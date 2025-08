Máster en Fuego, zoología y ocho titulados en Derecho: así son los currículums de los altos cargos del Consell

La titulación más repetida es el grado -o la licenciatura- en Derecho, pero la diversidad en las titulaciones de los altos cargos del Consell es amplísima. La política valenciana ha vivido estos días las consecuencias de la “guerra de currículums” que se inició con la dimisión de Noelia Núñez de sus cargos en el PP nacional por incluir en su currículum estudios que no había terminado y que en la Comunitat Valenciana, ha acabado con la dimisión del comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, tras el escándalo por presuntamente falsear su título universitario. Si el president, los vicepresidentes y todos los consellers son licenciados universitarios, hay mucha mayor diversidad en la formación de los cargos públicos del segundo escalón del Consell, con rango de secretarios autonómicos y directores generales del sector público.

Las titulaciones universitarias en Derecho son las más repetidas en los currículums de todos los altos cargos colgados en el portal de transparencia de la Generalitat GVA Oberta. Ocho personas tienen esta titulación, algunas de ellas junto con másteres en derecho. Entre ellos está Carlos Lirio, director general de Coordinación de la Vicepresidencia Primera, que además de la licenciatura en Derecho por la Universitat de València tiene un máster en Derecho Civil Catalán Avanzado, un postgrado en la misma materia y un diploma de especialización en Derecho Civil Valenciano. No es el único: también son licenciados en Derecho el secretario autonómico de Economía, Jesús Gual (UCH-CEU), el director general de la Agencia Tributaria Valenciana, Ángel Zaera (UV) y el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font.

Plano general del acto de toma de posesión de los consellers tras la salida de Vox del Consell / J. M. López

Criminología o “art law”

Otros de los licenciados en Derecho complementan su formación con másteres específicos, como en el caso de Lirio. Por ejemplo, Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda, licenciado por la Universidad de Alicante, también estudió en esta misma institución un máster en Dirección y Planificación del Turismo. Más inusual es la formación en “art law” o derecho del arte que ostenta Emilia Selva, secretaria autonómica de Administración Pública, que lo consiguió en el Sotheby’s Institute of Art, la escuela de arte dependiente de la exclusiva casa de subastas. Por su parte, Antonio Galvañ, secretario autonómico de Empleo, no solo es licenciado en Derecho por la UA, sino que también hizo un curso superior en Criminología. En cuanto al director general de la Agencia Valenciana de Protecció del Territori, Santiago Gambín, es previsible que pueda aplicar los conocimientos de su máster en Urbanismo por el CEU de Elche y los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia y Alicante en su trabajo al frente de la agencia. También del mundo del Derecho, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, afirma en su currículum que es “abogada especializada en violencia de género y en menores” aunque no especifica su titulación universitaria ni el centro donde la obtuvo.

Las titulaciones relacionadas con la economía y la gestión de empresas también están entre las más repetidas. El secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, por ejemplo, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universitat de València. Además, tiene un máster en Auditoría y Contabilidad Pública (Adeit), otro de Desarrollo para Liderazgo (Inede) y un curso de gestión pública (IESE). También del ramo, el director general del Institut Valencià de la Joventut, Vicente Ripoll, asegura en su currículum tener “estudios universitarios” en Ciencias Empresariales por la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales de Alicante y, aunque los sitúa en 2003, no especifica cuándo se licenció o graduó. También es técnico especialista superior en Administración y Contabilidad por el instituto de Formación Profesional de Villajoyosa. El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha subido a GVA Oberta su currículum en inglés, en el que lista un “degree in Financial and Accounting for SMEs” (literalmente, grado en Finanzas y Contabilidad para pymes) por la UV y un máster MBA en Icade, entre otra formación.

