Historias de la diputación: radiografía de un descontrol laboral

Un veterano de la administración valenciana recordaba este viernes una anécdota. Ocurrió en un pueblo de la Ribera en algún momento de la primera legislatura democrática local (1979-1983). Se celebraba un proceso para consolidar la plaza de un grupo de jóvenes que había entrado a trabajar en el ayuntamiento. Una secretaria hizo un fiasco de examen. Cantó el tema que no tocaba, pero el alcalde estaba resuelto a mantenerla. Y el resto, claro, protestó. “Tranquils, per a vosaltres tinc algo millor”. Un par de llamadas después, tenían abiertas las puertas de la diputación y algunas conselleries hasta la jubilación.

Es una foto de España, años 80. Ese es el sustrato en el que se explica en parte el escándalo que esta semana ha provocado la dimisión del comisionado del Gobierno para la dana, y que ha devuelto el foco a un espacio que, de manera recurrente, centra el debate: el control sobre el acceso a la función pública.

Diferentes fuentes de la administración coincidían estos días en una explicación: es “el contexto histórico”. “Sencillamente, así pasaban las cosas”, dicen. Y lo cierto es que, entre el despliegue del estado autonómico, el necesario crecimiento de la estructura administrativa y la falta de perfiles, sumado a un marco jurídico poco claro, para muchos, los ‘bien conectados’, la nueva administración se convirtió en un coladero. No existían, tampoco, leyes de transparencia que permitieran revisar titulaciones. No será hasta 2015 en el caso de la C. Valenciana.

Todo empezó a ordenarse poco a poco con la ley 30/1984 de medidas para la reforma de la función pública, la que regula los grupos de clasificación de los funcionarios, su acceso y los requisitos académicos. “El objetivo principal de esta ley es, pues, suprimir los obstáculos que una legislación vieja, anterior a la Constitución, opone al desarrollo del Estado Autonómico”, decía el texto en su preámbulo. Pero como todo, fue lento y desigual.

Son legión los que entraron en los albores de la democracia con una entrevista de trabajo y acabaron asentados al acogerse a procesos masivos de funcionarización, interinos estabilizados que han llegado a la jubilación con nómina pública (autonómica o municipal). Otra foto: un hijo de empleado de la diputación franquista, que entró con 19 años y sin estudios, y se jubiló hace poco siendo jefe de departamento. La escalada indoor por las categorías laborales y salariales es un deporte que se ha ejercido con maestría en la plaza Manises.

La Diputación de Valencia, de hecho, es una de las instituciones donde esa percepción de laxitud y cierto opacidad se ha mantenido durante décadas. Una institución que, PSPV y PP, han controlado casi el mismo tiempo en la etapa democrática (24 frente a 22 años). Todo favorecido por un control interno aparentemente menos exigente que en administraciones superiores, y con un control externo liviano: con la oposición muchas veces mirando para otro lado, devolviendo o esperando favores para sus funcionarios afines, en la tradición de que en esta casa todo se reparte. O con los sindicatos validando procesos, siempre que todo el mundo quedara contento. ‘Mañana por mí’. Así pasaron las legislaturas, así se sumaban trienios.

En el caso de la Diputación de Valencia, la hemeroteca ha dejado joyas, sin necesidad de volar al inicio de la democracia. Se han dado casos como el de Carles Recio, quizá el más esperpéntico, porque estuvo diez años cobrando sin ir a trabajar, acudiendo a fichar hasta en pijama. Fue sancionado. Pero el fiscal archivó su investigación porque el propio afectado había advertido a la diputación de que no tenía un lugar de trabajo asignado y a nadie pareció importarle que cobrara sin trabajar.

También es recordado el "uso partidista" en la contratación de las brigadas forestales en tiempos de la antigua Imelsa, especialmente en la época de Fernando Giner, cuando la oposición denunciaba habitualmente el desproporcionado número de vecinos de su municipio, Vallada. Alfonso Rus marcó una época en la institución. En esa época ya estaba en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público, la biblia en legislación laboral (7/2007 del 12 de abril). Ahí están también los 21 condenados en Imelsa y Ciegsa, los famosos trabajadores zombis, que cobraban sin acudir a trabajar o hacerlo para el partido, en lugar de para la institución, incluidos también los políticos. Un caso que también salpicó al PSPV, en un modo de proceder, el de compartir privilegios, que también ha marcado una cultura política dentro de la casa. Para más inri, en 2015, la diputación tuvo que pagar un millón de euros para pagar el despido de una treintena de estos empleados que trabajaban. Una de ellas, publicó este diario, no fichó ni un día en su vida.

