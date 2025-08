À Punt rechaza que la redacción se pronuncie sobre la elección de jefes de informativos

La redacción de À Punt no votará sobre el nombramiento del director de Informativos ni sobre la continuidad de subdirecciones y jefes de redacción. Pese a la reclamación de la plantilla de poder pronunciarse en estos casos, manteniendo esta potestad dentro de las funciones del Consell d'Informatius como se hacía desde la recuperación de la tele en 2017, la dirección del ente ha rechazado esta petición, tumbando la alegación al reglamento del órgano que ha de representar a la redacción y "velar por la independencia de los profesionales de la información".

La dirección de la radiotelevisión pública ha respondido a las alegaciones presentadas por los trabajadores al nuevo reglamento del Consell d'Informatius. En total, se habían presentado 166 enmiendas, lo que el anterior Consell d'Informatius, el que estaba en vigor hasta su disolución por la ley aprobada por PP y Vox hace un año, representa casi el 50 % del censo. Y una de las más solicitadas era recuperar el derecho a veto de la redacción sobre los nombramientos de los altos cargos informativos, algo que no aparecía en la nueva normativa.

"La alegación se desestima", señala el documento firmado por el presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Vicente Ordaz, sobre la petición de esta posibilidad de voto. En su escrito justifica que la nueva ley aprobada por PP y Vox "no contempla participación de la redacción ni del consejo de informativos en el procedimiento de nombramiento de la Dirección de Informativos", señala esta como una potestad del director general, actualmente y desde finales de enero, Francisco Aura.

En este sentido, el escrito remarca que el consejo de administración (con siete de sus ocho miembros elegidos por PP y Vox en las Corts y el octavo por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias) "dispone de mecanismos de control y notificación previa sobre estos nombramientos". Asimismo, fuentes de la dirección de la tele pública señalan que solo dos Consejos de Informativos de las 12 televisiones autonómicas que conforman la Forta tienen esta posibilidad de consulta, Canal Sur y TV3, remarcando que es un "pronunciamiento no vinculante".

"No escuchar" a la redacción

Sin embargo, el rechazo de esta alegación no ha gustado nada en los representantes del antiguo Consell d'Informatius. En un comunicado, han criticado que la dirección utilice "como excusa" la nueva ley, aseguran que su propuesta "en ningún momento la contradecía" y que su única voluntad con sus peticiones era que la redacción pudiera "expresar su opinión", algo que no se niega en la norma. "Lamentamos que la voluntad política del consejo de administración sea la de no escuchar la opinión de la redacción", añade el texto.

Más allá de las alegaciones sobre los posibles pronunciamientos sobre jefaturas, dirección y subdirección de informativos, también queda derogada la petición de que el reglamento de este órgano tenga que ser aprobado por la plantilla. No obstante, sí que se acepta la obligación de publicar un informe anual en la web, que se incluyan en el censo de personas electoras y elegibles las categorías de asesor musical, operador de sonido y control e iluminador y que se rebaje del 50 al 30 % el mínimo de participación en una asamblea para que sus decisiones se consideren válidas.