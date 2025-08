Enfermeras llevan a la inspección de Sanidad el traslado de pacientes graves con ambulancias básicas

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha presentado una denuncia ante el Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad en relación a "dos importantes irregularidades en el transporte de pacientes que se están produciendo en la Comunidad Valenciana y que ponen en grave riesgo la integridad de los enfermos y de los pacientes pediátricos". Esto, según afirma Satse, deja patente la necesidad de aumentar el número de ambulancias y de profesionales que trabajan en el Servicio de Emergencias Sanitarias y en el SAMU para dar una asistencia adecuada.

Según explican en un comunicado, lejos de garantizar una atención sanitaria segura y conforme a la normativa vigente "lo que está ocurriendo en muchos centros sanitarios es un cúmulo de irregularidades que, compromete la seguridad de pacientes y profesionales, además de agravar las desigualdades asistenciales entre departamentos de salud".

Uso de vehículos no asistenciales

En la denuncia presentada ante Inspección se alerta de la utilización de ambulancias tipo A (no asistenciales), destinadas únicamente al transporte no asistido (TNA) de pacientes que no requieren atención sanitaria durante el trayecto para realizar traslados de pacientes inestables o potencialmente críticos. Para esto, señala, se precisarían de ambulancias medicalizadas (SAMU o Soporte Vital Avanzado SVA). Esto se estaría produciendo, entre otros, en el Hospital de Sant Joan.

Las ambulancias TNA carecen del equipamiento y del personal especializado necesario para intervenir ante cualquier complicación durante el traslado, "incumpliendo flagrantemente la normativa estatal que exige el uso de ambulancias tipo B o C (SAMU o SVA) en estos casos", añaden.

Respuesta de Sanidad

Consultada la Conselleria de Sanidad al respecto, explican que "la denuncia no se ajusta a la realidad, ya que como norma básica y esencial, las ambulancias TNA, que son competencia de los departamentos de salud, se utilizan para traslados de pacientes para pruebas diagnósticas, rehabilitación, tratamientos oncológicos etc y no para trasladar a pacientes no estables, graves o críticos".

Por otra parte, indican que el Servicio de Emergencias Sanitarias (SESCV) tiene competencias y moviliza los SAMU, helicópteros, SVB, SVA...."Cuando entra la solicitud de un recurso a través del 112 y tras la valoración de la patología y el hospital útil de referencia se moviliza el recurso adecuado a la mayor brevedad posible, estableciendo seguridad, equidad y calidad a nuestros pacientes. Desde el SESCV se actúa siempre según los procedimientos establecidos de CICU y supervisados por los médicos coordinadores".

Enfermeras obligadas a dejar su puesto

Sin embargo, el Satse tiene más quejas. Otra de ellas es que en algunos departamentos de salud, como los de Sant Joan o Alcoy, estos traslados se están realizando con enfermeras del hospital que deben abandonar su trabajo en el servicio correspondiente para acompañar al enfermo en su traslado a otro centro sanitario "teniendo en cuenta que está profesional no pertenece al servicio de SAMU, y no suele estar formada específicamente en dicho tipo de traslado de pacientes".

"Esta práctica, además de ilegal, es extremadamente peligrosa ya que el traslado de pacientes con patologías graves o muy graves, como insuficiencia cardíaca, acidosis o riesgo de parada cardiaca, en ambulancias no medicalizadas y sin personal formado por el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES-CV), puede tener consecuencias fatales", indican.

Por otro lado, Satse denuncia que el personal del CICU ha tenido que enfrentarse a situaciones de gran confusión e incluso “sorpresa” por parte de los médicos hospitalarios, que ignoran los procedimientos establecidos y realizan peticiones de traslado sanitario de manera informal, al margen del sistema.

De este modo, relatan el caso registrado el 17 de marzo de 2025 en el Hospital de Sant Joan, donde un paciente, en estado delicado, fue trasladado en una ambulancia tipo A (no asistencial) con una enfermera hospitalaria, sin avisar ni activar los protocolos del CICU. Cuando el recurso especializado fue activado finalmente, el paciente ya había sido trasladado en condiciones claramente inadecuadas.

Neonatos críticos

Otro aspecto en el que incide esta formación es el "desigual tratamiento" que reciben los recién nacidos críticos según la provincia en la que nazcan.

Así, explican que Castellón cuenta con un equipo SAMU/SVA, con personal entrenado en transporte neonatal especializado, que cubre las 24 horas los 7 días de la semana y, que cuenta con incubadoras específicas.

En Valencia, añaden, los días laborables, de 8:00 a 15 horas, los traslados de neonatos críticos son realizados mediante los equipos asistenciales de las unidades SAMU/SVA, de referencia, asignadas para ello, conjuntamente con el pediatra/neonatólogos del hospital receptor.

De lunes a viernes de 15:00 a 08:00 horas, así como los días festivos, sábados y domingos, de 08:00 a 08:00 horas, los traslados son asumidos por el grupo de guardias localizadas de pediatras/neonatólogos, siendo el 80 % de los pediatras/ neonatólogos pertenecientes a la UCI neonatal del Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

En el caso de Alicante, indican que el SAMU no tiene profesionales específicos para estos traslados, a diferencia de Castellón, "donde hay equipos las 24 horas los siete días de la semana".

Esto es, explican, de lunes a sábado, de 8 a 15 horas, siempre que no sean días festivos, estos traslados son asumidos por los pediatras de los hospitales emisores. "Esta situación provoca dilatación en el tiempo de activación, posiblemente por falta de personal médico que pueda sustituir y asumir la carga asistencial que dejan los pediatras cuando se disponen a realizar el traslado, además del desconocimiento de material que lleva el vehículo o características técnicas de la incubadora de transporte, falta de formación en situaciones de emergencia durante el transporte, etc".

Medidas urgentes

Satse considera que esta situación pone de manifiesto "una preocupante descoordinación entre departamentos de Salud, así como un desprecio sistemático por los protocolos y las normas que regulan el transporte sanitario".

Esto consideran que no solo pone en peligro la salud de los pacientes sino que "también genera una profunda inequidad territorial que vulnera los principios rectores del sistema de salud de la Comunidad, que exige atención sanitaria con criterios de equidad y calidad para toda la población".

El Sindicato de Enfermería exige la inmediata intervención de la Inspección Sanitaria para "asegurar que todos los traslados de pacientes que puedan requerir asistencia sanitaria se realicen con ambulancias asistenciales, dotadas del personal del Servicio de Emergencias, debidamente acreditado y coordinadas por el CICU".

Así como la homogeneización de los procedimientos de traslado de neonatos críticos en toda la Comunidad Valenciana, dotando a todos los departamentos de recursos humanos y materiales adecuados, y estableciendo equipos de transporte pediátrico con formación específica

La última petición se refiere la "revisión y actualización urgente de los protocolos de transporte secundario para evitar que cada hospital actúe según sus propios criterios, improvisando y poniendo en riesgo tanto a pacientes como a profesionales".