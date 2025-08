Agosto de depresión (casi) total

El presentismo es un mal de este tiempo. Como si la avenida de la actualidad arramblara con el pasado. Pero es difícil recordar un agosto políticamente tan retorcido para todas las grandes formaciones valencianas. Un verano en el que la crisis sea tan general entre las marcas que han protagonizado la conversación pública en el último medio siglo. Dicho rápido: el centroderecha clásico (el PP) malvive desde el 29-O en un sinvivir, sin certeza alguna sobre su cartel y la continuidad de su líder; la socialdemocracia (PSPV) no levanta cabeza tras los golpes reputacionales de los audios procaces de Ábalos y el título falso de José María Ángel, y la izquierda valencianista (Compromís) atraviesa su peor momento de cohesión, con la coalición rota en el Congreso. Mientras, el último invitado a la fiesta de la democracia, la ultraderecha populista (Vox), juega su partida al margen, ajena a crisis locales, subida a la cresta de la ola de la desafección y sin necesidad de un rostro reconocible. Es otra consecuencia del 29-O.

PP: ¿Quién será, será?

La valoración de un estado depende del punto de referencia. Esto es, la situación del PPCV y, sobre todo, de su líder y president de la Generalitat, Carlos Mazón, es muy negativa si se compara con la de hace justo un año, cuando iba lanzado tras un primer año en el Palau. Mazón está mejor, sin embargo, que el 8 de noviembre de 2024, cuando se supo que había estado en un restaurante de València en una larga comida con una periodista hasta casi las 18.00 horas del día en que morían 228 personas por la gran riada. El plan de reconstrucción, otros proyectos de gobierno, los problemas sobrevenidos de los adversarios y el mero efecto de la resistencia hacen que inicie agosto mejor que estaba, por ejemplo, en marzo, cuando la jueza de la causa de la dana empezó a enmarcar responsabilidades, frenó relatos y puso el foco en la gestión «tardía» y «errática» de la emergencia.

Mazón sobrevive 278 después de la mayor catástrofe natural en décadas en España y sin aclarar con detalle qué hizo en las horas más críticas del día D. Está, que ya es, vistos los meses de manifestaciones y protestas. Está y quiere seguir estando. Pero no tiene ninguna garantía de que vaya a estar. Esta misma semana, a pesar de los abrazos del reciente congreso del PP español y de la visita del ‘amigo’ Miguel Tellado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitaba ir un centímetro más allá en su apoyo al ‘barón’ valenciano y dejaba su futuro en el aire, vinculado a la reconstrucción, igual que en otros momentos lo ha ligado a la evolución de las encuestas.

En este contexto de incertidumbre sostenida, el PPCV pospone su congreso autonómico, que tendrá que ser en 2026, mientras la sombra de la amenaza del expresident Francisco Camps, que en principio parecía una ‘boutade’ más, va creciendo en magnitud y resonancia, a pesar de los nombres vinculados a casos de corrupción en el pasado que lleva a su lado. Parafraseando aquella vieja canción, ‘¿quién será, será…?’ es el soniquete de agosto en el PPCV.

PSPV: el hombre que sabía demasiado, sin título.

Siguiendo el esquema anterior, ¿está mejor la líder del PSPV, Diana Morant, que hace un año? Orgánicamente cuenta hoy con una ejecutiva a su medida y se ha visto ratificada en un congreso ordinario, pero es discutible que el partido (y su máxima responsable) haya obtenido todo lo que podría en un momento tan malo para Mazón.

Lo seguro es que Morant y el PSPV no encaran el tórrido agosto en una buena posición. La formación ha sufrido en las últimas semanas dos golpes severos en la línea de flotación. Primero, los audios del caso Koldo que destapaban fiestas con prostitutas y privilegios a ‘amigas’ de un histórico del socialismo valenciano, el exministro José Luis Ábalos, incluido el registro en su casa con una actriz porno por medio y un disco duro que intentaba despistar. Y esta semana, la caída de otro pesado del PSPV, José María Ángel, presidente del partido y comisionado del Gobierno para la dana, veterano de numerosas batallas y cargos, tras destapar la Agencia Valenciana Antifraude que en su expediente laboral en la Diputación de Valencia (donde tiene su plaza de funcionario) figura un título universitario falso.

Lo sucedido ha descolocado al partido: las opiniones de Morant y la vicepresidenta Montero ante el mismo hecho han sido demasiado dispares. La balanza entre el reconocimiento a los servicios prestados por Ángel y la condena a un título falso se ha descompensado hacia la primera opción, lo que lanza mensajes confusos a la ciudadanía de quienes están para defender y garantizar la rectitud en la gestión pública. Un agosto para reflexionar.

Compromís: en terapia conyugal.

¿La coalición valencianista está mejor que en agosto de 2024? La respuesta requiere matices (unos cuantos). El proyecto estaba a la baja desde los problemas judiciales de Mónica Oltra y la derrota electoral de 2023, según las encuestas. Sin embargo, la respuesta política a la gestión de la riada, con mucha contundencia, bastante pirotecnia en las Corts y mucha presión en la calle, había aupado a la formación. El inicio del verano, no obstante, ha sido aciago, al destaparse un río de tensión interna que corría más o menos callado. La coalición ha empezado a romperse en Madrid, donde sus dos diputados se sientan ahora en grupos distintos. Àgueda Micó (Més), con el mixto, y Alberto Ibáñez (Iniciativa, el partido de Oltra) sigue con Sumar. Las dos partes en esta ocasión no se pudieron arreglar y solo se pusieron de acuerdo en el desacuerdo. En el origen de todo, si citar o no a Pedro Sánchez a la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Motivo demasiado futil o no, la coalición entra en las calendas de agosto con su propia existencia en riesgo.

Vox: desde el tendido y sin rey.

¿Alguien sabría decir quién es el (o la) líder de Vox en la Comunitat Valenciana? Cuesta. ¿El exvicepresidente Vicente Barrera, desaparecido desde su salida del Consell; la presidenta de las Corts, Llanos Massó; el portavoz parlamentario, José María Llanos, el siempre poderoso Ignacio Gil Lázaro? Lo relevante no es la falta de respuesta, sino que no importa. Así, a vuelto incluso a aliarse con Mazón para aprobarle los presupuestos de 2025 porque les une el rival común: Pedro Sánchez.

La formación ultra ha sufrido en primavera una ristra de crisis locales: València, Torrent, Nàquera, Almassora. Pero ni se ha inmutado. Y la sensación en las encuestas es que no pasa del rasguño. La depresión no va con ella. Está en la cresta ola del nuevo populismo radical y poco necesita para crecer. Basta con observar los problemas de los demás. El enigma es cuánto puede aumentar.

Este es el dibujo. Tras un año inolvidable (por desgracia), la clave para la vuelta de las vacaciones será si los partidos son capaces de mover ficha para frenar la degradación de la convivencia política y la desafección de la ciudadanía.