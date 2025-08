"Benidorm seguiría siendo un pueblo de pescadores": la respuesta en una tele británica a las protestas por el turismo masivo

¿Saturación? ¿Turistificación? ¿Manifestaciones? Bah. Desde Reino Unido lo tienen claro: si no fuera por ellos, Benidorm tendría más cañas de pescar que jarras de sangría. Así lo dejó caer el presentador del programa Jeremy Vine On 5, emitido por Channel 5, en respuesta a una espectadora que se marcó una encendida defensa del turismo británico en España. Y lo hizo con una frase que ha hecho arder TikTok: “Si no fuera por nosotros, y todo el dinero que gastamos, Benidorm seguiría siendo un pueblo de pescadores sin tocar”.

La afirmación, soltada con la seguridad del que ya se ha pasado de las pintas a los chupitos en la calle Gerona, ha provocado un tsunami de respuestas. Porque justo ahora, con vecinos saliendo a la calle en Canarias, Barcelona o Mallorca pistola de agua en mano, desde el plató británico se lanzaba la idea de que España le debe media economía a las vacaciones de sus ciudadanos.

“Siempre voy a ir a España”, aseguraba la oyente con el tono de quien lleva mesa fija en el chiringuito desde 1994. “No me aprovecho. Me aseguro de comer toda la comida española y disfrutarlo todo. Lo abrazo por completo”. Vamos, que se toma el menú del día del bar Paco con más fe que un alicantino en la Santa Faz.

Y luego llegó el momento “Brexit”

“Nos fastidió. Se ofendieron con razón cuando hicimos eso. Pero una pequeña protesta no me va a impedir cumplir mi sueño de vivir en España. Yo voy”, añadió la espectadora, dejando claro que ni manifestaciones, ni tensiones diplomáticas, ni relaciones post-Brexit van a frenar sus planes de instalarse en el Mediterráneo.Y claro que va. Y viene. Y repite. Y opina. Y comenta. Porque la intervención de la turista se ha hecho viral en TikTok, y los comentarios están que arden. Algunos británicos directamente entraron a saco: “All Spain is British”, escribía una mujer con un emoji cabreado. "No one spoke English! Holiday ruined!”, protestaba otro con dramatismo shakesperiano, como si el problema fuera que en Benidorm aún se hablara castellano.

En el bando contrario, los españoles afilaron el teclado. “¿De verdad están hablando de España como si les perteneciera?”, preguntaba un tiktoker. Otro usuario, más cabreado aún, remataba: “Se creen los dueños de España y los salvadores de nuestra economía”. Y entre medias, apareció el clásico internacional de cualquier conflicto globalizado: “Who do u think u are??????”. Traducido al español: no flipes.

Y es que la cosa no va solo de declaraciones sueltas. En 2024, España volvió a batir récord: 93,8 millones de turistas internacionales y más de 126.000 millones de euros en gasto. ¿El país que más gente nos mandó? El Reino Unido, con casi 18 millones de visitas. Y una buena tajada acabó, cómo no, en Benidorm.

Benidorm, esa ciudad que pasó del anzuelo al fish and chips, de la caña de pescar al all inclusive, es, por derecho propio, uno de los destinos turísticos más reconocibles del Mediterráneo. Sigue siendo un motor económico relevante, generador de empleo y polo de atracción internacional, especialmente para el público británico. Pero al mismo tiempo, arrastra efectos colaterales como la presión sobre la vivienda, la saturación de servicios o la convivencia cada vez más tensa entre residentes y visitantes.

La ciudad, que dejó atrás su pasado marinero hace décadas, no ha perdido su capacidad de transformación, pero su identidad se disputa entre el recuerdo de un pueblo y la realidad de una urbe turística global. Mientras tanto, el debate sobre el modelo turístico, y sus límites, continúa vivo: en bares, en redes sociales, en tertulias improvisadas frente al mar.

Mientras tanto, las cifras siguen subiendo, los vuelos llegan llenos y los karaokes no cierran. Aquí paz… y después pub.