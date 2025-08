El Garbí ya tiene ermitaño "de verdad"

"Mi espiritualidad es benedictina, pero no soy de la orden. Los ermitaños, en las diócesis, tienen una regla propia. Cuando tiene una fraternidad eremítica, la misma comunidad asume una regla propia. He estado en Chelva, en Montserrat, en Burgos, me marcho un mes ahora y vuelvo ya para septiembre incorporarme aquí plenamente". Y ese "aquí" es la ermita del Garbí. Porque la particular cruzada de José Manuel Mateu por la adquisición y reforma del emblemático espacio, la atalaya que preside el Camp de Morvedre, va en serio. Anunció que llevaría un ermitaño que hará las veces de guardia y custodia y lo es en toda la extensión de la palabra. No es un "seguridad" reconvertido. Es Daniel Ponce, "Daniel". A ojos de cualquier observador contemporáneo responde plenamente al parámetro, con los toques modernos (la gorra de The North Face) y el aspecto de meditador de la fe, incluyendo una poblada barba y un pecho lleno de cruces.

Mateu continúa su particular litigio con el ayuntamiento de Estivella, ese pueblo en el que todos se conocen y en el que casi todos son familia. No le importa que hayan aparecido pintadas al inicio de la cuesta: "José Ramón, el Garbí no se ven". Defiende la legalidad plena de las escrituras que le avalan como propietario del terreno y la edad no es obstáculo para reconvertir el espacio a "lo que fue en su día, incluyendo una hospedería" y para acabar erigiendo una cruz de grandes dimensiones.

Los fines de semana son de mucho movimiento en el Garbí. Los más madrugadores son los ciclistas, que se dan una buena paliza hasta subir a lo más alto. En el interior de la ermita, la basura recogida deja claro su paso: botes de bebidas energéticas y platanos. Recuperadores de energía tras la batalla. "Bueno, si ahora alguien está aquí y te ofrece una "cerveseta" bien fría..." comentan. Después, los grupos organizados que aparcan en el final de la carretera y que no tienen por delante más que diez, quince minutos de caminata. A la Ermita llega Mateu con sus amigos por el camino que tiene una cadena. "Quiero acondicionarlo y que se pueda llegar hasta aquí arriba. Porque ahora las personas mayores, las personas con discapacidad, no pueden hacerlo, y limpiar la maleza". Aunque una vez arriba, lo que se ha encontrado es que han vuelto a cambiar el candado. Él quitó el que tenía el ayuntamiento y ahora se lo han modificado. "Las cuatro Marías son las que tienen la llave y mañana la quitaré y pondré una orden: si lo vuelven a hacer les pondré una denuncia. Como poder, puedo prohibir a todo el ayuntamiento que entre aquí porque esto, lo reitero, es urbano".

El ermitañe Daniel Ponce junto a José Manuel Mateu / Germán Caballero

El edil de Vox en el consistorio no retrocede ni un centímetro en lo que quiere hacer. "Reconstruir lo que había: la ermita, la fonda que se llamaba Garbí Mare Nostrum Casa Nostra y la cruz. He hecho muchas cosas en contra de todos y siempre lo he conseguido y ha funcionado. Esto ha existido doscientos o trescientos años: la habitación del ermitaño, la cruz que estaba a su lado y la fonda, fundada por un señor, Rafael Peris, de Estivella. Aquí teníamos una reliquia de la Santa Cruz de Vicente Ferrer y luego los vecinos decidieron bajarla. La Santa Creu está en el pueblo, que celebra este mes la fiesta. Este año viene incluso el arzobispo".

Pero ahora proyecta un Corcovado valenciano, una cruz de 40 metros de altura, iluminable, "que se podrá ver desde todas partes". Materializarlo, con el más favorable de los vientos, llevará mucho tiempo, pero no parece asustarle ni la edad (86 años) ni las diálisis. "Doy empleo, riqueza y calidad de vida a la gente de Estivella y he hecho cosas que siempre me decían que no funcionarían y lo han hecho". Falta que lo autoricen las autoridades, que no es poco. Un camino de debates, informes, proyectos y obras que durarán, durarían, años. "Igual que, en su momento, saltándose la ley, arrancaron todo lo que había. Si no se aprueba, puede ser que haya alguna denuncia por lo que se hizo en su momento".

Mientras, Daniel ya conocía su espacio futuro. "Una de las funciones que tiene el ermitaño es cumplir con sus funciones de religioso de oración, intercesión por la diócesis y la Iglesia en general y justifica la presencia en el lugar cumpliendo funciones según las características de este. Las hay que tienen un campo, las que tienen ganado y otras, como ésta, tienen un proyecto de una pequeña hospedería o el mero hecho de custodiarla. Esa será mi función: cuidado y atención y, si todo continúa y se construye lo que hay en mente, atenderlo".

Las ermitas son lugares de peregrinación: la cruz, la advocación o, simplemente, ver la naturaleza. Hay que buscar el equilibrio. "Entiendo que la ermita debe tener una advocación. Si el motivo de culto es visitar la cruz de Estivella, no hay necesidad de más".

Del empresario Mateu se empieza a cuestionar si no hay una operación especulativa detrás: comprarlo para venderlo (u ofertarlo) al ayuntamiento. "Eso es mentira. Esto ha venido para quedarse y a ninguna persona o autoridad que me ofrezca comprarlo se lo voy a vender. Igual que he recuperado la carrera ciclista y se queda".