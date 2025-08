La promotora del hospital de la Católica pagó 63.720 euros al cuñado de Barberá para influir en los pliegos del concurso

La empresa Inversiones sociosanitarias SL (Inverso), constituida el 15 de noviembre de 2007, para intentar localizar "suelo apto para desarrollar el proyecto de un hospital universitario" de la Universidad Católica de València abonó presuntamente 63.720 euros al abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá y supuesto conseguidor de prebendas a contratistas del Ayuntamiento de València.

Una cantidad que habría permitido a Inverso, participada a partir de 2010 por el Grupo Axis (perteneciente al empresario Jaime Febrer, investigado en el caso Azud) y por la Universidad Católica de València, influir en los pliegos del concurso convocado para la parcela donde iba a ubicarse el complejo hospitalario, que nunca se construyó.

Algunos datos ya se habían adelantado a lo largo de esta investigación, que se inició en 2017 para el abogado José María Corbín. Aunque la UCO los agrupa e integra en el "Informe ampliatorio relativo al proyecto para la puesta en marcha de un hospital universitario en la ciudad de València", notificado ayer a las partes y al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Un contrato legal para pagar una asesoría supuestamente inexistente

Un contrato firmado el 2 de julio de 2010 entre Corbín Abogados y la empresa de Jaime Febrer, Construcciones valencia Constitución SL, fue la cobertura legal supuestamente ideada para pagar las presuntas mordidas al abogado Corbín, a razón de 3.000 euros al mes durante 18 mensualidades por lo que "habría supuesto unos ingresos para el despacho de 63.720 euros". No obstante, la UCO de la Guardia Civil aclara que "los pagos realizados desde la mercantil CVC a Corbín Abogados habrían sido finalmente asumidos por la mercantil Inverso, que asumió el coste íntegro de los emolumentos del despacho a través de sendas transferencias de fechas 21 de diciembre de 2011 (41.720 euros) y 22 de marzo de 2012 (22.000 euros)".

Unas cantidades abonadas aparentemente a cambio de nada.El director financiero de Axis, Miguel F. M., que declaró como testigo en la causa, aseguró a los investigadores del caso Azud que "que puede que [Corbín] tuviese un contrato relacionado con este proyecto, pero el proyecto en sí no necesitaba de la participación de José María Corbín" de quien "ni siquiera conocía la especilidad dentro del derecho en la que José Maria Corbín era experto". No fue el único contrato entre el abogado y cuñado de Rita Barberá con las empresas de Jaime Febrer, como ha contado este periódico. "Corbín llegó a tener varios o contratos si bien no se sabía por qué se estaba facturando porque había contratos con proyectos que hacían referencia a proyectos que no tenían sentido, y nunca había trabajo alguno en relación a esos proyectos”.

"Si trabajas con Corbín en el ayuntamiento te tratan mejor"

Otro trabajador de las empresas de Jaime Febrer, Alberto Sánchez, que declaró en calidad de investigado, reveló a los investigadores durante su declaración que "en relación a José María Corbín existía el rumor de que si trabajabas con él, en el Ayuntamiento de València te trataban mejor”.

Los pagos permitieron a la empresa Inverso influir presuntamente en los pliegos del concurso de la parcela hospitalaria. En la gestación de esta operación urbanística, como ya contó Levante-EMV, intervinieron el entonces vicealcalde de València, Alfonso Grau , el cuñado de Rita Barberá , José María Corbín , y el empresario Jaime Febrer. Este último, según los investigadores, fue quien «trabajó en la confección de las bases del concurso para la selección del proyecto que debía regir la licitación de la concesión administrativa para la implantación de una clínica universitaria en un terreno del Ayuntamiento de València y que comportó la modificación del Plan General de València», según los autos dictados por la titular del Juzgado de Instrucción 13 de València.

Influyeron en la respuesta a un recurso

Los presuntos tentáculos de la trama del caso Azud incluso llegaron a la respuesta al recurso del Grupo Nisa contra el concurso publicitado el 2 de noviembre de 2012, que prepararon los funcionarios del Ayuntamiento de València. "Por parte de Alfonso Grau (vicealcalde de València) se habría facilitado el recurso a la mercantil adjudicataria [Inverso]" y, posteriormente, "Alfonso Grau habría recibido de esta mercantil unas “notas” para la contestación del recurso".