El Ayuntamiento de Estivella, tras la llegada del ermitaño al Garbí: "Hay que cumplir la ley. Es una ocupación ilegal"

Si la proclamación de José Ramón Mateu como propietario de la parcela sobre la que se asienta la ermita del Garbí y el proyecto de cerrarlo para instalar un "chiringuito" y, en el largo plazo, construir una cruz de grandes dimensiones no fuera suficiente, el día a día, normalmente tranquilo, del pueblo de Estivella se despierta con un nuevo motivo para el debate y la conversación: la aparición de un ermitaño, de la mano del concejal de Vox, para convertirse en el particular guardián del monumento, una parte del proyecto que tiene el empresario para cambiar la zona y convertirla en un lugar accesible, de culto y de hospedería. El hecho de ser un ermitaño "de verdad" ha añadido un toque más, incluso con su punto berlanguiano, al verano más peculiar de los últimos tiempos.

Una cosa son los proyectos y otra, el debate legal. Y, en ese sentido, el consistorio está a la espera de acontecimientos. La pasada semana ya firmaron una resolución por la que reclamaban la devolución del aparente control que ejerce el empresario sobre la construcción religiosa, a la vez que denegar el permiso para instalar un pequeño puesto de venta de bebidas. El único avance es que mesas, sillas y sombrillas se sacaron del interior del recinto y ahora están, unidas por candado y cadena, en la explanada que hay al lado. Haciendo competencia a los bancos, sillas y mesas de piedra que se construyeron en su momento y que conforman el área de descanso de la ermita, que utilizan los numerosos visitantes, tanto a pie como en bicicleta, que recibe la zona, al reclamo de las excepcionales vistas que tiene todo el conjunto.

Según ha podido saber Levante-EMV, el ayuntamiento se ceñirá a la ley. Fuentes municipales aseguraron que "no van a entrar en batallas más allá de las propias de las que se marcan por una ocupación del territorio". Cualquier otra cosa forma parte de la historieta, aseguran. Y, en todo caso, la cosa se pone más seria cuando recuerdan que la entrada en la ermita es "una ocupación ilegal".

Propietarios y en una montaña protegida

Lo que sí que está claro es que el Registro de la Propiedad no ha comunicado el cambio de propiedad y se tiene la certeza de que esto no sucederá porque la parcela -el mirador y la ermita- es propiedad del ayuntamiento. Y que se tiene la seguridad de que no ocurrirá precisamente amparándose en esa propiedad de la parcela -aunque, tal como publicó este diario, el terreno tiene una anotación oficial en la que se aprecia que son fincas no coordinadas con el Catastro-. La tesis es que, lo que ha adquirido Mateu, en todo caso, sería el inmueble, la fonda, que ya no existe. El "volat".

Las sillas y mesas se guardan ahora fuera de la Ermita, encadenadas. / Germán Caballero

Y a todo eso, está la otra parte: toda la historia se desarrolla en el interior de un parque natural y en un monte de utilidad pública, donde nada se puede mover sin la comunicación, análisis y visto bueno de la Generalitat. De hecho, muy cerca de la ermita hay dos parcelas con viviendas, posteriores a la protección de la montaña. Y esa condición incluye el acceso a la Ermita a partir de mejorar la pista existente en la actualidad, que está clausurada con una cadena y candado, del que hay varias copias: los que tienen título de propiedad en la zona, el propio Ayuntamiento y el Seprona. Una de las copias, sin duda, la tiene Mateu, puesto que sube junto a la Ermita en vehículo, abriendo y cerrando el candado cada vez.

El consistorio se desmarca, eso sí, de que se haya puesto un nuevo candado en la reja de la Ermita (sería el tercero en poco tiempo: el municipal, el que puso Mateu y éste).

Un proyecto larguísimo... o imposible

En cualquiera de los casos, la pretensión de elevar una Cruz de gran tamaño en la cumbre es, más allá de su autorización, un proyecto que será, sería, altamente complicado que pudiera materializarse en el corto ni en medio plazo. Precisamente por esas características del terreno precisaría de infinidad de informes y proyectos que dilatarían cualquier tipo de permiso.

También es cierto que el entorno precisa de alguna actuación que no se ha llevado a cabo: la limpieza de los grafitis que hay en la piedra y que empobrecen el aspecto del entorno.

A partir de ahí, los debates ya son sobre el qué y el por qué: si hubo ermitaño allí arriba, si se está tergiversando el relato, si qué fue antes, si la fonda o la ermita o al revés... motivos de conversación en las calles de una población en la que todo el mundo se conoce, que cuentan las horas para empezar las fiestas. Con una única recomendación: "que no se toque nada de la Ermita, no vayamos a tener un disgusto".