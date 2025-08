Ángel cae por el título falso

El comisionado para la reconstrucción de la dana, José María Ángel, tiró ayer la toalla tras el escándalo por falsear presuntamente su título universitario y dimitió de su cargo. Es el desenlace tras la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, como respuesta a un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha sembrado muchas dudas sobre su currículum y su acceso a la función pública.

«Se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad. Y sinceramente, no aguanto», manifestó Ángel en un escrito con el que respondió a la petición de información formulada por el Gobierno de España y en el que daba a conocer su decisión, madurada en las últimas horas tras diversas conversaciones con cargos del Ejecutivo. «Me voy. Me jubilo. Y voy a defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor», anunció el veterano político, que también deja la presidencia del PSPV-PSOE.

El excomisionado aprovechó para rechazar las acusaciones de las que es objeto: «Quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto».

Ángel es funcionario de carrera de la Diputación de Valencia, pero Antifraude ha concluido que pudo utilizar un título falso de diplomado en Archivística y Biblioteconomía para acceder a la plaza de categoría A2 que ocupa desde 1986. La investigación de Antifraude se conoció el martes (día 29) a primera hora y al final del día el afectado emitió un comunicado en el que remarcó que no había habido «ninguna irregularidad» al respecto. No obstante, dos días después de iniciarse la tormenta, esta acabó con su carrera política.

«Conciencia tranquila»

«Frente al ruido, la sospecha o el oportunismo, me quedo con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común», defiende el exsecretario autonómico de Emergencias, que se reivindica como actor de «una vida pública honesta, comprometida y transparente».

José María Ángel sale de la sede de la Delegación del Gobierno, anoche, tras su reunión con miembros de los comités locales de reconstrucción. / José Manuel López

Cuatro décadas de trayectoria

Exalcalde de l’Eliana y ex secretario autonómico de Emergencias con el Botànic, Ángel es un respetado dirigente socialista, con cuatro décadas de trayectoria en cargos municipales, también en el Ministerio del Interior y especialmente en la gestión de emergencias, con un reconocimiento casi unánime, que llevó incluso al Gobierno a apostar por él como comisionado para la reconstrucción de la dana.

El terremoto político generado por la investigación de Antifraude, la ausencia de una explicación clara y contundente sobre el título universitario (él sostiene que nunca ha hecho uso de ese diploma en su trayectoria profesional) y sus derivadas, que en las últimas horas salpicaron incluso a su entorno familiar, llevaron a Ángel a presentar su renuncia. El Gobierno le mantuvo su confianza, pero sin un respaldo decidido y requiriendo toda la documentación. Pero tras el comunicado del martes y 24 horas de reflexión, Ángel concluyó que lo mejor para él mismo y para el Gobierno era apartarse y pasar a la jubilación.

Zulima Pérez le sustituye

Ante la marcha de Ángel, el Gobierno activó su relevó ayer mismo. La actual asesora de la secretaría de Estado de Política Territorial Zulima Pérez Seguí será la nueva comisionada del Gobierno para la dana. Natural de Alcoi, es otra veterana del Gobierno del Botànic, como Ángel. Al igual que él, formó parte del equipo de confianza de Ximo Puig en los ocho años de su Consell, donde fue secretaria autonómica en Transparencia y directora general de Coordinación para el Diálogo Social, adscrita a Presidencia. Actualmente era la coordinadora del equipo de expertos para la reconstrucción tras la dana, factor que facilitaba su promoción para sustituirle.

La presidencia del PSPV

Y Ángel no solo abandona su cargo como comisionado del Gobierno para la dana, también deja la presidencia del PSPV, cargo que ostentaba desde el último congreso, que consolidó a Diana Morant al frente de la formación. Ángel desea apartarse «para proteger el partido», aseguran fuentes del PSPV a este diario. De esta manera, pretende alejar del foco de la polémica a la ministra Morant. De momento ese puesto, el de presidente de los socialistas, quedará vacante.