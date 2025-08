Ya nadie quiere ser director de colegio: "el esfuerzo no compensa"

Mucha responsabilidad, mucho trabajo, pero muy pocos incentivos. Así ven los docentes la idea de 'ascender' a director de colegio. La realidad es que no hay demasiados alicientes para hacerlo, más allá del vocacional.

Al menos así lo considera Ainhoa Alite, directora del Ceip Óscar Esplá de Alicante y miembro de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria del País Valenciano, que lleva años alertando de que es cada vez más complicado encontrar gente que quiera optar a este puesto vital para el correcto funcionamiento de la educación pública.

"Optar al cargo es un 'ascenso'. Y entras con muchísima ilusión de llevar un proyecto educativo nuevo que tú crees que es mejor para los niños y niñas, hacer cambios en el cole... Pero es un regalo envenenado. Cuando llegas a la dirección te conviertes en un mero tramitador de burocracia, y eso te absorbe el 90 % del tiempo. Las ganas y la vocación se convierten en una trampa", cuenta Alite.

El trabajo se ha llenado de burocracia, no tiene casi respaldo y las condiciones laborales no compensan el esfuerzo y dedicación de pasar muchas horas y la mayoría delante de una pantalla justificando proyectos, elaborando facturas, tramitando becas o emitiendo informes; una situación a la que no ayuda la masificación de los centros. "Un director no puede ser un mero administrativo", explica Alite.

Alumnos del colegio de Bicorp en una clase. / CEIP Los Pinos de Bicorp

"No me da la vida"

"No me da la vida" es la frase que más escuchan los profesores de parte de Ainhoa. "El estrés es enorme porque quieres llegar a atender a todos pero es imposible. No puedes llevar y justificar todos los planes y proyectos que el centro lleva a cabo, y tristemente lo que le pasa a algunas direcciones es que no piden planes (que al final son dinero y recursos para el centro) porque el director o directora no lo puede asumir. Eso es una pena para el centro educativo", explica.

"Los profesores del centro te ven siempre estresado y que no llegas, normal que luego ellos no quieran ascender. Además el aumento de sueldo no compensa". Carlos Justo dirige el Ceip San Juan Bautista de Torrent y también es miembro de la asociación. Explica que los directores se ven abrumados por la cantidad de responsabilidades que deben asumir -cada vez más- y para las que no están preparados. "Asumimos muchas tareas que no nos corresponden; contratos muy grandes como los del comedor, facturas... Todo eso lo debería llevar la Conselleria. Nuestra responsabilidad es que el comedor funcione bien", reivindica Alite.

Por eso, tanto Alite como Justo reivindican la presencia de administrativos en los centros, como ya sucede en Andalucía o País Vasco. "Nos piden rellenar modelos o realizar muchos trámites para los que no estamos preparados y que nos absorben toda la jornada. Pero ese no es de nuestro trabajo y Conselleria debería ayudar para que podamos dedicarnos a la parte pedagógica", dice Justo.

Alumnado y sus familias pintan el mural de Erb Mon en el CEIP de Beniparrell. / L-EMV

Junio y julio infernales

Los peores meses, pese a lo que la mayoría de la gente piensa, son junio y julio. Ahí es donde se acumula la mayor parte de faena para los directores, no solo por el cierre de curso y preparación del siguiente sino sobre todo por la admisión escolar. "El proceso de admisión tiene que adelantarse sí o sí. Acabo de atender a una familia hace media hora", explica Alite en una llamada realizada un 31 de julio.

Aunque ahora mismo es posible realizarlo todo de manera telemática, tanto Alite como Justo explican que esa no es la realidad, especialmente en las escuelas de barrios vulnerables. "Te pasas el mes entero atendiendo a familias para realizar sus solicitudes de beca comedor o de admisión", cuentan.

Lo que reclaman no es no atenderlas, sino personal para hacerlo mientras el director se puede dedicar a preparar correctamente el curso siguiente o realizar formaciones junto al profesorado, aspectos pedagógicos muy importantes para la calidad educativa. "Al final te pasas los dos meses con las notas, realizando la memoria de fin de curso y tramitando solicitudes de familias, no te da tiempo a preparar nada y empezamos el curso, normalmente, a trompicones por falta de previsión", reivindica Justo.

Niños y niñas ante el CEIP Orba de Alfafar. / Germán Caballero

Repartir las cargas

Otra realidad que afecta a los directores es el hecho de que solo ellos puedan mandar informes y realizar trámites en la plataforma digital. "Te pongo un ejemplo. El proyecto deportivo del centro lo tiene que realizar el profesor de educación física, pero somos nosotros los que tenemos que presentarlo y justificarlo. Sería sencillo y más eficiente permitir que lo presentara él directamente, obviamente con la supervisión del director. Si se agilizara toda esta burocracia absurda nos iría mucho mejor", explica.

Autonomías como Andalucía y País Vasco, por ejemplo, acaban de realizar los trámites de beca y admisión en el mes de junio, dejando julio para que los equipos directivos puedan preparar correctamente el curso siguiente.

Otra realidad, esta más reciente, es la falta de autoridad de los directores de los centros y las cada vez más frecuentes amenazas, insultos, y hasta agresiones de las familias. En esta línea los directores reivindican ser una figura de autoridad. "La sociedad vuelca en la escuela unas presiones que no podemos soportar. Cada vez las familias se meten más con las escuelas con faltas de respeto a los docentes y directores, que solo eestamos haciendo nuestro trabajo", reivindica Justo.

Las soluciones que reivindican los profesores pasan por dignificar el cargo. "Que se consoliden mejores condiciones laborales e intentar que la dirección del centro sea una autoridad, pero también aliviar la carga administrativa que soportamos en el centro. Porque además todos nosotros tenemos horas de clase, que no atendemos como se debe", sentencia Justo.