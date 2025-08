De niña tutelada y superviviente de abusos a maestra de Infantil: "Mi voz es para quienes no la tienen"

A los 8 años sufrió abusos sexuales de su padre. A los 12 vivió en la calle y pasó hambre. A los 13 entró en un centro de menores. A los 14 se fue a una familia de acogida. A los 16 la familia la devolvió. A los "temidos 18" una pareja de arquitectos la acogió en su casa. A los 20 se fue. A los 30 es maestra de Infantil y usa su voz para divulgar una realidad tabú pero muy extendida: La de los abusos sexuales a menores. Su voz es para los que no la tienen.

En la vida de Jeni Vivó caben muchas vidas, y ahora está viviendo la mejor de todas. Conoce de primera mano la realidad del sistema de protección a la infancia y la herida imborrable de los abusos familiares, y usa ese dolor como trampolín para hacer mejor el mundo que le rodea.

Lo hace desde su cuenta de Instagram (@lasurvivo)y allí donde quieran escucharla. Solo oir su historia vital merece la pena para hacerse a la idea de lo que es crecer tutelada por la administración. "Te hacen sentir un bicho raro y hasta un delincuente. La gente piensa que has hecho algo malo para estar ahí, pero los que habían hecho algo malo fueron mis padres conmigo", explica. Cuenta que en un mes ha llegado a recibir hasta 200 testimonios de víctimas de abusos.

Jeni Vivó. / JM LOPEZ

Las fotos de su padre

Jeni descubrió que había sido abusada a los 28 años. Su padre (con el que no se hablaba desde hacía mucho) le mandó un sobre a casa de su hermano, y cuando lo abrió descubrió una retahíla de fotos horribles que él se encargó de hacerle cuando no era más que una niña.

"El trauma y el dolor fueron tan fuertes que mi cabeza los bloqueó. Los borró para ser capaz de seguir adelante", explica. Pero el dolor volvió como un torrente al ver las fotos detallando los abusos. Jeni abrió un compartimento que su mente se había encargado de cerrar por culpa de aquel sobre que su padre le mandó.

Ni siquiera eso le paró. Tuvo pesadillas recurrentes cada noche y llegó a desarrollar pánico social, especialmente a los hombres, pero siguió adelante pese a las fatigas. De pequeña la tuvieron que proteger de su familia biológica y eso le obligó a crecer rápido. De mayor quiere ser ella que proteja a los jóvenes de sufrir un infierno parecido.

Jeni Vivó. / JM LOPEZ

Estudiar en el centro de menores

Los centros de menores -al menos desde la última regulación- tratan de parecerse lo máximo posible a una casa. La masificación de La Plata es ya de otra época y las condiciones han mejorado, pero la falta de trabajadores, de formación, y la escasez de recursos hacen que la vida allí siga estando lejos de ser normal. Jeni Vivó lo resume en una frase: "el sistema de protección de la infancia no protege".

Primero, en su opinión sigue criminalizando a los jóvenes. "Los jóvenes tutelados van a institutos normales y ahí siempre te miran como si fueras un delincuente o hubieras hecho algo malo, cuando la enorme mayoría no hemos hecho nada", cuenta. Algo que no ayuda ante una sensación generalizada de estos jóvenes; "cuando llegas a un centro de menores porque te rescatan de tu familia piensas que todos los adultos son malos. Que quieren hacerte daño", cuenta Vivó.

Después, tener estudios superiores no es una opción. "El Bachillerato ni se contempla cuando estás tutelado, y un grado Superior casi que tampoco. Tienes que pensar que a los 18 te vas a tener que ir y debes ser independiente. Prácticamente ningún tutelado puede permitirse estudiar a la universidad". Jeni lo hizo gracias al apoyo de esta pareja de arquitectos, pero, pese a que hay algunas universidades que han comenzado a crear becas, sigue siendo algo residual.

Jeni Vivó. / JM LOPEZ

A eso hay que añadir que, para Vivó, hay un claro desinterés en los profesores en este alumnado. "Se dan por vencidos más fácilmente que con otros chavales. Si yo suspendía en la ESO no era porque fuera tonta, sino por mi estado anímico y porque necesitaba algo más de apoyo. Y eso a día de hoy sigue sin prestarse", cuenta.

Educación sexual y magisterio por vocación

A pesar de todas las dificultades, Jení logró finalmente ser maestra y desde entonces no para de hacer la misma pregunta allá donde la llevan para hablar de abuso sexual infantil: "¿Cómo lo vamos a prevenir?". La respuesta para ella está clara: educación sexual, educación sexual y educación sexual.

"Yo la daría desde pequeñitos, evidentemente adaptado a sus edades. Pero cómo quieres que le diga a un niño de 5 años que si su padre le toca en un sitio no lo haga", reivindica. Comprende las reticencias de familias más consevadoras, pero ante eso vuelve a la pregunta: "¿Cómo lo vamos a prevenir? Que me den una solución mejor que esa y la aplicaré, pero sinceramente creo que esa es la única. Se trata de enseñar desde bien pronto a los chiquillos qué es íntimo y qué no", cuenta.

Tristemente, la realidad le da la razón. El número de abusos sexuales en la infancia está creciendo, y sobre todo en entornos familiares. "Enseñamos a nuestros hijos a no irse con desconocidos pero no que no se bañe con su tio con 9 años si él no quiere", explica. "En cada IES al que voy a dar una charla, siempre sale algún caso cuando se acaba. Se me acercan y me lo cuentan".

Tanto en la infancia como en las primeras parejas, para Jeni siguen estando súper normalizadas las relaciones de abuso. Y ante eso los docentes tienen muy poca formación al respecto para actuar. "No sabemos identificar las señales y no sabemos cómo actuar ni cómo promover relaciones sanas", explica.