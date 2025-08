El plan de reconstrucción 'obliga' al Consell a activar 51 medidas en tres meses

El Plan Endavant ya está en vigor. No solo eso, sino que las conselleries ya tienen sobre la mesa las obligaciones que deberán llevar a cabo desde ya si quieren cumplir con las directrices del vicepresidente segundo y máximo responsable de la reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, y la obra para la que fue reclutado de su retiro. "No hay verano para eso", advirtió, con una medio sonrisilla, este jueves en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell extraordinario en el que se aprobó definitivamente lo presentado hace justo un mes en un acto solmene en el Palau.

"Es inmediata, entra en vigor hoy", ha explicado Gan Pampols recordando a nivel normativo es un acuerdo del Consell, no una ley, por lo que no requiere de un paso por las Corts, pese a que podría aterrizar en un futuro en forma de comisión que siguiera su desarrollo. Eso ya vendrá. De momento, su aprobación este jueves implica que "entra ya en acción" después de recibir 174 alegaciones de las que no ha aclarado cuántas han sido añadidas. Este periódico ha podido saber que, al menos, una treintena del Cermi sobre discapacidad sí han sido incluidas.

Esta entrada en acción es ya de ya. De hecho, las actuaciones marcadas con el plazo de T1 significa que se han de llevar a cabo en los próximos tres meses, aunque ha admitido que ya hay un 20 % que están en marcha. Son 54 las actuaciones que vienen recogidas con el propósito de ser iniciadas en los meses de agosto, septiembre y octubre aunque su desarrollo es o bien anual o bien "plurianual. De estas, la mayoría, 50, están circunscritas a competencias de la Generalitat y cuatro a la participación de la "Administración General del Estado", es decir, el Gobierno de España y sus organismos dependientes.

La vicepresidenta del gobierno valenciano Susana Camarero y el vicepresidente para la reconstrucción Gan Pampols presentan el plan Endavant, este jueves. / Germán Caballero

Poner en marcha de programas individualizados psicosociales a jóvenes afectados por la dana, crear un registro voluntario municipal de personas con discapacidad para priorizar su atención en futuras emergencias, promover microcréditos para reparaciones de viviendas privadas, iniciar la instalación de un sistema de comunicación alternativo de emergencia entre centros públicos, implementar un programa de formación para afrontar situaciones de emergencia o desplegar medidas de almacenamiento energético para activar en caso de corte eléctrico son algunas de las medidas que deberán tener su primer impulso este trimestre.

El trabajo para llevar a cabo esta guía que, según palabras de Gan Pampols, no solo servirá para "levantar las paredes que se cayeron sino para fijar los cimientos del futuro" se incrementará en los siguientes meses donde, además de ejecutar lo del llamado 'T1', se añadirán 70 medidas del segundo trimestre, 52 del T3 y otras 48 del T4, es decir, que deberán haberse iniciado antes de julio del próximo año. A ello se añaden otras 35 actuaciones que tienen su inicio como "no definido", en su mayoría, relativas al Gobierno central, ayuntamientos y sector privado.

"Lealtad y compromiso"

"Muchas de estas medidas son del Estado; pedimos lealtad y compromiso, no podemos mirar hacia otro lado, la coordinación entre administraciones es una obligación", ha indicado Gan Pampols. Entre ellas, el plan propone la mejora de los sistemas de alerta meteorológica de Aemet y del SAIH, llevar a cabo los planes integrales para las cuencas de los barrancos del Poyo, la Saleta, el Magro y el Turia o crear una empresa mixta Generalitat-Gobierno para la planificación y ejecución de infraestructuras, "principalmente hidráulicas".

En total, de las 339 medidas previstas de las que 68 se dirigen al Gobierno central, con 44 actuaciones conjuntas con la Generalitat y otras 5 los ayuntamientos. Del montante global de ejecutar todo el proyecto de los 29.000 millones, 14.500 corresponderían a la Generalitat, 12.600 del Gobierno de España y 1.450 a ayuntamientos y sector privado. No obstante, la principal reclamación, que ha citado como necesidad, es la puesta en marcha de una comisión mixta que permita tener "una única voz" y "trabajar de forma conjunta en beneficio de la ciudadanía" en el proceso de reconstrucción.