Comunicación, humanidades y violonchelo

Las habilidades comunicativas y el conocimiento de los medios y las relaciones públicas deben resultar especialmente útiles para moverse en la vida política actual. Quizá por eso hay algunos altos cargos de diferentes áreas que optaron por esas titulaciones. Es el caso de la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, que es licenciada en Publicidad por la UJI y tiene un máster en Nuevas Tendencias en Comunicación por esta misma universidad. Su especialidad, dice el currículum, es la dirección estratégica de la comunicación, pero también la “gestión de intangibles”. También es periodista -o licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo (UCM)- la secretaria autonómica de Emergencias e Interior y directora de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Irene Rodríguez. El Cecopi, pues, integrará la próxima vez que se reúna, a una profesional de la comunicación.

Las humanidades, aunque de forma minoritaria, también están presente en el segundo escalón del gobierno valenciano. La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Historia del Arte. El secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, por su parte, es licenciado en Geografía e Historia (UV), aunque tiene también un máster en Gestión y Dirección de Centros Educativos (UCV). Mientras, la formación del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, está centrado en los idiomas: es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, y diplomado en Inglés y Alemán por las EOI de Alicante y Elche, respectivamente. Pero si hay un idioma universal, ese es la música, y es el que domina la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, Francisca Blanch, titulada en enseñanzas superiores de Música, especialidad en Violonchelo.

Ingenierías: fuego, mercancías peligrosas e informática

No son pocos los ingenieros en este nivel de administración. El director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, es ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Albacete. Pero también es máster en “Fuego: Ciencia y gestión integral” por la Universidad de León. La especialización del presidente de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, Antonio Esparza, no es menos específica. Es ingeniero superior de Telecomunicaciones por la UPV pero, además de ostentar un MBA, se formó como consejero de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril en el Ministerio de Fomento. También es adecuado a su actual puesto el posgrado en Ingeniería de Movilidad Viaria que tiene el director gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, José Antonio Moreno, que es ingeniero de Caminos. En cuanto a Montserrat Tello, directora del Instituto Cartográfico Valenciano, es ingeniera industrial por la Universidad de Zaragoza, pero también polifacética: es agente de la propiedad inmobiliaria (UB), técnica en Riesgos Laborales y máster en Recursos Humanos (Universidad-Empresa) y Dirección General (Esade). En la Conselleria de Innovación, y de nuevo de forma muy adecuada, el secretario autonómico de esta rama, Jerónimo Mora, es doctor ingeniero informático (UA), mientras que María Esthér Gómez, secretaria autonómica de Universidades, es ingeniera de Caminos y doctora y Vicente Tejedo, secretario autonómico de Agricultura, es ingeniero agrónomo y máster en Dirección de Cooperativas Agraria.

De FP a carreras sanitarias o el ejército

La diversidad se extiende también al tipo de titulación. El director del Instituto Valenciano de Estadística, Miguel Ángel Sánchez, por ejemplo, es técnico superior en Automoción y técnico en Electromecánica de Vehículos, además de funcionario del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional. También estudió un grado de FP, en este caso de Auxiliar Administrativo, Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes. Completó su formación con un máster de Alta Dirección en Fundesem. En este segundo escalón del Consell, la única persona con formación militar específica es Venancio Aguado, secretario autonómico para la Recuperación Económica y Social, que es diplomado en el Mando de Tropas de Montaña. No hay currículum como el suyo en este rango de altos cargos.

Y no solo en la Conselleria de Sanidad se ven titulaciones sanitarias. Es licenciada en Farmacia, por ejemplo, la secretaria autonómica de Sanidad, Begoña Comendador, que además es diplomada en Óptica y Optometría, máster en Gestión Ambiental y experta en Audioprótesis. Es licenciado en Medicina y Cirugía, por su parte, el secretario autonómico de Planificación de esta Conselleria, Bernardo Valdivieso, que tiene un máster en Hospitalización a Domicilio, mientras que el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, es licenciado en Psicología, aunque también máster en Gestión Comercial y Marketing (ESIC).