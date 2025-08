Una familia con dos niños y un bebé con síndrome de down, a la calle tras su denegación de asilo

Cuando les llegó la resolución de la petición de asilo --en la que el Ministerio del Interior les comunicaba que su solicitud había sido denegada-- Cruz Roja les comunicó que tenían 15 días para abandonar la habitación de hostal en la que estaban alojados como parte del programa de primera acogida para quienes han solicitado protección internacional. Y así, una familia que empezaba a ver la luz regresó a las tinieblas. Ayer, Mohamed y Khadidja abandonaron el hostal con sus tres hijos, de 6 y 2 años, y un bebé de 9 meses que nació el día de la dana con síndrome de Down.

"Fuimos afectados de la dana y ya tenemos permiso de residencia. Gracias a eso conseguí trabajo a finales de junio, pero necesito un poco más de tiempo porque hablamos de tres niños pequeños y el bebé estuvo ingresado en el hospital hace nada y con respiración asistida. En Cruz Roja me dijeron que mis hijos y yo tenemos que salir porque nos han denegado el asilo, pero necesito tiempo y no me lo han dado. Me dieron 15 días y encima mi bebé estaba ingresado en el hospital. Nuestra situación es delicada y complicada, pero ya tengo trabajo y si me dan algo de tiempo podemos salir adelante, pero así lo que hacen es hundirnos", explica el padre, emocionado.

La familia (natural de Argelia) presentó, por su cuenta, una petición al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para una "prórroga del programa de acogida para toda la unidad familiar" mientras recurre la resolución de la solicitud de asilo que ha llegado denegada y que afecta al padre y a los dos hijos mayores. "El primero que consiguió la cita telefónica fui yo así que incluí a los niños conmigo", explica el padre. Por ello, Khadidja y el bebé siguen en el programa de protección aunque el matrimonio no contempla que la familia se separe, así que ante la ausencia de alternativas de Cruz Roja la familia al completo abandonó ayer el hostal.

Imagen de la familia en la habitación del hostal que se han visto obligados a abandonar. / Levante-EMV

En el escrito presentado por la familia y realizado con la ayuda de un trabajador social que actúa de forma particular y desinteresada consta que una resolución de asilo desfavorable "no supone la salida inmediata del sistema de acogida", ya que "se abre un plazo legal de recurso administrativo o judicial, durante el cual se puede solicitar la prórroga de la estancia por razones humanitarias. Así lo contempla el Real Decreto 220/2022, que permite excepcionar la salida del sistema cuando concurren circunstancias vulnerables o humanitarias".

La familia asegura que aún no ha alcanzado "las condiciones mínimas para abandonar el sistema de acogida sin poner en grave peligro el bienestar de nuestros hijos". "Además, el principio del interés superior del menor, recogido en la Ley 12/2009 de Asilo, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en toda la normativa de protección, exige que se garantice la estabilidad, la atención médica y el acompañamiento familiar de los menores. Esto es especialmente urgente en el caso de Achraf, cuya salud sigue siendo delicada", afirman en el escrito presentado.

"Pedimos tiempo, acompañamiento y justicia"

Por ello, la familia solicitaba "con urgencia y respeto" una prórroga en el recurso de acogida de Cruz Roja hasta que se estabilice la situación médica, social y económica "algo que, sin embargo, no ha ocurrido. También pedían "que los servicios jurídicos de Cruz Roja presenten recurso contra la resolución desfavorable notificada a parte de nuestra familia, en defensa de nuestros derechos como unidad familiar vulnerable".

Los tres hermanos, antes de abandonar el hostal. / Levante-EMV

"Sabemos que detrás de cada decisión hay personas que pueden comprender el sufrimiento de una familia que no busca privilegios, sino oportunidades para cuidar de sus hijos en condiciones dignas. Solo pedimos tiempo, acompañamiento y justicia", explica la familia que espera "ayuda o respuesta" de la administración, de alguna entidad social o incluso de algún particular. "Nos encontramos en una situación de vulnerabilidad extrema, por favor", concluyen. Y es que, de momento, la única opción que tienen encima de la mesa es una habitación para los cinco a 400 euros al mes.

Cruz Roja: "Nos limitamos a cumplir los procedimientos"

"Cruz Roja como entidad colaboradora del sistema, no establece los criterios de permanencia en el mismo, y se limita a cumplir con los procedimientos y plazos que marcan los manuales de gestión, que está obligada a respetar", aseguran desde la entidad.

Además, las mismas fuentes añaden que "anticipando por un lado la denegación, y por otro, la superación de los ingresos máximos permitidos por parte del progenitor que ya se encuentra trabajando" la entidad "lleva semanas apoyando la estrategia de salida de esta familia y por tanto pendiente de su situación y necesidades, valorando otros posibles apoyos desde otros programas de Cruz Roja, si es que fueran necesarios, coordinación con servicios sociales, principalmente".