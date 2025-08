De las comparecencias sin preguntas a las de sin ¡fotos!

La innovación en la comparecencia de prensa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de este jueves para hacer balance del curso político fue no permitir fotografías. Han oído bien. Ya no se trata solo de intervenciones de líderes políticos en las que no se admiten preguntas. Feijóo si las permitió, todo sea dicho. Ahora ya hay intervenciones ante la cámaras que se emiten en directo por las redes de los partidos y otros canales, pero a las que no se permite entrar a los reporteros gráficos, de modo que es el gabinete de comunicación de la formación el que envía después algunas imágenes, perfectamente seleccionadas.

Se entiende el cabreo de los fotoperiodistas, que mostraron el jueves su indignación ante la sede de la calle Génova de Madrid.