perjudica gravemente cualquier gestión de las avenidas de agua, al acaparar más territorio, menospreciando las más básicas medidas de prudencia”, concluyen.