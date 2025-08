Justicia reducirá a una cuarta parte el gasto en papel en 2025 por el plan de digitalización

La Conselleria de Justicia y Administración Pública reducirá a una cuarta parte el gasto en papel en 2025 respecto al año anterior, gracias a la implantación del sistema de gestión procesal Just@ en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.

Así, se pasará de un gasto en papel de 1.373.592 euros en el ejercicio 2024, a un importe de 372.679 euros, que supone un 73 % menos durante la presente anualidad.

La implantación del nuevo sistema de gestión procesal en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana, denominado Just@, posibilita la transformación digital de la Administración de Justicia con plenitud de desarrollo del expediente judicial electrónico, dentro del esquema nacional de interoperabilidad y seguridad, permitiendo además, la interoperabilidad con otras aplicaciones o sistemas (Siraj, PNJ, Lexnet, etc).

Ejecución al 84 %

El nivel de ejecución alcanzado en este proyecto se acerca al 84 % de los órganos de la Administración de Justicia valenciana, y la fecha programada de conclusión de la implantación será el 1 de noviembre de 2025.

En este sentido, son ya 5.483 usuarios los que operan con el nuevo sistema de gestión procesal. Se ha completado el despliegue en los juzgados de instrucción de Valencia, Castellón y Alicante, y ahora se va a instalar en los juzgados de menores y fiscalías, así como vigilancia penitenciaria, Audiencia provincial de Valencia, Alicante y Elx, Tribunal superior de Justicia, el SCPAG (Servicio Común Procesal de Asuntos Generales) y el Archivo territorial.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado "la apuesta de la Generalitat por impulsar la digitalización en la Administración de Justicia, con el objetivo de que sea más eficaz, más accesible, y en definitiva, permita mejorar la vida de los ciudadanos”.

Acabar con el uso del papel

Asimismo, Nuria Martínez ha explicado que “nuestro objetivo es avanzar hacia la casi plena digitalización y que el uso del papel acabe siendo residual”.

No obstante, y hasta que el sistema de gestión procesal Just@ esté totalmente implantado y operativo sin incidencias de calado, exista la brecha generacional entre los usuarios de los diferentes órganos judiciales en el uso de las tecnologías, y existan procedimientos en los que le ciudadano no esté obligado a interactuar con la administración de justicia por medios electrónicos; coexistirá el papel y lo digital, siendo el uso del papel, con el tiempo, residual.

Otros proyectos de digitalización

Además de Just@cv, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la conselleria está ejecutando otros proyectos de digitalización que también permitirán ir reduciendo el uso de papel, como la digitalización de los libros de Registro civil, con una inversión de 4.990.000 euros procedentes de fondos Next Generation.

En una primera fase se abarca únicamente los fondos documentales de los juzgados de Paz. El buen desarrollo del proceso, y en el que se han alcanzado antes de lo previsto los objetivos inicialmente marcados, ha permitido ampliar su objeto a los libros de los registros civiles de oficinas de los principales partidos judiciales. Así, fueron presupuestados 13.066 tomos, estando el proyecto en un 94 % de ejecución (12.253 tomos recogidos).

Directamente relacionado con el anterior proyecto se encuentra el de implantación del sistema informático de gestión de los Registros Civiles en España, DICIREG, que, si bien es una aplicación desarrollada y mantenida por el Ministerio de Justicia, la Comunitat ha sido una de las pioneras en apoyar su implantación, destinando los recursos tecnológicos y formativos necesarios para su funcionamiento.