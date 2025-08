Un año de la Ley de Concordia: “Hay 2.300 víctimas por identificar, 250 por exhumar y no hay presupuesto”

La espera no ha acabado para las 250 víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes en el cementerio de Alicante. Tampoco para las 2.300 que esperan, guardadas en cajas en un laboratorio a ser identificadas. A tener un nombre, una identidad, a que sus familiares puedan darles un entierro digno. La espera no ha acabado porque la Ley de Concordia ha previsto 200.000 euros en ayudas para exhumaciones, sí, pero ha excluido a las asociaciones memorialistas de la posibilidad de recibirlas. “No nos dan ni un céntimo”, denuncia Ángel González, presidente de la coordinadora de asociaciones que las agrupa, Camde-PV. Cuando se cumple un año de la aprobación de la ley que sustituyó a la de Memoria Democrática y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España, las asociaciones de memoria sobreviven con sus medios y con “ayudas de la gente”. “Estamos acostumbrados, por otra parte”, afirma González. Sí que tienen fondos de la Diputación de Valencia, donde Ens Uneix gestiona el área de Memoria. Pero totalmente insuficientes.

“Estamos sufriendo las consecuencias de su mal llamada concordia, que niega la propia existencia de las víctimas del franquismo, a la vez que oculta y blanquea todos los crímenes de la dictadura”, denuncia el portavoz de la Camde. Sabe que el Tribunal Constitucional suspendió varios artículos de la ley, como el que decía que las acciones de memoria y exhumaciones debían hacerse "evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles", o el que hacía decaer todos los procesos de memoria iniciados y no concluidos cuando entró en vigor la ley excepto las exhumaciones. “Pero, de facto, la ley se está aplicando al completo, siguen con su hoja de ruta”, explica.

“Ni un céntimo”

La hoja de ruta está expresada, dice Ángel González, en los presupuestos del Consell de PP y Vox. En el primer borrador sí había subvenciones de la Generalitat para asociaciones y para memoria democrática, pero después entraron en juego las exigencias de Vox para apoyar las cuentas. Así que ahora “nada, ni un céntimo”. Sí hay reflejados 200.000 euros en subvenciones para las mancomunidades, diputaciones y ayuntamientos, que antes no eran beneficiarias de este tipo de ayudas. El hecho de que las acciones de memoria se articulen a través de las instituciones genera dudas a la Coordinadora de Asociaciones Memorialistas.

“Las partidas que finalmente se apliquen irán destinadas a la reparación de cruces del franquismo”, lamenta González. Como ejemplo, se refiere a la subvención de 30.000 euros aprobada para la diócesis de Orihuela-Alicante, que dirige el arzobispo Munilla - defensor de las terapias de conversión - para "la promoción de elementos conmemorativos al amparo de la ley de Concordia”. “Quieren hacer una memoria de parte, de los suyos, enfrentada con la memoria democrática antifascista”, lamenta. Mantener las heridas abiertas en lugar de cerrarlas, en definitiva.

Exhumación de la fosa 177 de Paterna / Levante-EMV

Exhumaciones, identificaciones, monumentos

En este contexto, hay 250 víctimas del franquismo pendientes de exhumación en el cementerio de Alicante, algunas más en el cementerio de Paterna -en las fases 1, 2, y 3 y al fondo del recinto”, además de 2.300 víctimas “metidas en cajas” esperando a ser identificadas por ADN en Fisabio. Esa última labor sí ha recibido presupuesto público, pero este se ha rebajado en 100.000 euros, denuncia. Las asociaciones memorialistas trabajan ahora con fondos propios y aportaciones ciudadanas. También, admite, con fondos de la Diputación de València. “Es la única insitución que da ayudas para memoria”, explica. El departamento que dirige Natàlia Enguix es bastante continuista con las políticas del Botànic, reconoce. Pero “cuando te sales de la provincia de València estás perdido”. Por eso, para cualquier actuación en Alicante y Castellón, intentan recurrir a la interlocución con el Ministerio porque las diputaciones gobernadas por el PP en solitario y el Consell han cerrado las puertas.

“Antes teníamos financiación específica y con garantías de continuidad, porque existían actuaciones plurianuales que se respetaban, o convenios”, indica González. Convenios como el de la elaboración de un censo de víctimas en la Comunitat Valenciana, que ahora continúan con sus propios medios.

Un Instituto de Memoria cerrado y actuaciones pendientes

Pero lo que se ha dejado de hacer también tiene un coste, advierten desde la Coordinadora de Asociaciones Memorialistas. En Alicante, por ejemplo, languidece el edificio que nunca llegó a ser Instituto de la Memoria, el antiguo inmueble de Sanidad Exterior, ubicado en el puerto de la capital alicantina. Ángel González advierte de que se recibió una ayuda de 1,5 millones de euros de la Unión Europea para destinar el edificio al impulso de la memoria democrática. “Ahora está cerrado y quieren poner no sé qué de la concordia”, lamenta. Desde el Consell explicaron que sería un centro destinado “a la visibilización de cuantas personas y colectivos hayan sido víctimas de algún tipo de violencia". Pero eso contradice la finalidad de la subvención de las instituciones comunitarias, que iba dedicada a acciones de memoria democrática, recuerda González, que cree que es posible, por tanto, que haya que devolver la inversión.

No es la única acción paralizada. En Benaguasil, señala también González, se había conseguido una subvención provincial para hacer un monumento en memoria de las víctimas, pero esta vez ha sido el Ayuntamiento, gobernado por el PP, el que ha paralizado los trámites al no aportar documentación de tal modo que, denuncia, “se ha perdido la subvención por caducidad”. Cruces de los caídos, invisibilización de los centros de memoria, paralización o ralentización de las exhumaciones. “Todo esto demuestra que no quieren poner dinero para la memoria democrática, solo para la memoria sectaria”, concluye Ángel González.