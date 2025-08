Emergencias activa el plan especial de inundaciones por las fuertes lluvias en Valencia y Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el aviso por precipitaciones en el interior de Castellón y en el interior norte de Valencia. Hasta ayer estaba en alerta amarilla y ha pasado a naranja para esta tarde de viernes. Como respuesta la Generalitat ha activado el Plan Especial de Inundaciones ante las posibles lluvias acompañadas de tormentas, que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Previsión por fuertes lluvias y tormenta en el interior norte de la Comunitat Valenciana / Aemet

Posibles lluvias fuertes: 40 l/m2

El aviso por fuertes lluvias y tormentas solo está previsto que afecte en las zonas interiores del norte de la Comunitat Valenciana. En cuanto a las precipitaciones la alerta es de nivel naranja y señala que se podrían llegar acumular 40 mm en una hora. En cambio, las posibles tormentas son de alerta amarilla y Aemet indica que irían "probablemente acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo".

Ante la actualización la Conselleria de Emergencias ha activado el Plan Especial de Inundaciones. Este tiene previsto que se ponga en marcha cuando la previsión por fenómenos meteorológicos sea de nivel naranja o superior. Como ahora. El procedimiento indicado es el siguiente: Primero la alerta meteorológica y después, según la magnitud, la Generalitat declara la preemergencia.

Protocolo para declaración de la preemergencia / GVA

El Plan Especial de Inundaciones nace a partir de incidentes históricos como "la riada del Turia de 1957, las inundaciones de la ribera del Xúquer y la rotura de la presa de Tous en 1982, las inundaciones provocadas por el río Girona en Els Poblets y las inundaciones de otras poblaciones por las lluvias intensas producidas en la Marina Alta en octubre de 2007 y episodios más recientes que han afectado a diferentes cuencas de la Comunitat, destacando las graves inundaciones en la Vega Baja del Segura en septiembre de 2019", según se detalla en la página web de Emergencias.

Recomendaciones ante inundaciones

Dicha estratega plantea una serie de recomendaciones preventivas, pautas que seguir en caso de iniciarse una emergencia debido a inundaciones, consejos para quienes se encuentren en un automóvil y otras para después del episodio.

Actuaciones preventivas:

Informarse del nivel de riesgo e su municipio y en la zona en la que se vive o trabaja.

e su municipio y en la zona en la que se vive o trabaja. Disponer de un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener productos tóxicos alejados del posible alcance del agua .

del posible alcance . Resguardar objetos de valor y documentos personales.

Disponer de una linterna y algún medio para consultar información (radio).

Retirar del exterior de la vivienda los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Pautas que seguir durante una emergencia:

Informarse sobre el avance de la situación (radio, móvil o televisión).

Retirar vehículos de posibles zonas inundables.

No propagar rumores aunque cunda el pánico.

Localizar zonas elevadas donde poder resguardarse en caso de avenida.

Utilizar el teléfono móvil de manera responsable para no colapsar las líneas.

Ante cualquier incidencia está disponible el teléfono del 112 / GVA

Para conductores se recomienda:

Antes de conducir, consultar los avisos que puede haber lanzado la D.G.T

que puede haber lanzado Utilizar el vehículo solo en caso imprescindible.

Circular por carreteras principales y autopistas, con una velocidad moderada.

Si tienes problemas de visibilidad a causa de la lluvia, detente en el arcén señalizando tu situación.

No estaciones en cauces secos ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o riada.

Si es necesario abandona el vehículo. Tu vida es mucho más valiosa.

Después de las inundaciones:

Efectúa una revisión de la viviend a para comprobar que no hay daños.

a para comprobar que no hay daños. Comprueba que funcionen correctamente los servicios básicos.

que funcionen correctamente los servicios básicos. Sigue las normas sanitarias y de higiene que indiquen las autoridades competentes.

y de higiene que indiquen las autoridades competentes. Seamos solidarios en las tareas de limpieza.

Precauciones ante la caída de rayos

Desde la Conselleria de Emergencias también señalan que durante una tormenta se recomienda no estar en lugares altos como cimas y colinas, evitar el campo abierto y, en caso no poder hacerlo, no refugiarse bajo árboles, ya que atraen rayos. Asimismo, se aconseja mantenerse en el interior de una vivienda y cerrar ventanas y puertas. La caída de rayos es lo más peligroso para las personas durante las tormentas, como el incidente ocurrido a mediados de julio en la Marina de València.

Cabe recordar que Emergencias tiene siempre activa la asistencia a través del servicio telefónico del 112.