Asesores para todos

A esa cultura puede atribuirse el reparto habitual de asesores. Hoy va para récord, y sumando: 63 asesores, con todos los partidos bien nutridos. Aunque destaca Vox, el ‘socio’ al que hay que cuidar, y que tiene siete eventuales para dos diputados, que ni son gobierno ni ejercen una intensa oposición.

Hay más. La hemeroteca está salpicada de casos de oposiciones que acabaron en escandalera, como un presunto amaño en 2011 denunciado en la fiscalía, donde siete personas vinculadas al PP (incluidos concejales de pueblos) sacaron las notas más altas de una oposición, y al parecer el examen se había impreso donde no tocaba. Por no hablar de los vecinos, familiares y conocidos de diputados que, según denuncias internas, han ido colonizando espacios laborales provinciales.

La plaza que tiene José María Ángel como funcionario en la diputación, precisamente, también dibuja un modo de proceder, de normalizar lo que no parece normal. Aunque esto no es culpa suya. Ángel tiene una plaza de lo que se conoce como “personal adscrito a grupos políticos”. Se creó en 2002, después de que funcionarios que habían ocupado cargos en la etapa socialista se vieran condenados al ostracismo, en un limbo. Así que se les ‘empotraba’ dentro de los grupos, lo que acabó convirtiéndose en una especie de retiro bien remunerado. Recientemente el actual equipo de gobierno quiso poner orden en esta figura, pero el secretario general, que lleva varias décadas velando por la legalidad de lo que ocurre en la casa, advirtió del riesgo de clientelismo político si estas plazas se podían ocupar por libre designación y se abrían a otras administraciones.

Y es que las polémicas en torno al personal continúan. Se da, por ejemplo, en la laxitud con la que se conceden las prórrogas en el servicio activo. Esto se quiere cambiar, para endurecer este permiso para seguir trabajando hasta los 70 en una administración, por cierto, muy bien remunerada. Hay unos 25 casos.

Sobre esto último, los gastos de Personal, un informe de control interno de la Intervención General en 2020, alertaba sobre el descontrol también en los complementos salariales, así como “la tendencia de crecimiento del gasto de personal” por encima del número de personas que trabajan en la diputación, debido al envejecimiento de la plantilla, pero también por “incrementos retributivos a través de fórmulas no adecuadas como otorgamiento de jefaturas”. Fuentes de intervención confirman que hoy en la casa hay casos de secretarios (grupo C) que, vía complementos, cobran más que técnicos A1. Las productividades fijas y periódicas son un melón por abrir también, denunciado por la Intervención.

400 jefes

Además, entre toda la plantilla de la diputación, unos 1.200 funcionarios, hay unos 400 jefes, incluyendo las 31 nuevas jefaturas que se crearon el pasado año. Coordinadores, jefes de servicio, de unidad, de negociado, de sección, jefes de grupo, directores, letrados jefe… Y al margen, los habilitados nacionales. Había un departamento que incluso tenía más jefes que empleados rasos, como contó este diario.

Algunos sindicatos siguen cuestionando prácticas. Posiblemente, el más crítico en sus notas internas, Intersindical, lleva tiempo señalando cuestiones como la reclasificación de puestos a través de las modificaciones de la RPT, que allana promociones internas a determinados funcionarios; o la apertura de puestos a otras administraciones, lo que acaba facilitando desembarco de funcionarios próximos al jefe de turno. También se sigue poniendo en cuestión la designación de los tribunales en los procesos selectivos.

Es una historia sin fin, con seísmos periódicos, como el caso de esta semana, y que preocupa al equipo de gobierno porque incide en esa imagen de institución bajo sospecha y donde, de manera recurrente, regresa el debate sobre su eliminación.