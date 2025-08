El PSPV acusa a Mazón de usar la Agencia Antifraude para perseguir a rivales políticos

Casi todo en política está expuesto a contar con cierto efecto bumerán. O, al menos, que quien ha recibido el golpe trate de apoyarse en la fuerza recibida para devolverlo. El encajado por el PSPV esta semana es duro, con la salida de José María Ángel, un referente interno, y este viernes los socialistas han tratado de sobreponerse utilizando la propia polémica que ha tumbado al excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana lanzándola contra Carlos Mazón, desde la reivindicación de la ejemplaridad hasta la acusación de que usar la Agencia Antifraude para agilizar la investigación contra Ángel.

Esta acusación la ha lanzado de manera directa el síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, quien ha señalado al PP por haber impulsado estos cambios para que este ente público sirva de ariete en casos como el de Ángel. "La investigación de José María Ángel ha durado 29 días. La Agencia Antifraude tiene abierta una investigación contra el marido de la portavoz en Benidorm por la percepción de unos salarios que pueden ser presuntamente indebidos. Y esta investigación lleva dos años. 29 días contra dos años", ha indicado.

Además, ha agregado, "qué casualidad que la investigación, sin proceso de contradicción ante el interesado, se publique justamente cuando se cumplían nueve meses de la dana. ¿Casualidad o causalidad?". En esta línea, ha relacionado la investigación a Ángel con los cambios que impulsó el PP en Antifraude, como que su director ya no tenga que ser elegido obligatoriamente por mayoría de tres quintos de las Corts.

"Por tanto, el partido que está en el gobierno podía nombrar directamente al director de Antifraude", ha señalado, como sucedió hace unos meses con el nombramiento de Eduardo Beut al frente del organismo. Ahora bien, ha remarcado que esta crítica no es "oportunista" porque ya dijo el año pasado que el 'president' "utiliza las instituciones valencianas para perseguir a los adversarios políticos y a la oposición", ha indicado, señalando ese movimiento como la "Operación Kitchen" del PPCV.

Críticas de Morant

"No deja de ser sorprendente que sepamos algo de el año 83, que han pasado casi 40 años, y no seamos capaces de saber qué pasó el 29 de octubre", ha añadido en alusión a la gestión de la dana por parte de Mazón. Hacia este también ha apuntado la secretaria general del PSPV, Diana Morant, tomando el revuelo tras la salida de Ángel para afear que el PP "ha falsificado la verdad con ocho versiones diferentes sobre la tarde del 29 de octubre" y que por ello el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, debería tener la "decencia" de pedir la salida de Mazón.

"Estos días que hablamos de títulos académicos no podemos olvidar que hay personas con esos títulos que en el peor días para los valencianos no estaba en su puesto de trabajo sino que se encerró en el Ventorro y desde luego no cumplió con su obligación de proteger a la ciudadanía y eso nos llevó a tener que lamentar la muerte de 228 personas", ha expresado Morant que ha subrayado que "nos querrán marear con muchas cosas pero la verdad es que a día de hoy Feijóo sigue apoyando a Mazón, ha vendido la dignidad de la Comunitat Valenciana por un plato de lentejas".

"No sé cómo el señor Feijóo puede llegar a hablar de conductas delictivas refiriéndose a la Comunitat Valenciana cuando aquí hemos sufrido el mayor delito que no es otro que la irresponsabilidad de desproteger a la ciudadanía, la cual se está juzgando pero que también tiene que tener responsabilidades políticas", ha indicado la dirigente socialista.

Finalmente, Morant ha instado a "no entrar en el debate de la titulítis porque un título académico no hace a un buen político" y ha explicado que "se puede tener título universitario y estar de parranda mientras la gente se está muriendo, y no tenerlo y estar desde las ocho de la mañana con las botas puestas y haciendo un buen trabajo": "La política se puede hacer sin título académico se hace con dignidad y con responsabilidad".